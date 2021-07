Ο Wim Mertens στην Τεχνόπολη

Ποιος μπορεί να ξεφύγει από τη γοητεία της μουσικής ιδιοφυΐας του Wim Mertens; Ο δεσμός που ενώνει το Βέλγο μουσικό με το ελληνικό κοινό μοιάζει ακατάλυτος. Και γι’ αυτό, οι επιστροφές του στη χώρας μας είναι συχνές και «αναπόφευκτες». Την Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021,θα εμφανιστεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο της περιοδείας του με το σιβυλλικό τίτλο «Inescapable Tour» που σηματοδοτεί την 40ή επέτειο της μουσικής του καριέρας. Η παράσταση θα δοθεί για περιορισμένο αριθμό καθιστών θεατών.

Για να γιορτάσει την 40ή του καλλιτεχνική επέτειο, ο Βέλγος συνθέτης παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που καλύπτει όλη την καλλιτεχνική του πορεία από το 1980 έως σήμερα. Ο Mertens θα προσφέρει στους θαυμαστές του μια επιλογή γνωστών συνθέσεών του και παράλληλα θα τους συστήσει το άλμπουμ του, «The Gaze of the West» που κυκλοφόρησε μέσα στο 2020.

Λίγα λόγια για τον Wim Mertens:

Ο Wim Mertens, αναγνωρισμένος συνθέτης, συγγραφέας και ερμηνευτής, άρχισε να δημιουργεί μουσική το 1980, αφού πρώτα εργάστηκε ως μουσικολόγος και ραδιoφωνικός παραγωγός. Η πρώτη του κυκλοφορία «For Amusement Only», είναι μια ηχογράφηση ηλεκτρονικής μουσικής για την οποία χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά ο ήχος των μηχανών φλίπερ. Ακολούθησαν τα έργα «At Home-Not at Home» (1981), «Vergessen» (1982), «Struggle for Pleasure» (1983) και το άλμπουμ «Maximizing the Audience» το 1984. Πλέον, ο μουσικός κατάλογος του Mertens μετρά περισσότερες από 70 κυκλοφορίες.

Τα τελευταία 40 χρόνια, έχει αναπτύξει την προσωπική του, μουσική «γλώσσα», χρησιμοποιεί ένα κανονιστικό λεξιλόγιο, συνθέτει για διάφορα οργανικά σύνολα ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί φωνητικές συνθέσεις και κομμάτια για συμφωνικές ορχήστρες.

