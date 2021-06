Φεστιβάλ 2021 Δήμου Αμαρουσίου: Ιούλιος γεμάτος συναυλίες, παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις

Το «Φεστιβάλ 2021» του Δήμου Αμαρουσίου έρχεται και αυτό το καλοκαίρι με ένα πλούσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για όλες τις προτιμήσεις, στο Αίθριο Θέατρο της Λεωφόρου Κηφισίας 219. Ο Δήμος Αμαρουσίου, μέσα από μια σειρά δεκατεσσάρων συναυλιών και παραστάσεων με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών και με τήρηση όλων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων, μοιράζεται μαζί μας καλοκαιρινές βραδιές ξεγνοιασιάς και διασκέδασης που τόσο έχουμε ανάγκη.

Λίγα λόγια από τον Δήμαρχο Θεόδωρο Αμπατζόγλου

«Το «Φεστιβάλ 2021 του Δήμου Αμαρουσίου», αποτελεί τον κορμό των καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων της πόλης μας και συνιστά ταυτόχρονα ένα καταξιωμένο πολιτιστικό θεσμό για όλη την Αττική.

14 μοναδικές μουσικές και θεατρικές παραστάσεις ποικίλλου ενδιαφέροντος, θα προσφέρουν ποιοτική ψυχαγωγία στο κοινό που θα επιλέξει το φιλόξενο χώρο του Αίθριου Θεάτρου μας, από 1-19 Ιουλίου.

Όπως στις περσινές εκδηλώσεις του «Φεστιβάλ 2020», που έτυχαν ευρύτατης αποδοχής – παρά τη δύσκολη υγειονομική συγκυρία – έτσι και φέτος είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε τους φίλους των τεχνών και του πολιτισμού σε άνετες και ασφαλείς υποδομές, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές ξεγνοιασιάς και διασκέδασης.

Καλούμε τους Μαρουσιώτες και όχι μόνο, να μοιραστούν μαζί μας, υπέροχες καλοκαιρινές καλλιτεχνικές βραδιές, εκεί που η Αμαρυσία Άρτεμις θα κρατά αγέρωχα τα σκήπτρα των πολιτιστικών δρώμενων της πόλης μας».

Θεόδωρος Αμπατζόγλου

Δήμαρχος Αμαρουσίου

Λίγα λόγια από τον Πρόεδρο ΚΕΔΑ Νίκο Πέππα

«Ο Δήμος Αμαρουσίου, θα πρωταγωνιστήσει και αυτό το καλοκαίρι, με το «Φεστιβάλ 2021», παρουσιάζοντας, στο Αίθριο Θέατρο, πληθώρα καλλιτεχνικών παραστάσεων για όλες τις ψυχαγωγικές απαιτήσεις.

Από την 1η έως και την 19η Ιουλίου, καταξιωμένα καλλιτεχνικά σχήματα της μουσικής και του θεάτρου θα κρατήσουν συντροφιά και θα ταξιδέψουν τους Μαρουσιώτες και τους επισκέπτες της πόλης μας.

Η ΚΕΔΑ ως έμπειρος φορέας διοργάνωσης μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, εγγυάται για την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτόκολλων όπως αυτά ορίζονται από τον ΕΟΔΥ, φροντίζοντας για την ασφάλεια των καλλιτεχνών και θεατών, όπως ακριβώς έπραξε και πέρσι με μεγάλη επιτυχία».

Νίκος Πέππας

Πρόεδρος ΚΕΔA

Φεστιβάλ «2021» Δήμου Αμαρουσίου: Πρόγραμμα

Πέμπτη 1 Ιουλίου, 21:00 | Ελεωνόρα Ζουγανέλη «Παρ’το αλλιώς»

Η Ελεονώρα μέσα από την νέα της δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Παρ’ το αλλιώς» μας θυμίζει μέσα σε έναν πραγματικά δύσκολο χρόνο για όλους μας την ανάγκη να πάρουμε τα πράγματα αλλιώς. Τα τραγούδια της, αυτό έκαναν και πάντα αυτό θα κάνουν.

Σάββατο 3 Ιουλίου, 21:00 | Κατερίνα Διδασκάλου «Η πόρνη από πάνω»

Σήμερα, πιο επίκαιρη από ποτέ, η πόρνη από πάνω ετοιμάζεται να συμπληρώσει δέκα ολόκληρα χρόνια συνεχούς θεατρικής παρουσίας και να ολοκληρώσει τον κύκλο της με μια τελευταία καλοκαιρινή περιοδεία.

Δευτέρα 5 Ιουλίου, 21:00 | Λάμπρος Φισφής Stand Up Comedy «Best Of»

O stand up κωμικός Λάμπρος Φισφής έρχεται στο Μαρούσι για να παρουσιάσει μια BEST OF παράσταση με κείμενα από τα one man show «Να Ένας Σοφός», «Δες το Θετικό» και «Να το Φως».

Τετάρτη 7 Ιουλίου, 21:00 | Αλκίνοος Ιωαννίδης «Electric Solo»

Με ένα solo πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο, ο αγαπημένος τραγουδοποιός εμφανίζεται έτοιμος να μοιραστεί νέες ιστορίες. Μόνος επί σκηνής, ταυτόχρονα όμως μαζί με όλους και όλες μας, αντανακλά τα όνειρα και τις πραγματικότητες της εποχής και της ζωής μας.

Παρασκευή 9 Ιουλίου, 21:00 | Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»

Ένα πρόγραμμα με την Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» αφιερωμένο στα πιο αγαπημένα και γνωστά λαϊκά αλλά και λυρικά τραγούδια του συνθέτη. Τα τραγούδια της συναυλίας ερμηνεύουν: ο Βασίλης Λέκκας, ο Μπάμπης Βελισσάριος και η Σαββέρια Μαργιολά.

Σάββατο 10 Ιουλίου, 21:00 | ΠΥΞ ΛΑΞ «Τι είναι αυτό που μας ενώνει»

Σε μια εποχή που ζούμε με αποστάσεις, οι Πυξ Λαξ έρχονται για να μας θυμίσουν «Τι είναι αυτό που μας ενώνει» και να μας ταξιδέψουν σε παλιά γνώριμα μονοπάτια.

Κυριακή 11 Ιουλίου, 21:00 | Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου «Ας θυμηθούμε τα παλιά»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φωτεινή Κοσκόρου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του βιβλίου «Πολιτισμός στο Μαρούσι: Σύλλογοι, Ενώσεις, Σωματεία στο χθες και στο σήμερα της πόλης.

*Είσοδος Ελεύθερη (Με Πρόσκληση)

Δευτέρα 12 Ιουλίου, 21:00 | Γιάννης Πάριος «Μαγική βραδιά αγάπης»

Ο Γιάννης Πάριος, ο κορυφαίος ερωτικός τραγουδιστής, έρχεται στο Μαρούσι να μας χαρίσει με τις μεγάλες επιτυχίες του, μια αξέχαστη μαγική βραδιά αγάπης.

Τρίτη 13 Ιουλίου, 21:00 | Άλκηστις Πρωτοψάλτη – Μιχάλης Χατζηγιάννης «Μια αγκαλιά τραγούδια»

Οι δύο εξαιρετικοί καλλιτέχνες, ενώνουν για πρώτη φορά τις φωνές τους και τα τραγούδια τους που τόσο έχουμε όλοι αγαπήσει!

*Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής.

Τετάρτη 14 Ιουλίου. 21:00 | Ματούλα Ζαμάνη «Ambient tour»

Η Ματούλα Ζαμάνη ξεκινάει και πάλι την καλοκαιρινή της βόλτα παρέα με τους συνεργάτες της, για να βρεθεί ξανά κοντά στους φίλους της σε όλη την Ελλάδα.

Παρασκευή 16 Ιουλίου, 21:00 | Δήμητρα Γαλάνη «Έρωτα εσύ…»

Η Δήμητρα Γαλάνη παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο ερωτικό τραγούδι, ένα ταξίδι στον χρόνο και στον κόσμο. Μαζί της: η Κατερίνα Πολέμη και ο Στάθης Δράκος. Ειδική Συμμετοχή: η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο Δημήτρης Κόψης.

ΑΡΤΕΜΕΙΣ festival 2021

Φεστιβάλ νεολαίας νέων απόψεων και δημιουργικών ιδεών.

Πρόγραμμα

Σάββατο 17 Ιουλίου, 21:00

Kadinelia

Σαββέρια Μαργιολά

Babo Koro

Κυριακή 18 Ιουλίου, 21:00

Αλεξάνδρα Κόνιακ και Χρίστος Σερενές

Αλεξάνδρα Σιετή και Souled Out

Δευτέρα 19 Ιουλίου, 20:00

Αθηνά Κοντοδήμα

Μαρία Μπεθάνη

Lou

Anemi

Bad Habits

*Είσοδος Ελεύθερη (Με Πρόσκληση)