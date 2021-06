Kivotos Channel: Ένα διαφορετικό «τηλεοπτικό» κανάλι κάνει πρεμιέρα μέσα από το YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση

Καλώς ήρθατε στο Kivotos Channel. Ένας ασφαλής χώρος για ευάλωτα σώματα, θηλυκότητες, εξομολόγηση και ριζοσπαστική φαντασία για την επόμενη μέρα. Πώς μπορούμε να ανακτήσουμε την κοινωνική συμπερίληψη υιοθετώντας αστείες και απρόσμενες στρατηγικές επιβίωσης σε έναν νέο, αδιανόητο κόσμο; Ένα διαφορετικό «τηλεοπτικό» κανάλι στις οθόνες μας.

Την Πέμπτη 10 Ιουνίου, στις 21:00, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση εκπέμπει από το YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση με ένα τηλεοπτικό κανάλι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο σε live YouTube πρεμιέρα. Το Kivotos Channel είναι μια αναδυόμενη απομίμηση τηλεοπτικού καναλιού, που προβάλλει τις ανθρώπινες περιπέτειες σε ένα μέλλον μετά από καταστροφή, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πρότζεκτ Moving Borders, που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός πρότυπου πρότζεκτ διεθνούς συνεργασίας, που υλοποιείται με την ανάθεση επτά ευρωπαϊκών πολιτιστικών οργανισμών, σε σύλληψη και καλλιτεχνική διεύθυνση του βρετανικού συνόλου Quarantine.

Η ελληνική συμμετοχή

Για την ελληνική συμμετοχή, η Στέγη ανέθεσε σε δύο νέους Έλληνες καλλιτέχνες να φανταστούν, σύμφωνα με το βασικό ερώτημα του Moving Borders, τι θα διέσωζαν σε μια κιβωτό, από έναν κόσμο πολωμένο, ξενοφοβικό, ομοφοβικό, τρανσφοβικό, μισογυνικό, κατάφωρα εθνοκεντρικό. Τι γίνεται άραγε μετά το κίνημα του #MeToo και πώς μετουσιώνεται η ευαλωτότητα σε πολιτική δράση; Πώς, εντέλει, οι προσωπικές ιστορίες μετουσιώνονται σε πολιτικά αιτήματα και ποιες/-α/-ους αφορούν αυτές οι διεκδικήσεις; Με ποιους λυτρωτικούς τηλεοπτικούς όρους –και όχι μόνο– απαντάμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα;

Ένα «τηλεοπτικό» κανάλι σε σύλληψη

To έργο που προέκυψε είναι ένα «τηλεοπτικό» κανάλι σε σύλληψη, σκηνοθεσία και δραματουργία του Ηλία Αδάμ και καλλιτεχνική επιμέλεια της Εύας Γιαννακοπούλου. Είναι η πρώτη μέρα σε μια εποχή μετά από πανδημία, όταν μια κοινότητα πλασμάτων μπαίνει στα παρασκήνια ενός τηλεοπτικού καναλιού. Αν και επέζησαν από μια καταστροφή, δεν αισθάνονται ανασφαλή.

Μάλιστα, μοιάζουν έτοιμα και αποφασισμένα για δράση, ακτινοβολώντας τον θηλυκό τους εαυτό. Ο κόσμος στον οποίο έχουν μόλις προσγειωθεί είναι διαφορετικός, covid-free, γεμάτος χρυσαφένια πούπουλα και κοσμική σκόνη. Το Kivotos Channel επιχειρεί έναν αναστοχασμό των κοινοτικών όρων συνεύρεσης στους μελλοντικούς μας δέκτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Γαλλικό Ινστιτούτο: Λογοτεχνική βραδιά με αφορμή τον Μήνα Υπερηφάνειας LGBTQ+

Άγριες παλαίστριες, καυτά κορίτσια, queer πλάσματα, cyborgs, πανελίστριες ενεργοποιούν τις υβριδικές τους ταυτότητες δημιουργώντας μια απρόσμενη ζωή στον τηλεοπτικό αέρα. Το Kivotos Channel –που αποτελείται από αυτοτελή επεισόδια καθημερινού παραλογισμού– παρουσιάζει: τις προσωπικές Εξομολογήσεις της Σάουνας· το υπερθέαμα του Καμπ Γυναικείας Πάλης· ένα τηλεπαιχνίδι κουίζ με τίτλο Τηλεκιβωτός· μια εκπομπή για Εναλλακτική Γονεϊκότητα· Δελτία Ειδήσεων του νέου κόσμου· και άλλα υπερπληθωρικά επεισόδια αγάπης και δόξας.

Στοργή και μίσος, ζητήματα πατρικής φιγούρας και εκδίκησης, παθιασμένα φιλιά, μυστήριο και καυτές εικόνες συνιστούν την πρώτη ύλη μιας γλυκόπικρης, ατελείωτης και θεραπευτικά εξομολογητικής διάθεσης στις εκπομπές του Kivotos Channel.

Λίγα λόγια για το δίκτυο Moving Borders

Από το 2019, επτά ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί οργανισμοί (φεστιβάλ, ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί από το πεδίο των παραστατικών τεχνών) δημιούργησαν το δίκτυο Moving Borders σε συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό το πλαίσιο συνεργάζονται με το βρετανικό σύνολο Quarantine.

Σκοπός των οργανισμών του δικτύου είναι να δημιουργήσουν καλλιτεχνικά πρότζεκτ που θα αμφισβητήσουν και να επανακαθορίσουν τα περιφερειακά, κοινωνικά και πολιτιστικά όρια και ορατά και αόρατα σύνορα, προτείνοντας διαφορετικές τοπικές εκδοχές του ίδιου συμμετοχικού πρότζεκτ στον δημόσιο χώρο, είτε πρόκειται για τον χώρο της πόλης, είτε του διαδικτύου.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη μορφή επτά διαφορετικών κιβωτών «ARK», από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2021:

Τα επιμέρους σχεδιασμένα πρότζεκτ αποτελούν χώρους για συναντήσεις, συμμετοχή, διάλογο και περφόρμανς. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, οι συνεργαζόμενες πόλεις Πόρτο, Αθήνα, Στρασβούργο, Δρέσδη, Μίλχαϊμ (επί του Ρουρ), Βαρσοβία και Ουτρέχτη αμφισβήτησαν τα τοπικά σύνορα και τις μορφές και εκδηλώσεις τους –γεωγραφικές, αρχιτεκτονικές, κοινωνικές, πολιτιστικές κ.λπ.– και ανέπτυξαν περιεχόμενο και εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο συμπληρώνεται από το σύνολο Quarantine, τοπικούς καλλιτέχνες, ακτιβιστές και πολίτες. Tο πρότζεκτ δημιουργεί την προοπτική για μια νέα συνύπαρξη.

«Για μας, το ARK είναι ένας χώρος όπου μπορούμε να συγκεντρωθούμε για να συζητήσουμε το ερώτημα: τι θα διασώσουμε. Αλλά φυσικά, είναι επίσης μια έννοια που προκαλεί. Ποιος αποφασίζει ποια σύνορα θα χαραχτούν; Ποιος αποφασίζει ποιος θα γίνεται δεκτός, θα μπορεί να παραμείνει; Ποιος αποφασίζει ποιον ή τι θα διασώσουμε; Ποιοι είναι αυτοί οι “εμείς”;» λέει ο Richard Gregory, καλλιτεχνικός συνδιευθυντής των Quarantine.

Σύνολο Quarantine

Το σύνολο Quarantine ιδρύθηκε το 1998 από τους σκηνοθέτες Richard Gregory και Renny O’Shea και τον σχεδιαστή Simon Banham στο Μάντσεστερ της Αγγλίας. Σήμερα, λειτουργεί ως μια κολλεκτίβα καλλιτεχνών και παραγωγών που εργάζονται ανά τον κόσμο, στα πεδία του θεάτρου, της περφόρμανς και της παρέμβασης στον δημόσιο χώρο.

Το σύνολο Quarantine ανέπτυξε την καλλιτεχνική σύλληψη της Κιβωτού [ARK] από μια πρωτότυπη ιδέα της καλλιτέχνιδος Kate Daley, για τη δημιουργία και την ενθάρρυνση ανταλλαγών σε όλη την έκταση της Ευρώπης, καθώς και ως ένα σύμβολο για έναν κόσμο που ανέχεται, προωθεί και καλωσορίζει τη διαφορετικότητα.

Οι κιβωτοί στον δημόσιο χώρο και στο διαδίκτυο συγκεντρώνουν τοπικούς καλλιτέχνες, πολίτες και κοινότητες που διαφορετικά δεν θα συναντιούνταν, διαμορφώνοντας τις περιστάσεις για έναν προοδευτικό δημοκρατικό χώρο, του είδους που η πολιτική επιστήμονας Chantal Mouffe ορίζει ως «αγωνιστικό πλουραλισμό».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ομοερωτισμός και Επανάσταση: Online έκθεση του Liviu Bulea, στο πλαίσιο του «#RevoltingBodies» του ATOPOS

Το πρότζεκτ της Αθήνας

ARK Athens: Kivotos Channel | 10.6.2021 | Onassis Channel στο YouTube, 21:00

Το Kivotos Channel είναι ένας διαφορετικός «τηλεοπτικός» σταθμός, σε επιμέλεια και ερμηνεία μιας πολύμορφης ομάδας Αθηναίων. Μέσα από ένα διμηνιαίο εργαστήριο, η κοινότητα δημιούργησε μια σειρά αυτοτελών επεισοδίων ενός παράδοξου προγράμματος και διερευνά εξαντρίκ τρόπους αντιμετώπισης της αναμονής για την επόμενη ημέρα μετά την καταστροφή.

Το Kivotos Channel περιλαμβάνει τις εκπομπές:

This Is the Day After, το Δελτίο Ειδήσεων της επόμενης μέρας με έναν παρουσιαστή cyborg, έναν απαίσιο άντρα με λαδωμένα μαλλιά που στέλνει dick picks, την κομψή διευθύντρια της Dick Pick Academy, έναν πρωθυπουργό από το πουθενά και έναν ημίγυμνο μετεωρολόγο. Εργαλειοποιώντας την ανειλικρίνεια και την επιδραστικότητα των fake news, η εκπομπή “This Is the Day After” σχολιάζει ζητήματα εξουσίας και φύλου.

Tilekivotos (Tv-Ark), μια μεταμεσονύκτια τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία η παρουσιάστρια, ένα κορίτσι του λαού, τραγουδάει, στέλνει φιλάκια στους τηλεθεατές της και βάζει γρίφους, όσο τα τηλεφωνήματα πέφτουν βροχή. Το απρόσωπο κοντρόλ, όμως, αρνείται να δώσει ζεστά μετρητά σε καιρούς τόσο χαλεπούς. Ποια θα νικήσει τελικά;

Boobs in Hoods, μια εκπομπή-προπόνηση δίχως αύριο στο camp Boobs in Hoods με παρουσιάστριες δύο υπερσέξι, υπερμάχιμες και σαγηνευτικά επικίνδυνες θηλυκότητες. Μάθε να απαντάς με τη γροθιά σου στις απειλητικές προκλήσεις και κέρδισε στο telemarketing που παρουσιάζουν μια συμβουλευτική δολοφονικής σαγήνης.

Μamades, μια παράδοξη νυχτερινή τηλεοπτική εμφάνιση για γονείς, φροντίστριες/-ές, μαμάδες, θηλυκότητες και για όλα όσα αυτοπροσδιορίζονται με αυτό τον τρόπο, μία εκπομπή συμβουλευτικής που θυμίζει πρωινάδικα.

Breaking News with Gilletta, μια εκπομπή κοσμογονικών γεγονότων σε απευθείας μετάδοση από τη μοναδική Gilletta. Η διάσημη GingerΈλα θάβει τον πατέρα της! Η εκδίκηση είναι επική και το τακούνι της αιχμηρό σαν μαχαίρι.

Sauna Confessions, ένα late night show με μια υπέρλαμπρη τηλεπαρουσιάστρια, στο οποίο, εν μέσω ατμών και εξομολογήσεων, οι συμμετέχοντες αφηγούνται γεγονότα της ζωής τους που τα σημάδεψαν, τα ενδυνάμωσαν και τα πολιτικοποίησαν ριζικά.

Anthem, The Day After, το No 1 τραγούδι των charts του Kivotos Channel. Μια χορογραφία για σούπερ ηρωίδες που συνθέτουν τον απελευθερωτικό ύμνο της επόμενης μέρας, χωρίς σταματημό σε ένα ποπ περιβάλλον όπου όλα είναι πιθανά, με emojis και πεταλούδες στο πρόσωπο, sexy χείλη, γουνάκια και ψηλά τακούνια.

Συντελεστές

Αρχική σύλληψη και καλλιτεχνική διεύθυνση (ARK): Quarantine

Συνεπιμέλεια τοπικού πρότζεκτ (ARK Athens: Kivotos Channel): Ηλίας Αδάμ

Επιμέλεια Έργου (Σύλληψη, Σκηνοθεσία, Δραματουργία) & Συντονισμός εργαστηρίων: Ηλίας Αδάμ

Καλλιτεχνική Επιμέλεια (Κοστούμια, Σκηνικά, Γραφιστικά, Green Screen) & Συντονισμός εργαστηρίων: Εύα Γιαννακοπούλου

Δημιουργική ομάδα / καλλιτεχνική κοινότητα: Ηλίας Γκιώνης, Μαρκέλλα Ξυλογιαννοπούλου, Θάνος Παπαδογιάννης, Χριστίνα Χάρις Στελλίου, Χρήστος Τσιαμπακάρης, Gary Salomon

Κείμενα: Ηλίας Αδάμ, Εύα Γιαννακοπούλου, Ηλίας Γκιώνης, Μαρκέλλα Ξυλογιαννοπούλου, Θάνος Παπαδογιάννης, Χριστίνα Χάρις Στελλίου, Χρήστος Τσιαμπακάρης, Gary Salomon

Πρωτότυπη Μουσική: Gary Salomon

Creative Producer: Ράνια Μαυρίκη | Cultόpια

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση:

Διεύθυνση πρότζεκτ: Χριστίνα Λιάτα

Βοηθός πρότζεκτ: Βέρα Πετμεζά

Εκτέλεση παραγωγής: Ειρηλένα Τσάμη

Ανάθεση & Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Το έργο δημιουργήθηκε συλλογικά κατά τη διάρκεια ενός δίμηνου εντατικού εργαστηρίου. Η επιμελητική ομάδα και η δημιουργική κοινότητα ανέπτυξαν από κοινού το περιεχόμενο και την αισθητική, με τέτοιον τρόπο ώστε το υλικό να αποτελεί πνευματικό συν-δημιούργημα όλων.

Τα πρότζεκτ των επιμέρους πόλεων

Στην Κιβωτό Μίλχαϊμ:

Η καλοκαιρινή αφύπνιση (03–06.06.2021), διεθνείς και τοπικοί καλλιτέχνες θα δημιουργήσουν μια κιβωτό για την τέχνη και τον πολιτισμό στο Ringlokschuppen και στο MüGA Park, για να αναρωτηθούν τι μπορεί να σημαίνει να ζεις μαζί σε μια πόλη.

Στην Κιβωτό Πόρτο:

Ένα σχολείο στην άκρη του πουθενά (01–10.07.2021), δημιουργείται ένα πρόχειρο σχολείο σε μια πλατεία, στη διασταύρωση διαφορετικών ενοριών, κοινοτήτων και διαδρομών με νέες χαρτογραφίες και με τη μορφή περιπάτων, διαλέξεων και συζητήσεων, σχετικά με τα αναδυόμενα οράματα και τις δυνατότητες σκέψης, ύπαρξης και από κοινού οικοδόμησης σε μια πόλη.

Στην Κιβωτό Δρέσδης:

Κιβωτός για την υποτιμημένη γνώση (9-12.07.2021), θα δημιουργηθεί ένας χώρος στις όχθες του ποταμού Έλβα, όπου θα λάβει χώρα μια ανταλλαγή βιωμάτων, εργαστηρίων, περφόρμανς, συζητήσεων και συναντήσεων για να συλλέξουν γνώσεις και εμπειρίες από διαφορετικές κοινότητες και να τις καταστήσουν ορατές.

Κιβωτός Στρασβούργου

Η Κιβωτός Στρασβούργου (16–18.07.2021), ειδικά σχεδιασμένη για αυτή τη διεθνή και διασυνοριακή πόλη, την «ευρωπαϊκή πρωτεύουσα», διερευνά τα θέματα της επικοινωνίας και της ισότητας σε μια πολιτιστικά και κοινωνικά πολύμορφη κοινότητα.

Κιβωτό Βαρσοβίας

Στην Κιβωτό Βαρσοβίας (02–12.09.2021), ένα πρώην σχολικό κτίριο, που σηματοδοτεί ένα όριο ανάμεσα στην παλιά πόλη και στο νέο κέντρο της Βαρσοβίας, αποτελεί σημείο συνάντησης και για τις δύο κοινότητες, παρουσιάζοντας δυνατότητες συνύπαρξης αυτών των δύο πραγματικοτήτων, ενώ ανοίγει η συζήτηση για το κοινωνικό της οικοσύστημα σε μια εποχή ταχύτατων αλλαγών και ανάπτυξης.

Η Κιβωτός Ουτρέχτης:

Πόλη εμπιστοσύνης (16–19.09.2021) περιστρέφεται γύρω από μια μεταφορική κιβωτό, ένα φανταστικό σκάφος γεμάτο ονειρικές εικόνες πάνω στις οποίες πλέουμε γεμάτοι αυτοπεποίθηση από την κρίση προς ένα νέο μέλλον και στο οποίο διασώζουμε ό,τι θεωρούμε σημαντικό, δημιουργούμε ό,τι λείπει και αφήνουμε πίσω ό,τι δεν χρειαζόμαστε πλέον με δύο πολύχρωμα φορτηγά, μετασκευασμένα σε κιβωτούς, να ταξιδεύουν σε όλες τις διαφορετικές και πολύμορφες γειτονιές της Ουτρέχτης και η γειτονιά προσκαλείται να «επιβιβαστεί», να ρίξει μια ματιά ή να συνεισφέρει.

Εταίροι του πρότζεκτ Moving Borders είναι οι:

Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne (Γαλλία), Ringlokschuppen Ruhr (Γερμανία), SPRING Performing Arts Festival (Ολλανδία), Teatro Municipal Do Porto (Πορτογαλία), Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα) και Fundacja Instytut Sztuk Performatywnych (Πολωνία).

Για περισσότερες πληροφορίες: www.movingborders.org

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Climate Culture: Υβριδικό συμπόσιο για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση

*Το Moving Borders συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.