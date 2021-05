Dior: Στο Καλλιμάρμαρο το ντεφιλέ και στην Ακρόπολη η φωτογράφιση για τη νέα συλλογή του οίκου

Πριν από έναν περίπου μήνα είχε κυκλοφορήσει η είδηση ότι ο οίκος Dior πρόκειται να παρουσιάσει τη νέα του συλλογή στην Αθήνα, ωστόσο δεν γνωρίζαμε καμία επιπλέον λεπτομέρεια. Εχθές, 18 Μαΐου, όμως, έγινε γνωστό πως η εντυπωσιακή επίδειξη μόδας του οίκου που θα φέρει τον τίτλο «Croisière 2022» και θα αφορά στην Cruise 2022 συλλογή κατά πάσα πιθανότητα θα παρουσιαστεί στο Καλλιμάρμαρο, ενώ η φωτογράφιση της συλλογής θα πραγματοποιηθεί σε διάφορα αρχαία μνημεία της πόλης και κυρίως στην Ακρόπολη.

Συγκεκριμένα, το εντυπωσιακό και ιστορικό στάδιο σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί ως μία φυσική«πασαρέλα» όπου στις 17 Ιουνίου ο γαλλικός οίκος μόδας θα παρουσιάσει τη νέα του συλλογή του «Croisière 2022». Πρόκειται για μια συλλογή με έντονη ελληνική επιρροή, μιας και ο οίκος με αυτόν τον τρόπο ήθελε να τιμήσει τη 200ή επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, οπότε και γι’ αυτόν τον λόγο η επιλογή της Αθήνας δεν είναι καθόλου τυχαία. Μάλιστα, οι δημιουργίες της νέας αυτής συλλογής θα ραφτούν στην Ελλάδα με ελληνικά υφάσματα και πρώτες ύλες, σε μία προσπάθεια να προβληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο η δεξιοτεχνία και το ταλέντο των Ελλήνων δημιουργών.

Dior models posing in evening gowns under the Caryatids of the Acropolis of Athens, 1951 pic.twitter.com/GNmqfkS1P6

