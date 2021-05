Ακρόπολη: «Ναι» από το ΚΑΣ στον Dior για τη φωτογράφιση στον ιερό βράχο

Μετά από πολύωρη προγραμματισμένη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε αργά τη νύχτα, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο παραχώρησε, τελικά, την άδεια στον οίκο μόδας Christian Dior για τη φωτογράφιση της νέας του συλλογής στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Την ίδια στιγμή εγκρίθηκε με αυστηρούς όρους το αίτημα για φωτογράφιση και κινηματογράφηση σε Αρχαία Αγορά, Ηρώδειο, ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και ναό του Δία στην αρχαία Νεμέα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν δόθηκε αντίστοιχη άδεια για κινηματογράφηση στην Ακρόπολη, μιας και δεν υπάρχει η επιθυμία να παρουσιαστεί η Ακρόπολη ως φόντο επίδειξης μόδας.

Μένει μόνο να συζητηθεί από το ΚΑΣ το αίτημα της παραχώρησης του Καλλιμάρμαρου για την εντυπωσιακή επίδειξη μόδας του οίκου, όπου θα παρουσιαστεί η νέα του συλλογή «Croisière 2022» που αν πάρει το «πράσινο φως» θα λάβει χώρα στις 17 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι η creative director του οίκου Dior, Maria Grazia Chiurri, επέλεξε την Ελλάδα, θέλοντας να αποτίνει φόρο τιμής στον Christian Dior, ο οποίος είχε φωτογραφίσει τη συλλογή του πριν 70 χρόνια στην Ακρόπολη. Τότε τα μοντέλα είχαν ποζάρει μπροστά από τον Παρθενώνα σε μια ιστορική φωτογράφηση, όπου πίσω από την κάμερα βρισκόταν ο φωτογράφος και φωτορεπόρτερ Jean-Pierre Pedrazzini.

Η σημερινή φωτογράφιση στην Ακρόπολη, μπροστά στον Παρθενώνα και το Ερέχθειο που θα επαναφέρει στη μνήμη μας την ιστορική φωτογράφιση του 1951, προγραμματίζεται για τις 14 και 15 Ιουνίου.

Dior models posing in evening gowns under the Caryatids of the Acropolis of Athens, 1951 pic.twitter.com/GNmqfkS1P6

