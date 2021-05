TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση τo Σαββατοκύριακο 29-30 Μαΐου

Σάββατο 29/05, 20:00 «Ζακέτα να Πάρεις» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 15: Η Αριστέα νιώθει πως ο χρόνος της στην Αθήνα περνάει άσκοπα. Ήρθε με έναν στόχο από το χωριό: να παντρέψει τον Ευθύμη και τόσο καιρό δεν έχει κάνει τίποτα. Είναι αποφασισμένη λοιπόν να αρχίσει τα προξενιά, παρά τις προειδοποιήσεις της Δέσποινας και της Φούλης να μην ανακατευτεί στη ζωή του Ευθύμη. Και να που δίχως να ανακατευτεί, έρχεται το προξενιό στο σπίτι. Ο Ευθύμης φέρνει μια συνάδελφό του, την Κορίνα, για να ετοιμάσουν τη γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς στο νηπιαγωγείο.

Η Αριστέα κατενθουσιάζεται. Η Κορίνα είναι όμορφη, ευγενική, απ’ τη Βόρειο Ελλάδα και ξέρει να φτιάχνει και σπιτικό φύλλο. Τι άλλο να θέλει μία μάνα απ’ τη μέλλουσα νύφη της; Γιατί η Αριστέα είναι σίγουρη πως θα γίνει νύφη της, ειδικά από τη στιγμή που υποψιάζεται πως αρέσει και στον Ευθύμη. Μόνο που όπως όλα δείχνουν μάλλον το φαντάζεται. Κι όπως αποδεικνύεται στην πορεία, δεν είναι η μόνη που φαντάζεται πράγματα.

Κυριακή 30/05, 20:00 «Ζακέτα να Πάρεις» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 16: Η Αριστέα παρατηρεί περίεργες συμπεριφορές στην Τόνια, ζαλάδες και παράξενους συνδυασμούς φαγητών. Με την πείρα της καταλαβαίνει αμέσως πως η Τόνια είναι έγκυος και το λέει στη Δέσποινα. Η Δέσποινα παθαίνει πανικό στην ιδέα ότι θα γίνει γιαγιά από τη συγκεκριμένη κοπέλα και απορεί πώς δεν της έχουν πει τίποτα ο Μάνος και η Τόνια. Αρχίζει να πλησιάζει την Τόνια για να γίνουν φίλες και να μάθει την αλήθεια, ενώ ταυτόχρονα ψάχνει μαζί με τη Φούλη και την Αριστέα το σπίτι του Μάνου για στοιχεία. Η εξερεύνηση πετυχαίνει: βρίσκουν ένα θετικό τεστ εγκυμοσύνης κι η υποψία γίνεται βεβαιότητα. Όταν η Δέσποινα πει στον Μάνο πως τα ξέρει όλα, τα παιδιά τη βεβαιώνουν πως η Τόνια δεν περιμένει παιδί και τα πράγματα μπερδεύονται. Σε ποια ανήκει το θετικό τεστ; Θα γίνει τελικά γιαγιά η Δέσποινα; Κι αν ναι, ποια είναι η μητέρα του εγγονιού της;

Κυριακή 30/05, 21:00 «Σιωπηλός Δρόμος» στο MEGA

Επεισόδιο 8: Η Θάλεια έχει μπει στα βαθιά και ακολουθεί τα στοιχεία την παλιάς υπόθεσης που προέκυψε, ενώ την ίδια στιγμή φουντώνει όλο και περισσότερο η θεωρία ότι η απαγωγή πιθανόν να αποτελεί μια πράξη εκδίκησης. Η αστυνομία προχωρά σε συλλήψεις ενώ ο ύποπτος μετά από ένα επεισοδιακό κυνηγητό καταφέρνει να ξεγλιστρήσει. Μια μεγάλη αποκάλυψη για την οικογένεια της Θάλειας είναι έτοιμη να ξεπροβάλει και να φέρει τα πάνω κάτω στην υπόθεση. Η ιστορία της απαγωγής φαίνεται να έχει μακρύ μέλλον όταν την ίδια στιγμή η αγωνία και τα μυστικά στην μεριά των «καλών» φτάνουν σιγά σιγά σε ένα αδιέξοδο.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Σάββατο 29/05, 21:00 «Συν Γυναιξί» στην ΕΡΤ2

Θέμα εκπομπής: Έχοντας αποκτήσει σπάνια πρόσβαση στο πιάνο της Μαρίας Κάλλας, η διεθνούς φήμης σοπράνο, Βασιλική Καραγιάννη, παίζει και τραγουδά μέσα από τις παρτιτούρες της γυναίκας-θρύλου. Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος τη συναντά, ακούει την εκπληκτική ερμηνεία της και συνομιλούν για την επιτυχημένη της πορεία που την έχει οδηγήσει από την Εθνική Λυρική Σκηνή μέχρι το Κόβεντ Γκάρντεν και τη Σκάλα του Μιλάνου. Παράλληλα, η Βασιλική Καραγιάννη εξομολογείται τις βαθιές σκέψεις της στη Νικόλ Αλεξανδροπούλου, η οποία βρίσκεται πίσω από τον φακό.

Σάββατο 29/05, 18:40 «My Greece» στο MEGA

Θέμα εκπομπής: Η Έλενα Παπαρίζου ξεναγεί την Δέσποινα Βανδή στα αγαπημένα της μέρη, ξεδιπλώνοντας εικόνες μοναδικής ομορφιάς και τοπία που μαγνητίζουν το βλέμμα. Η περιήγηση ξεκινά από ψηλά, από το Κάστρο στο Φανάρι με θέα όλη την περιοχή και συνεχίζεται στο όμορφο και γραφικό χωριό Κανάλια. Η λίμνη Πλαστήρα αποκαλύπτει όλη την ανοιξιάτικη ομορφιά της και η Έλενα προσκαλεί τη Δέσποινα σε μια βόλτα με ένα υδροποδήλατο.

Κυριακή 30/05, 18:40 «My Greece» στο MEGA

Θέμα εκπομπής: Η περιήγηση συνεχίζεται την Κυριακή 30 Μαΐου με πολλά παραμυθένια σημεία της λίμνης Πλαστήρα και του φράγματος. Η Δέσποινα και η Έλενα ανεβαίνουν στα 1.500 μέτρα υψόμετρο, στα δάση των Αγράφων, σε αναζήτηση μανιταριών και μαθαίνουν τα πάντα για την ιδιαίτερη ποικιλία κρασιού της περιοχής που καλλιεργείται μόνο στη λίμνη και η γεύση του ταξιδεύει μέχρι το εξωτερικό. Μια βόλτα ως το γεφύρι της Παλαιοκαρυάς που ένωνε παλιά τη Θεσσαλία με την Ήπειρο και τον εντυπωσιακό καταρράκτη δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για μια συζήτηση με το Number One κορίτσι της χώρας.

ΤΑΙΝΙΕΣ

Σάββατο 29/05, 21:30 «Η Αγάπη Μας» στον ALPHA

Υπόθεση: Μια ταξιθέτρια σε θέατρο, όπου εμφανίζεται ένας διακεκριμένος και δημοφιλής ηθοποιός, έχει τύχη βουνό καθώς η πρωταγωνίστρια παθαίνει ένα ατύχημα. Ο σκηνοθέτης σκέφτεται να εκμεταλλευτεί το μέχρι τώρα αναξιοποίητο ταλέντο της κοπέλας και τη βάζει να αντικαταστήσει την πρωταγωνίστρια. Η αναπάντεχη επιτυχία της τη μεταμορφώνει, από ταπεινή ταξιθέτρια σε λαμπρό αστέρι. Στη συνέχεια κερδίζει την καρδιά του πρωταγωνιστή με τον οποίο ήταν κρυφά ερωτευμένη. Όμως, η απότομη άνοδός της στο θεατρικό-μουσικό στερέωμα δημιουργεί περιπλοκές στην ερωτική τους σχέση, καθώς ο σύντροφός της βυθίζεται σε βαθιά απογοήτευση και το ρίχνει στο πιοτό, εγκαταλείποντας την καριέρα του. Ωστόσο, η ταξιθέτρια/πρωταγωνίστρια δεν παραιτείται, τον αναζητά, τον βρίσκει, τον στηρίζει ψυχολογικά και ηθικά, έως ότου εκείνος επιστρέφει στη σκηνή και στην ερωτική φωλιά τους.

Σάββατο 29/05. 21:00 «Κουνγκ Φου Πάντα 2 (Kung Fu Panda 2)» στο OPEN BEYOND

Ταινία κινουμένων σχεδίων, αμερικανικής παραγωγής (2011), Σκηνοθεσία Τζένιφερ Γιου

Υπόθεση: Ο Πο και οι Υπέροχοι Πέντε καλούνται να αντιμετωπίσουν τον Άρχοντα Σεν, ο οποίος απειλεί με ένα ανίκητο όπλο να αφανίσει την τέχνη του κουνγκ φου.

Σάββατο 29/05, 21:00 «Εγώ, Ο Απαισιότατος (Despicable Me)» στο STAR

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, αμερικανικής παραγωγής (2010). Σκηνοθεσία Πιέρ Κοφέν, Κρις Ρενό

Υπόθεση: Σε μια γειτονιά, σε ένα όμορφο προάστειο, ανάμεσα στα όμορφα σπίτια με τους λευκούς φράχτες με τα ανθισμένα τριαντάφυλλα, υπάρχει ένα μαύρο σπίτι με ένα καλά κρυμμένο καταφύγιο, θαμμένο από κάτω του, τόπο διαμονής του πανούργου Γκρου και του απερίγραπτα κωμικού στρατού του από minions.

Ο Γκρου, που μόνιμα καταστρώνει υποχθόνια σχέδια, έχει ένα νέο, μεγαλεπήβολο στόχο: να κλέψει το φεγγάρι! Έλα όμως που στο δρόμο του και προκειμένου να υλοποιήσει τα σχέδιά του αναγκάζεται να υιοθετήσει τρία ορφανά κοριτσάκια, που του δείχνουν τέτοια αγάπη και στοργή, θεωρώντας τον μπαμπά τους, με αποτέλεσμα, ακόμα και αυτό το απόρθητο κάστρο κακίας και μίσους, να κινδυνεύει να πέσει ολοσχερώς.

Σάββατο 29/05, 23:40 «Οι Πειρατές Της Καραϊβικής: Σε Άγνωστα Νερά (Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides)» στον ALPHA

Περιπέτεια φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής (2011). Σκηνοθεσία Ρομπ Μάρσαλ. Ηθοποιοί: Τζόνι Ντεπ, Πενέλοπε Κρουζ, Τζέφρι Ρας, Ίαν Μακ Σέιν

Υπόθεση: Ο Τζακ Σπάροου συναντά απροσδόκητα μια παλιά του αγαπημένη, τη Λατίνα καλλονή κι επιδέξια ξιφομάχο Αντζέλικα (Πενέλοπε Κρουζ). Βέβαια, αυτή θα τον παγιδεύσει και ο αλλόκοτος πειρατής θα βρεθεί από τη μια στιγμή στην άλλη αιχμάλωτος του μοχθηρού αρχιπειρατή Μαυρογένη, ο οποίος έχει βάλει πλώρη για τη θρυλική Πηγή της Αιώνιας Νιότης. Τον ίδιο προορισμό έχουν και ο παλιός του γνώριμος Κάπτεν Μπαρμπόσα, και μια πάνοπλη ισπανική αρμάδα.

Κυριακή 30/05, 21:00 «Η Χαρτοπαίχτρα» στο STAR

Υπόθεση: Μια αδιόρθωτη χαρτοπαίχτρα, η Αλέκα (Ρένα Βλαχοπούλου), οδηγείται ένεκα του πάθους της σε διάφορες παρεξηγήσεις. Ο άνδρας της (Λάμπρος Κωνσταντάρας), προκειμένου να τη συνεφέρει, αρχίζει να φλερτάρει με μια συμπαίχτριά της (Λίλη Παπαγιάννη). Τα παιδιά όμως του ζευγαριού (Χλόη Λάσκου και Κώστας Βουτσάς) δεν γνωρίζουν τις προθέσεις του πατέρα τους και ανησυχούν για την τύχη της οικογένειας.

Κυριακή 30/05, 21:00 «Sherlock Holmes 2: Το Παιχνίδι Των Σκιών (Sherlock Holmes 2: A Game Of Shadows)» στον ALPHA

Περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής (2011). Σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι. Ηθοποιοί: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Τζουντ Λο, Τζάρεντ Χάρις, Νούμι Ραπάσε

Υπόθεση: Ο Σέρλοκ Χολμς και ο Δρ. Γουότσον δέχονται τη βοήθεια μιας δυναμικής τσιγγάνας και του μεγαλύτερου αδελφού του διάσημου ντετέκτιβ, Μάικροφτ, για να αντιμετωπίσουν τον άρχοντα του εγκλήματος καθηγητή Μοριάρτι.

Κυριακή 30/05, 23:45 «Kickboxer: Η Τιμωρία (Kickboxer: Retaliation)» στο OPEN BEYOND

Ταινία πολεμικών τεχνών, αμερικανικής παραγωγής (2018). Σκηνοθεσία Δημήτρης Λογοθέτης. Ηθοποιοί: Αλέν Μουσί, Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ, Χάφπορ Γιούλιους Μπιόρνσον, Κρίστοφερ Λαμπέρ, Ροναλντίνιο, Μάικ Τάισον

Υπόθεση: Έχοντας νικήσει τον Τονγκ Πο στην απόλυτη μονομαχία, ο Κερτ επιστρέφει στις ΗΠΑ για να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή του, μακριά από τα ρινγκ. Σύντομα όμως, θα καταλάβει ότι δεν είναι εύκολο να δραπετεύσει από το παρελθόν του, αφού οι έμπιστοι του Τονγκ Πο τον αναζητούν και τον αναγκάζουν να επιστρέψει στην Ταϊλάνδη, για έναν τελευταίο -και θανάσιμο- αγώνα. Αντίπαλός του αυτή τη φορά ένας γιγαντόσωμος, θηριώδης μπράβος που ακούει στο όνομα Μονγκάτ.

Κυριακή 30/05, 23:15 «Τροία (Troy)» στο STAR

Περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής (2004). Σκηνοθεσία Βόλφγκανγκ Πέτερσεν. Ηθοποιοί: Μπραντ Πιτ, Έρικ Μπάνα, Ορλάντο Μλουμ, Ντιάν Κρούγκερ, Πίτερ Ο’ Τουλ

Υπόθεση: Με πρόσχημα την αρπαγή της Ωραίας Ελένης, ο Αγαμέμνων ξεσηκώνει τους Έλληνες σε εκστρατεία κατά των Τρώων. Παρά τη νικηφόρα απόβαση χάρη στους Μυρμιδόνες του Αχιλλέα, η άρνηση του τελευταίου να πολεμήσει εξαιτίας της αντιπαλότητάς του με τον Αγαμέμνονα θέτει τους Έλληνες σε μειονεκτική θέση έναντι των καλά οχυρωμένων Τρώων.

Κυριακή 30/05, 22:10 «Το 5ο Κύμα» στο MEGA

Περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής (2016). Σκηνοθεσία Τζέι Μπλέικσον. Ηθοποιοί: Κλόε Γκρέις Μόριτζ, Μάικα Μονρό, Λίβ Σράιμπερ, Νικ Ρόμπινσον, Άλεξ Ρόι, Μαρία Μπέλο

Υπόθεση: Τέσσερα κύματα καταστροφικών επιθέσεων έχουν ερημώσει το μεγαλύτερο μέρος της γης. Όταν το ανθρώπινο είδος βρίσκεται σχεδόν υπό εξαφάνιση, ένας από τους τελευταίους επιζώντες , μια νεαρή γυναίκα, η Κάσι, αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας την πιο σημαντική αποστολή. Να εντοπίσει το μικρότερο αδελφό της που απήγαγαν εξωγήινοι, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη γη αποικία τους. Καθώς προετοιμάζεται για το αναπόφευκτο πέμπτο κύμα, θα συναντήσει και ένα πρόσωπο κλειδί που… ίσως αποτελέσει την τελευταία της ελπίδα. Θα τα καταφέρει;

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Σάββατο 29/05, 21:00 «1453: Η Άλωση της Πόλης» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής WCA Productions (2007). Σκηνοθεσία Γιώργος Λουίζος

Υπόθεση: Η Άλωση της Πόλης και η οριστική πτώση του Βυζαντίου. Με σπάνιο κινηματογραφικό υλικό από τους τόπους όπου εξελίχθηκαν τα γεγονότα, ιστορικές μαρτυρίες, κείμενα εποχής και γκραβούρες, το ντοκιμαντέρ αναπλάθει την ιστορική αλήθεια της εποχής.

Σάββατο 29/05, 22:00 «Αρχαίων Έρωτες- Η Ταινία» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής COSMOTE TV και White Fox (2018). Σκηνοθεσία Αικατερίνη Γκράχαμ

Υπόθεση: Στην αρχαία Ελλάδα, ο έρωτας λατρευόταν σαν θεός. Εικαστικοί, ιστορικοί κι αρχαιολόγοι μάς ‘ταξιδεύουν’ από τα ουράνια ως τον Κάτω Κόσμο, για να γνωρίσουμε μύθους με πρωταγωνιστή τον φτερωτό θεό.

Κυριακή 30/05, 19:40 «Από τη Μεγάλη Ελλάδα στη Μικρασιατική Καταστροφή» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, παραγωγή Σταμάτη Τσαρουχά (2013). Σκηνοθεσία Σταμάτης Τσαρουχάς

Υπόθεση: Σχεδόν 100 χρόνια από το 1821, το όραμα της Μεγάλης Ιδέας, της ανάκτησης των αλύτρωτων ελληνικών εδαφών, έπαιρνε σάρκα και οστά. Ωστόσο, τα γεγονότα δεν άργησαν να πάρουν δυσάρεστη τροπή και να οδηγήσουν τελικά στη Μικρασιατική Καταστροφή.

Κυριακή 30/05, 23:00 «Η Ιστορία της Ανθρωπότητας: Νέος Κόσμος» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, αμερικανικής παραγωγής (2012). Σκηνοθεσία Νικ Μπράουν, Νταν Κλίφτον

Υπόθεση: Οι Αζτέκοι ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι στην Κεντρική Αμερική. Ο πολιτισμός τους, όμως, έμελλε να καταστραφεί εξαιτίας μιας σειράς αλυσιδωτών γεγονότων με σημείο εκκίνησης χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στην Κωνσταντινούπολη.