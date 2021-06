Fast & Furious 9: Είναι αυτό το «μυστικό» blockbuster που θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών;

Το «F9», το τελευταίο μέρος της γεμάτης δράσης σειράς ταινιών «Fast & Furious», λέγεται ότι είναι τελικά το «μυστικό blockbuster» που κατευθύνεται για την πρεμιέρα του στις Κάννες το 2021, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Variety.

Με πρωταγωνιστές τον Vin Diesel, τον John Cena και τη Michelle Rodriguez, η πολυαναμενόμενη ταινία είναι ήδη διάσημη διεθνώς, έχοντας κερδίσει πάνω από 250 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η ταινία, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 14 Ιουλίου, θα απολαύσει τη γαλλική της πρεμιέρα στο πλαίσιο μιας δημόσιας προβολής στην παραλία, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Καννών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων, κατοίκων των Καννών και παραθεριστών. Το καστ, ωστόσο, δεν αναμένεται να παρευρεθεί.

Από τότε που ο υπεύθυνος των Καννών Thierry Fremaux είπε στο Variety ότι ένα «blockbuster» θα έκανε πρεμιέρα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ για το 2021, οι φήμες περιστρέφονται γύρω από την πιο πιθανή ταινία.

Οι δημοσιογράφοι περίμεναν πως ο Fremaux θα παρουσιάσει τον τίτλο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στις 3 Ιουνίου κατά την οποία ανακοίνωσε το Επίσημο Πρόγραμμα. Είπε τότε στα περιοδικά ότι η ταινία δεν θα ήταν το «No Time to Die», ούτε το «Dune» ή το «West Side Story», η οποία θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο (το «Dune» πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας). Το «F9» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 25 Ιουνίου στις ΗΠΑ.

Ποιες άλλες ταινίες θα κάνουν πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών 2021

Παρά την πανδημία, αρκετές μεγάλες αμερικανικές ταινίες θα απολαύσουν τις παγκόσμιες πρεμιέρες τους στις Κάννες, συμπεριλαμβανομένου του «The French Dispatch» του Wes Anderson από το Searchlight Pictures και του θρίλερ του Tom McCarthy «Stillwater» με τον Matt Damon, από το Focus Features.

Ακόμα, αρκετές ανεξάρτητες ταινίες, όπως το «Flag Day» του Sean Penn και το «Red Rocket» του Sean Baker, θα έχουν την τιμητική τους. Θα υπάρχει επίσης το νέο ντοκιμαντέρ του Oliver Stone, «JFK: Through the Looking Glass», και το ντοκιμαντέρ του Todd Haynes «The Velvet Underground».

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί , το φεστιβάλ θα αποτίσει φόρο τιμής στην Jodie Foster, η οποία θα λάβει τιμητικό Χρυσό Φοίνικα κατά την τελετή έναρξης, πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της «Annette» του Leos Carax, με τους Adam Driver και Marion Cotillard. Την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού θα προεδρεύει ο Spike Lee.

Το 74ο Φεστιβάλ Καννών θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως 17 Ιουλίου.

Πηγή: Variety