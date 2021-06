Κάμαλα Χάρις: Η πρώτη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στην ιστορία που συμμετείχε σε παρέλαση Pride

Από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντα της αντιπροέδρου στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν, η Κάμαλα Χάρις έχει κινήσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελώντας αναμφίβολα τη γυναίκα της χρονιάς.

Μάλιστα το Σάββατο 12 Ιουνίου η Χάρις και ο σύζυγός της Νταγκ Έμχοφ παρακολούθησαν το Capital Pride, το φεστιβάλ υπερηφάνειας στην Ουάσιγκτον που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στις αρχές Ιουνίου. Η ίδια επέλεξε να φορέσει ένα μπλουζάκι το οποίο είχε τυπωμένη πάνω του την φάση «love is love» («η αγάπη είναι αγάπη») και συμμετείχε στην παρέλαση, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη εν ενεργεία αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που λαμβάνει μέρος σε Pride εκδήλωση!

Με τον τρόπο αυτό η Κάμαλα Χάρις θέλησε να δώσει στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα το μήνυμα πως η ίδια αλλά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα βρίσκονται στο πλευρό της. Παίρνοντας τον λόγο στην εκδήλωση η Χάρις αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο περί ισότητας, με το οποίο η ίδια αλλά και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχουν δεσμευτεί να προστατεύσουν τα δικαιώματα των ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. «Πρέπει να βεβαιωθούμε πως η διεμφυλική κοινότητα και η νέα γενιά είναι όλοι προστατευμένοι. Χρειαζόμαστε, επίσης, προστασία γύρω από την εργασία και τη στέγη. Υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα που έχουμε να κάνουμε και γνωρίζουμε πως έχουμε δεσμευτεί με αυτά», είπε η αντιπρόεδρος σύμφωνα με το NBC Washington.

Five years ago, 49 LGBTQ+ people and allies were enjoying an evening out at Pulse Nightclub. And then, in an instant, they were gone. Today, we remember those who died and their loved ones—and we recommit to building a world free from gun violence.

— Vice President Kamala Harris (@VP) June 12, 2021