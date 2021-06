All The Colours Of You: Κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ των James

Κυκλοφορεί το 16ο studio album για ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα του Ελληνικού κοινού, τους James, σε παραγωγή κυρίως του βραβευμένου με Grammy Jacknife Lee.

Οι James ύστερα από το breakthrough single τους το 1991 “Sit Down”, έχουν πουλήσει 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχουν παίξει σε αμέτρητες συναυλίες ανά τον κόσμο -πολλές φορές και στη χώρα μας.

Το νέο άλμπουμ χαρακτηρίζεται από έναν φρέσκο ήχο και πολλές συνεργασίες με σημαντικούς παραγωγούς.

Τα τραγούδια του All The Colours Of You

Zero All The Colours Of You Recover Beautiful Beaches Wherever It Takes Us Hush Miss America Getting Myself Into Magic Bus Isabella XYST

Βρείτε και ακούστε το άλμπουμ “All The Colours Of You” και στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Στην Ελλάδα. κυκλοφορεί από την Minos EMI, a Universal Music Company.