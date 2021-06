Κάννες 2021: Ανακοινώθηκε το επίσημο πρόγραμμα – Για πρώτη φορά ηχηρή η παρουσία των γυναικών δημιουργών

Το Φεστιβάλ Καννών επιτέλους επιστρέφει με μεγάλα ονόματα και πολλές γυναίκες σκηνοθέτιδες, όπως ανακοινώθηκε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Τιερί Φρεμό και τον πρόεδρο Πιέρ Λεσκούρ.

Πρόκειται για μία πολυαναμενόμενη διοργάνωση, αφού το περσινό φεστιβάλ είχε ακυρωθεί λόγω της πανδημίας. Αυτό φυσικά μεταφέρθηκε και στη συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση του προγράμματος του 74ου Φεστιβάλ Καννών, το οποίο οι διοργανωτές υποσχέθηκαν ότι το φεστιβάλ θα γίνει κανονικά, με ζωντανές εκδηλώσεις, διάσημους δημιουργούς και αστέρες του κινηματογράφου και φυσικά πολύ λάμψη.

Πράγματι, μέχρι τώρα η επιστροφή του φεστιβάλ φαίνεται πολλά υποσχόμενη. Η ταινία έναρξης θα είναι το «Annette» του Λεός Καράξ, με πρωταγωνιστές τον Άνταμ Ντράιβερ και την Μάριον Κοτιγιάρ, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα μαζί με το πολυαναμενόμενο «The French Dispatch» του Γουές Άντερσον και την «Benedetta» του Πολ Φερχόβεν.

Παράλληλα, στο επίσημο πρόγραμμα βλέπουμε κι άλλα μεγάλα ονόματα, όπως ο Σον Πεν (Flag Day). ο Σον Μπέικερ (Red Rocket), αλλά και οι βραβευμένοι με Χρυσό Φοίνικα Ζακ Οντιάρ (Les Olympiades) και Apichatpong Weerasethakul (Memoria). Θετική εντύπωση όμως έκανε και η παρουσία πολλών σημαντικών γυναικών σκηνοθετών, όπως η Eva Husson (Mothering Sunday), η Charlotte Gainsbourg (Jane by Charlotte) και η Valerie Lemercier (Aline, the Voice of Love).

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών 2021

Ταινία Έναρξης

“Annette” (Leos Carax)

Διαγωνιστικό Τμήμα

“Benedetta” (Paul Verhoeven)

“Everything Went Fine” / “Tout s’est bien passé,” Francois Ozon

“A Hero,” Asghar Farhadi

“Memoria,” Apichatpong Weerasethakul

“Nitram,” Justin Kurzel

“Par un Demi Clair Matin,” Bruno Dumont

“Petrov’s Flu,” Kirill Serebrennikov

“Red Rocket,” Sean Baker

“The French Dispatch” (Wes Anderson)

“Three Floors” / “Tre Piani,” Nanni Moretti

“Titane,” Julia Ducournau

Τμήμα: Ένα Κάποιο Βλέμμα

“After Yang,” Kogonada

“Blue Bayou,” Justin Chon

“Bonne Mère,” Hafsia Herzi

“Commitment Hasan,” Hasan Semih

“Freda,” Gessica Généus

“House Arrest” OR “Delo,” Alexey German Jr.

“The Innocents,” Eskil Vogt

“Lamb,” Valdimar Jóhansson

“Moneyboys,“ B.C Yi

“Noche de Fuego,” Tatiana Huezo

“Un Monde,” Laura Wandel

Εκτός συναγωνισμού

“Aline, the Voice of Love,” Valerie Lemercier

“Babi Yar,” Sergei Loznitsa

“Bac Nord,” Cédric Jimenez

“Emergency Declaration,” Han Jae-Rim

“In His Lifetime” OR “De son vivant,” Emmanuelle Bercot

“Stillwater,” Tom McCarthy

“The Velvet Underground,” Todd Haynes

Μεταμεσονύκτιες προβολές

“Bloody Oranges,” Jean-Christophe Meurisse

Ειδικές προβολές

“Black Notebooks,” Shlomi Elkabetz

“H6,” Yé Yé

“Jane by Charlotte,” Charlotte Gainsbourg

“JFK: Through the Looking Glass,” Oliver Stone

“Mariner of the mountains” / “O Marinheiro das Montanhas,” Karim Aïnouz

Αποκλειστικές πρεμιέρες

“Cow,” Andrea Arnold

“Deception” OR “Tromperie,” Arnaud Desplechin

“Hold Me Tight,” Mathieu Almaric

“In Front of Your Face,” Hong Sang-soo

“Love Songs for Tough Guys,” Samuel Benchetrit

“Mothering Sunday,” Eva Husson