Exodus: Ο DMX κάνει την τελευταία του «έξοδο» με ένα θρυλικό μεταθανάτιο άλμπουμ

Έχουν περάσει ακριβώς δύο μήνες από την ημέρα που μάθαμε τα πρώτα δυσάρεστα νέα για την κατάσταση της υγείας του DMX. Μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, ο διάσημος ράπερ βρέθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με καρδιακή προσβολή, έπεσε σε κώμα και τελικά έχασε τη ζωή του σε ηλικία 50 ετών -με τα ακριβή αίτια θανάτου του να παραμένουν ακόμα άγνωστα.

Έτσι, από εκεί που περιμέναμε την μεγάλη επιστροφή του, βρεθήκαμε ξαφνικά να πενθούμε έναν από τους πιο θρυλικούς ράπερ στην ιστορία.

Την πολυαναμενόμενη επιστροφή του θα σηματοδοτούσε ένα νέο άλμουμ, που τότε είχε τίτλο «It’s Dark and Hell Is Hot Again» ως φόρο τιμής στο ντεμπούτο άλμπουμ του, που τον καθιέρωσε στη ραπ σκηνή των 90s. Η μοίρα όμως τα έφερε έτσι που ο DMX δεν πρόλαβε ποτέ να δει ολοκληρωμένη τη δουλειά του, που είχε ξεκινήσει να ηχογραφεί από το περασμένο καλοκαίρι.

O φίλος του και μακροχρόνιος συνεργάτης του Swizz Beatz, λοιπόν, αποφάσισε να βάλει εκείνος τις τελευταίες πινελιές και να συγκεντρώσει τη δουλειά του σε έναν δίσκο που τελικά ονομάστηκε «Exodus». Και αυτός είναι μάλλον ο ιδανικός τίτλος, αφού εκτός από το γεγονός ότι αυτό είναι το όνομα του γιού του DMX, σηματοδοτεί και την τελευταία «έξοδο» του σπουδαίου ράπερ.

Ένα μεταθανάτιο άλμπουμ που μας θύμισε το μεγαλείο του θρυλικού ράπερ

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά τη τελευταία του δισκογραφική δουλειά με το άλμπουμ Undisputed -στο οποίο αν και στιχουργικά άρτιος όπως πάντα, ομολογουμένως δεν ήταν στα καλύτερα του- ο DMX ήταν φέτος για πρώτη φορά έτοιμος να κάνει την πολυσυζητημένη «επιστροφή» του: Ήταν επιτέλους «καθαρός» από ουσίες (αν και αυτό πλέον αμφισβητείται), είχε τη βοήθεια του παραγωγού του Swizz Beatz και είχε δημιουργήσει ήδη μεγάλο hype μετά από ένα livestream battle που είχε κάνει με τον Snoop Dogg.

Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται στο «Exodus», το οποίο περιλαμβάνει τα 13 από τα καλύτερα τραγούδια που ηχογράφησε ο ράπερ με την ομάδα του, από τα οποία φυσικά δεν λείπουν η απίστευτη ενέργεια και οι αιχμηροί στίχοι που πάντα τον χαρακτηρίζουν.

Πράγματι πρόκειται ίσως για την καλύτερη δουλειά του από το «… And Then There Was X» του 1999, για το οποίο κέρδισε και τη μοναδική του υποψηφιότητα στα Grammy. Και φυσικά η παρουσία 19 ανερχόμενων και «ιερών τεράτων» του είδους δεν γίνεται παρά να κάνει αυτό το δίσκο ακόμα πιο θρυλικό.

Μεταξύ άλλων, στο Exodus βλέπουμε ονόματα όπως ο Bono, ο Snoop Dogg, ο Nas, ο Jay-Z (που μάλιστα είχε μποϋκοτάρει τα Grammys για χάρη του το 1999), o Usher, o Kanye West, ο Lil Wayne, η Alicia Keys, ενώ συμμετέχει και ο 5χρονος γιός του Exodus Simmons.

Προς το παρόν, κοινό και κριτικοί έχουν «αγκαλιάσει» το τελευταίο άλμπουμ του X, ενώ λέγεται ότι θα βρεθεί στη λίστα με τα Top 10 τραγούδια του Billboard, αφού το πρότζεκτ αναμένεται να ξεπεράσει μέσα στην εβδομάδα τις 28-32.000 καθαρές πωλήσεις άλμπουμ.

Παράλληλα, ο Swizz Beatz αποκάλυψε πρόσφατα ότι τα ακυκλοφόρητα τραγούδια του DMX είναι τόσα πολλά, που ίσως να υπάρξει κι άλλος μεταθανάτιος δίσκος. Ποιος ξέρει λοιπόν; Μπορεί αυτή να μην είναι η τελευταία φορά που ακούμε νέο υλικό από τον θρυλικό καλλιτέχνη.