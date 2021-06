TV Guide: Οι εξελίξεις στις σειρές και οι ταινίες που θα δούμε στην τηλεόραση τη Δευτέρα 14 Ιουνίου

20:00 «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» στην ΕΡΤ1

Eπεισόδιο 161: Ο Παναγής μαθαίνει από τον Σίμο και τον Κανέλλο για το φιλί του Νικόλα και της Κατερίνας και γίνεται έξαλλος, ειδικά για το ότι της απολογήθηκε νωρίτερα. Ο Βαγγέλας εξηγεί στα εγγόνια του όλη την ιστορία του ψεύτικου θανάτου με απολογητική διάθεση, προσπαθώντας να τους κάνει να τον συγχωρήσουν. Όμως, μόνο ο Τζώρτζης είναι ενθουσιασμένος με την «αποκάλυψη», καθώς ο Θοδωρής με την Κατερίνα παραμένουν σοκαρισμένοι και ψάχνουν απαντήσεις. Η Φιλιώ και η Μυρτώ γνωρίζουν τον Νικόλα και η εντύπωση που τους αφήνει δεν είναι η καλύτερη, αλλά η Φιλιώ εκπλήσσει τους πάντες ανακοινώνοντας ότι θα συμπορευτεί με το σχέδιό του, τη στιγμή που η Αγγέλα επιστρέφει στο χωριό με άγριες διαθέσεις.

21:00 «8 Λέξεις» στο ΣΚΑΙ

Επεισόδιο 231: Η Μάγδα πάει εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ο Αιμίλιος χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του και νιώθει τεράστιες ενοχές. Ο Μιλτιάδης στεναχωριέται πολύ όταν αποχαιρετάει τον Άλκη που φεύγει για Αμερική, χαίρεται όμως που το παιδί του κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή. Πιο ευτυχισμένοι από ποτέ, δείχνουν ο Άκης και η Αποστολία που περνάνε χρόνο μαζί μετά τον γάμο τους. Η Δάφνη κάνει μια κίνηση προς τον Έκτορα και του δείχνει έτσι την ερωτική της διάθεση απέναντί του. Ο Μιχαήλ προσπαθεί απεγνωσμένα να φτιάξει τη σχέση του με τη Βικτώρια, η οποία φαίνεται να μην μπορεί να ξεπεράσει το ένοχο παρελθόν του.

22:00 «Αγγελική» στον ALPHA

Επεισόδιο 144: Αφού ο Στέφανος έχει παρακολουθήσει τη συνάντηση της Αγγελικής με τον Μάκη, αποφασίζει να την αντιμετωπίσει και την ρωτάει τι συμβαίνει και τι δουλειά είχε μαζί του. Η Αγγελική για άλλη μια φορά αναγκάζεται να του πει ψέματα. Ο Δημήτρης, μη μπορώντας να πιστέψει ότι η Όλγα συνεχίζει να θέλει να τον χωρίσει από την Κατερίνα, ξαναέρχεται σε σύγκρουση μαζί της. Αυτό οδηγεί την Όλγα να του τα πει έξω απ’ τα δόντια και να του δείξει ότι δεν τον φοβάται.

Η Σοφία ξεμπροστιάζει τον Παύλο λέγοντας του ότι έχει μάθει τα πάντα για τον βιασμό κι ότι θα του πάρει την πλήρη κηδεμονία των παιδιών. Όταν ο Παύλος μαθαίνει ότι ο Νικόλας ήταν αυτός που της τα επιβεβαίωσε όλα αυτά βγαίνει εκτός εαυτού. Τέλος, η Αγγελική μαθαίνει από την έρευνα που έκανε ο Μάκης ότι τα θύματα έχουν καταθέσει πως ο δράστης έπαιρνε κάποιο προσωπικό τους αντικείμενο μετά από κάθε επίθεση και έτσι παίρνει την απόφαση να βρει που κρύβει ο Δημήτρης αυτά τα ενθύμια και να τον ξεσκεπάσει. Αυτό την οδηγεί στο να ψάξει στο δωμάτιο του. Τα πράγματα παίρνουν όμως άσχημη τροπή όταν την ανακαλύπτει η Κατερίνα.

21:00 «Έξαψη» στο MEGA

Επεισόδιο 64: Η Κλαίρη τρομοκρατείται, όταν μαθαίνει ότι ο Γιάννος είναι σοβαρά στο νοσοκομείο. Η Τζόυ παραμένει σοκαρισμένη, μετά απ’ όσα έμαθε, για τον παππού της. Ο Αλέξανδρος προσπαθεί να απολογηθεί για όλη την αναστάτωση, που έχει προκληθεί. Η Εβίτα, φαίνεται πως έχει αποκτήσει ένα μεγάλο θαυμαστή. Η Μαρίνα δουλεύει εντατικά, το προφίλ του δράστη. Η Βίκυ δυσκολεύεται να χωνέψει ότι ο ένοχος ήταν τόσο κοντά της, όλο αυτό το διάστημα. Από την άλλη, ο ίδιος ο ένοχος, αρχίζει να υποπτεύεται ότι κάποιος τον έχει καταλάβει.

ΤΑΙΝΙΕΣ

23:00 «Alien Covenant»στον ALPHA

Θρίλερ, επιστημονικής φαντασίας, αμερικανικής και αγγλικής παραγωγής (2017). Σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ. Ηθοποιοί: Μάικλ Φασμπέντερ, Κάθριν Γουότερσον, Μπίλι Κράνταπ, Ντάνι ΜακΜπράιντ

Υπόθεση: Με 2.000 εποίκους, το διαστημόπλοιο «Covenant» ταξιδεύει προς έναν απομακρυσμένο πλανήτη. Στην πορεία ανακαλύπτει έναν αχαρτογράφητο παράδεισο, ο οποίος αποδεικνύεται όμως ένας σκοτεινός, επικίνδυνος κόσμος.

21:00 «Η Αποζημίωση» στο STAR

Ταινία δράσης επιστημονικής φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής (2003). Σκηνοθεσία Τζον Γου . Ηθοποιοί: Μπεν Άφλεκ, Άαρον Έκχαρτ, Ούμα Θέρμαν, Πολ Τζιαμάτι

Υπόθεση: Ο Τζένινγκς, ιδιοφυής hi-tech μηχανικός, δουλεύει επί τρία χρόνια πάνω σε ένα απόρρητο σχέδιο, δέχεται να του γίνει διαγραφή της μνήμης γι’ αυτή την περίοδο, αλλά, αντί παχυλής αμοιβής, λαμβάνει ένα φάκελο με 19 άσχετα αντικείμενα. Επιπλέον, οι πρώην εργοδότες του θέλουν να τον δολοφονήσουν, ενώ τον καταδιώκει το FBI για εσχάτη προδοσία. Ενδιαφέρον ξεκίνημα, εμπνεόμενο από νουβέλα του Φίλιπ Κ. Ντικ, ασυνάρτητη συνέχεια.

21:00 «Keeping Up With The Joneses» στο STAR

Κωμωδία, αμερικανικής παραγωγής (2016). Σκηνοθεσία Γκρεγκ Μότολα. Ηθοποιοί: Ζακ Γαλυφιανάκις, Τζον Χαμ, Γκαλ Γκαντότ, Άιλα Φίσερ

Υπόθεση: Ο Τζεφ και η Κάρεν Γκάφνι ζουν μια ήσυχη ζωή στα προάστεια όταν δίπλα τους μετακομίζει ένα φαινομενικά εξίσου ήσυχο ζευγάρι, ο Τιμ και η Νταϊάνα Τζόουνς. Σύντομα ο Τζεφ και η Κάρεν αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα εύκολα με τους νέους τους γείτονες. Οι Τζόουνς τα έχουν όλα: είναι όμορφοι, εκλεπτυσμένοι και γοητευτικοί σε ό,τι κι αν κάνουν. Όταν όμως ανακαλύπτουν ότι οι ακαταμάχητοι γείτονες είναι μυστικοί κατάσκοποι, οι ζωές όλων δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

18:00 «Η Σύγκρουση των Θεών- Η Εκδίκηση του Πολεμιστή» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, αμερικανικής παραγωγής (2009). Σκηνοθεσία Τζέσικα Κόνγουεϊ και Κρίστοφερ Κάσελ

Υπόθεση: Ομήρου Οδύσσεια… το δημοφιλέστερο έπος όλων των εποχών. Το ταξίδι προς την Ιθάκη, μια διαχρονική περιπέτεια διανθισμένη με μυθολογικά τέρατα κι εκδικητικούς θεούς. Έγινε στα αλήθεια; Γεωλογικά κι αστρονομικά στοιχεία ‘φωτίζουν’ το ερώτημα.

19:00 «Μέγας Αλέξανδρος: Η Μεγάλη Μάχη» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, βρετανικής παραγωγής (2009). Σκηνοθεσία Τζέρεμι Τζεφς

Υπόθεση: Ο Μάικλ Γουντ ακολουθεί τα ίχνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη Συρία ως το Ιράκ, με σκοπό να ρίξει φως στα γεγονότα που σημάδεψαν την καθοριστική μάχη του σπουδαίου Μακεδόνα στρατηλάτη εναντίον του πανίσχυρου περσικού στρατού, το 331 π.Χ.