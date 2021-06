ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συντελεστές

Μουσική – στίχοι : Παντελής Κυραμαργιός

Κιθάρα, μπάσο, γιουκαλίλι, πλήκτρα, ξυλόφωνο, stompbox, χάρτινη σακούλα, κλειδιά : Παντελής Κυραμαργιός

Ηχογράφηση – μίξη – mastering : Κυριακός Κυριακού @ Sound From The Ground Studio

Video created by Kiss The Frog (Γιάννης Μαργετουσάκης, Θάνος Λυμπερόπουλος)