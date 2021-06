4 νέες συναρπαστικές σειρές που έρχονται αποκλειστικά στην COSMOTE TV τον Ιούνιο

Ετοιμαστείτε, λοιπόν, γιατί τον Ιούνιο θα έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε σε Α’ προβολή -και λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα τους στην αμερικανική και βρετανική τηλεόραση- το Time, όπου οι δύο θρύλοι Σον Μπιν και Στίβεν Γκρέιχαμ θα συναντηθούν για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη, αλλά και την πολύ φιλόδοξη παραγωγή του CW που ήδη συζητιέται πολύ, το The Republic of Sarah.

Η διασκέδαση όμως δεν σταματά εδώ, αφού όλοι οι κύκλοι του The Good Fight (ναι ακόμα και η ολοκαίνουρια 5η σεζόν!) θα είναι διαθέσιμοι στο COSMOTE TV PLUS, ενώ οι δύο πρώτοι κύκλοι του Killing Eve με τη βραβευμένη με Χρυσή Σφαίραν, Σάντρα Ο του Grey’s Anatomy θα προβληθούν back-t0-back για ατελείωτη απόλαυση.

Όσο οι πολυαναμενόμενες πρεμιέρες του Ιουνίου πλησιάζουν, εμείς παρουσιάζουμε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις πιο hot σειρές του μήνα.

1. Time

Το Time είναι ίσως το πιο πολλά υποσχόμενο δραματικό θρίλερ που υπογράφει φέτος το BBC, το οποίο φυσικά αποτελεί πλέον «εγγύηση» στις αριστουργηματικές παραγωγές, με δεκάδες τεράστιες επιτυχίες μέσα στο 2021 -και είμαστε ακόμα στα μισά του χρόνου! Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις επιτυχίες βρίσκεται και το Time, που εξελίσσεται σε τρία επεισόδια του πολυβραβευμένου με BAFTA Τζίμ ΜακΓκόβερν, με ένα καστ βγαλμένο από τα πιο τρελά τηλεοπτικά όνειρα.

Συγκεκριμένα, στο Time συμπρωταγωνιστούν για πρώτη φορά δύο θρύλοι της μικρής και μεγάλης οθόνης, ο Στίβεν Γκρέιχαμ και ο Σον Μπιν. Μπορούμε με ευκολία να πούμε ότι οτιδήποτε περιλαμβάνει τους δύο αυτούς ηθοποιούς δεν γίνεται παρά να είναι «must-watch». Από τη μία, ο Σον Μπιν κλέβει την παράσταση όπου και αν εμφανιστεί. Ξεκινώντας την καριέρα του στο Χόλιγουντ με τα Παιχνίδια Ολέθρου (στο πλάι του Χάρισον Φορντ), η φήμη του εκτοξεύθηκε στην τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, όπου και οι περισσότεροι τον μάθαμε. Από τότε έχει παίξει σε μερικές από τις καλύτερες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως ήταν το επικό Game of Thrones, στο οποίο -παρά το σύντομο ρόλο του- έγραψε ιστορία.

Από την άλλη, ο Στίβεν Γκρέιχαμ επιλέγει πολύ προσεκτικά τους ρόλους του, γι’ αυτό και όλα αυτά τα χρόνια τον έχουμε δει σε σειρές «αποκάλυψη», όπως είναι το Broadwalk Empire και τo This is England. Και φυσικά δεν ξεχνάμε τις εκπληκτικές ερμηνείες του στον Ιρλανδό, τους Πειρατές της Καραϊβικής και στις Συμμορίες της Νέας Υόρκης, όπου πάντα παίζει με «μαεστρία» τον κακό.

Δύο θρύλοι σε ένα πολλά υποσχόμενο θρίλερ για τη φρίκη της φυλακής

Ωστόσο, στο Time μην περιμένετε να δείτε τον Στίβεν Γκρέιχαμ σε κάποιον από τους συνηθισμένους του ρόλους. Στο δραματικό αυτό θρίλερ, που είναι τοποθετημένο σε μία φυλακή, ο Γκρέιχαμ υποδύεται τον Έρικ, έναν αστυνομικό-υπόδειγμα ο οποίος έχει στόχο να προστατεύσει όσους βρίσκονται υπό την ευθύνη του.

Εκεί γνωρίζει και τον Μαρκ (Σον Μπιν), ο οποίος βρίσκεται γεμάτος τύψεις στη φυλακή μετά από μία δολοφονία που διέπραξε. Προσπαθεί να κάνει το σωστό, όταν όμως ανακαλύπτει την αδυναμία του πιο επικίνδυνου κρατούμενου, θα αναγκαστεί να επιλέξει ανάμεσα στις αξίες και την οικογένεια του.

Όπως αναφέρει το ίδιο το BBC, «το Time αποτελεί ένα αποτρόπαιο πορτραίτο της ζωής στο σύγχρονο βρετανικό σωφρονιστικό σύστημα. Είναι μια ιστορία ενοχής, συγχώρεσης, τιμωρίας και μετάνοιας» -κι εμείς ανυπομονούμε να το ανακαλύψουμε!

2. The Republic of Sarah

Άλλη μία πολυαναμενόμενη σειρά είναι το Republic of Sarah, μία παραγωγή 13 επεισοδίων του CW με μία ανατρεπτική υπόθεση και ένα καστ γεμάτο ανερχόμενα ταλέντα.

Τοποθετημένη στην αμερικανική κωμόπολη Γκρέιλοκ του Νιου Χαμσάιρ, η σειρά παρουσιάζει τις περιπέτειες της μικρής πόλης, στην οποία ανακαλύπτουν ένα γιγαντιαίο κοίτασμα πολύτιμων ορυκτών. Εδώ είναι που έρχεται η Σάρα, μια επαναστατική δασκάλα που κάνει τα πάντα για να σώσει την κοινότητα της με ένα… αντισυμβατικό σχέδιο: Να κυβερνήσει η ίδια την πόλη της και να προστατεύσει με τους φίλους της το μέρος που μεγάλωσαν.

Σε ένα χολυγουντιανό τοπίο γεμάτο reboots, σίκουελ, πρίκουελ και spin-off σειρές, το Republic of Sara υπόσχεται να φέρει πίσω το πρωτότυπο περιεχόμενο που τόσο μας έλειψε. Φυσικά περιμένουμε να δούμε τη νεανική και συναισθηματική ματιά που συνηθίζει το CW, αλλά και πόσο σύγχρονο θα καταφέρει να είναι. Εξάλλου, όπως ανέφερε ο δημιουργός της σειράς Πολ Κινγκ, το The Republic of Sarah θα μας κάνει να αναζητήσουμε απαντήσεις για μερικά από τα πιο επίκαιρα ζητήματα, όπως είναι η εθνική ταυτότητα, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η συντροφικότητα και η δικαιοσύνη.

Τα επόμενα τηλεοπτικά αστέρια σε μία επίκαιρη σειρά

Αν δεν το γνωρίζετε ήδη, ο δημιουργός της σειράς και παραγωγός Πολ Κινγκ είναι το «μυαλό» πίσω από την τεράστια επιτυχία του Elementary, και σίγουρα έχει αποδείξει ότι ξέρει τη μυστική συνταγή μίας συναρπαστικής σειράς.

Όσο για το καστ, εκεί βλέπουμε μερικά γνώριμα νέα αστέρια. Τη Σάρα υποδύεται η Στέλλα Μπέικερ που πρόσφατα είχε τραβήξει την προσοχή του Φεστιβάλ Καννών με την μικρού μήκους ταινία Candance, για την οποία είχε γράψει και το σενάριο. Ακούγεται ότι ο ρόλος της Σάρα επρόκειτο αρχικά να δοθεί στη Σάρα Ντριού του Grey’s Anatomy, τελικά όμως η Μπέικερ κέρδισε τις εντυπώσεις και χαιρόμαστε πολύ γι’ αυτό, αφού στο Republic of Sarah θα μπορέσει για πρώτη φορά να αποδείξει το ταλέντο της στο ευρύ κοινό.

Το υπόλοιπο καστ είναι εξίσου ενδιαφέρον, αφού στον ρόλο της Μάγια βρίσκουμε την Ισαβέλα Άλβαρεζ, που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε στο Westworld, ενώ στον ρόλο του Τάιλερ θα δούμε τον Φόρεστ Γκούντλακ, τον 23χρονο ηθοποιό με ινδιάνικες ρίζες, που πριν από 6 χρόνια συγκλόνισε το κινηματογραφικό κοινό στο οσκαρικό The Revenant όπου υποδύθηκε τον γιο του Λεονάρντο ντι Κάπριο.

3. The Good Fight

Μετά από ένα χρόνο απουσίας και μία σεζόν που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊου, το The Good Fight επιστρέφει επιτέλους στις οθόνες μας με την πέμπτη και πιο πολυαναμενόμενη σεζόν της μέχρι τώρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Μπορεί να ξεκίνησε ως ένα spin-off του επίσης αγαπημένου The Good Wife των δημιουργών Robert και Michelle King (και τη στήριξη του Ρίντλεϊ Σκότ), τελικά όμως κατέκτησε φανατικό κοινό, το οποίο φυσικά ανυπομονεί για την ολοκαίνουρια σεζόν.

Εξάλλου, πρόκειται για μια σειρά που πάντα καταφέρνει να σχολιάζει με τον πιο σωστό (και καυστικό) τρόπο όλα τα επίκαιρα ζητήματα που μας απασχολούν -ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνο το viral επεισόδιο, όπου οι δημιουργοί του The Good Fight φαντάστηκαν ένα παράλληλο σύμπαν με τη Χίλαρι Κλίντον να έχει κερδίσει τον Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές;

Έτσι, φανταζόμαστε ότι και η πέμπτη σεζόν θα ακολουθήσει τα ίδια μονοπάτια. Από το Black Lives Matter και το MeToo μέχρι την εκλογή του Τζο Μπάιντεν και την πανδημία, ανυπομονούμε να δούμε πώς οι Κινγκ θα εισάγουν στο σύμπαν του Good Fight όλα όσα ζήσαμε την τελευταία δύσκολη αυτή χρονιά που πέρασε.

Αποχωρήσεις και νέα πρόσωπα στην πιο πολυαναμενόμενη σεζόν της σειράς

Και βέβαια δεν ξεχνάμε που «αφήσαμε» τους πρωταγωνιστές μας. Πολλές ιστορίες που έμειναν «μισές» λόγω της πανδημίας, θα ολοκληρωθούν επιτέλους τώρα. Στην έναρξη της νέας σεζόν θα δούμε τη Diane (την απολαυστική Κριστίν Μπαράνσκι που αγαπήσαμε στο Mamma Mia ως κολλητή φίλη της Meryl Streep), να αναρωτιέται αν είναι ηθικό να διευθύνει μαζί με την στενή της συνεργάτιδα Liz μια δικηγορική εταιρεία με αφροαμερικάνικο προσωπικό, όταν η εταιρεία χάνει δύο κορυφαίους δικηγόρους (τους Ντιλρόι Λίντο, που υποδύεται τον Έντριαν Μπόουζμαν και Κας Τζάμπο, που υποδύεται τη Λούκα Κουίν που αποχώρησαν από τη σειρά).

Μην ανησυχείτε όμως! Η σταρ της σειράς, Κριστίν Μπαράνσκι θα συνεχίσει τον ρόλο της ως Diane, ενώ έρχονται και δύο νέα συναρπαστικά πρόσωπα, ο Hal Wackner (στο ρόλο του ο Μάντι Πατίνκιν, υποψήφιος για 4 βραβεία Έμμυ για το Homeland), αλλά και η σκληροπυρηνική δικηγόρος Κάρμεν Μόγιο (που υποδύεται η Τσαρμέιν Μπινγκουα του Black Box).

4. Killing Eve

Φυσικά από τη λίστα με τα «must-watch» του Ιουνίου δεν θα μπορούσε να λείπει το φαινόμενο Killing Eve, με την υπογραφή της Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ και της Έμεραλντ Φένελ στο σενάριο.

Στο επίκεντρο του Killing Eve βρίσκονται οι δυο επίσης εκπληκτικές γυναίκες, οι πρωταγωνίστριες Σάντρα Ο (Ιβ), που την αγαπήσαμε φυσικά ως Κριστίνα στο Grey’s Anatomy, και η Τζόντι Κόμερ (Βιλανέλ). Όλα ξεκινούν όταν μετά από μια σειρά γεγονότων, οι ζωές της Ιβ, μιας πράκτορα της βρετανικής ΜΙ5, και της Βιλανέλ, μιας ψυχοπαθούς δολοφόνου που αναλαμβάνει συμβόλαια θανάτου, καταλήγουν να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.

Οι γυναίκες πίσω από την τεράστια επιτυχία που έσπασε ρεκόρ

Τα δύο μεγαλύτερα συγγραφικά ταλέντα της Βρετανίας αυτή τη στιγμή ένωσαν λοιπόν τις δυνάμεις τους και κάπως έτσι γεννήθηκε μια από τις πιο αγαπητές τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας. Η Γουόλερ-Μπριτζ έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να «κατακτήσει» το τηλεοπτικό πεδίο πρώτα με το αριστουργηματικό Fleabag και στη συνέχεια με το Killing Eve, ενώ ετοιμάζεται για μια τεράστια κινηματογραφική «απόβαση» αφού έχει συν-γράψει το σενάριο της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ, No Time to Die.

Για τη δεύτερη σεζόν του Killing Eve, παρέδωσε τα ηνία στην Έμεραλντ Φένελ, που φέτος έγραψε ιστορία με το βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου για το Promising Young Woman.

Αυτή δεν είναι όμως η μοναδική γυναίκα του Killing Eve που έχει γράψει ιστορία. Η Σάντρα Ο κέρδισε Χρυσή Σφαίρα το 2019 για τον ρόλο της Ιβ και έγινε η πρώτη ηθοποιός ασιατικής καταγωγής με τέτοια νίκη εδώ και 39 χρόνια. Παράλληλα, η Τζόντι Κόμερ έχει κερδίσει βραβείο BAFTA για τον ρόλο της Βιλανέλ, ενώ το 2019, σε ηλικία 26 χρόνων, έγινε και η νεαρότερη νικήτρια Emmy στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά -ρεκόρ που καταρρίφθηκε από την 24χρονη Ζεντάγια την επόμενη χρονιά.