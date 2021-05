ΚΣΝΜ: «Ναι» στο αίτημα του οίκου Dior για το εντυπωσιακό ντεφιλέ στο Καλλιμάρμαρο

Ομόφωνα τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) πήραν την απόφαση για την προσωρινή παραχώρηση του Παναθηναϊκού Σταδίου (Καλλιμάρμαρο) στον οίκο Dior για τη διοργάνωση της φαντασμαγορικής επίδειξης μόδας «DIOR CELEBRATES GREECE», την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, κατά την οποία θα παρουσιαστεί η νέα του συλλογή ρούχων «Cruise 2021».

Την ίδια στιγμή εγκρίθηκε και η άδεια για φωτογράφιση, κινηματογράφηση και αεροκινηματογράφηση, καθώς και για απευθείας αναμετάδοση της εκδήλωσης και ανάρτησής της στο επίσημο site του οίκου Dior.

Dior models posing in evening gowns under the Caryatids of the Acropolis of Athens, 1951 pic.twitter.com/GNmqfkS1P6

— Félin Rouge (@felinrouge) April 14, 2021