Sour: Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του μουσικού φαινόμενου Olivia Rodrigo

Το πολύ-πλατινένιο φαινόμενο Olivia Rodrigo που σαρώνει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες παγκοσμίως, σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, κυκλοφορεί το πολύ-αναμενόμενο πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «Sour».

Με όπλα το ταλέντο, τη δυναμικότητα και τους ειλικρινείς της στίχους, η 18χρονη ήδη superstar μας παρουσιάζει την πρώτη της ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά με 11 τραγούδια – ανάμεσα τους και τις τεράστιες επιτυχίες “driver’s license” & “déjà vu”.

Παράλληλα με το album κυκλοφορεί και το νέο promo single της τραγουδίστριας, το “good 4 u”, που συναντάται στις τάσεις των ψηφιακών πλατφορμών και της χώρας μας.

Η νεαρή Olivia έχει ενταχθεί πρόσφατα στην λίστα “Power Of Young Hollywood List 2020” λόγω δημοτικότητας της από την συμμετοχή της στη Disney σειρά: High School Musical: The Musical: The Series. Επίσης, έχει γράψει και το τραγούδι “All I Want” που είναι το soundtrack της σειράς, όπου μέχρι στιγμής έχει 200 εκατομμύρια συνολικά streams, παγκοσμίως!

Το άλμπουμ που έχει ήδη κερδίσει κοινό και κριτικούς

«Όλη η ποπ μουσική είναι η «παιδική χαρά» της Olivia Rodrigo. Είναι η νέα βασίλισσα της ποπ, σκίζοντας τα παλιά βιβλία στρατηγικής και ξεκινώντας από την αρχή» ανέφερε το περιοδικό Rolling Stone.

«Μετά από ένα φοβερό ντεμπούτο, η επόμενη κίνηση της Rodrigo θα καθορίσει εάν πρέπει να θεωρηθεί ως μία μεμονωμένη μουσική έκπληξη ή ως το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της ποπ μουσικής. Το τραγούδι της ‘deja vu’ ξεκάθαρα αποδεικνύει το δεύτερο» – Pitchfork

“Με σιγουριά μπορούμε να πούμε πως «έσκισε» με τα δύο τραγούδια της στην εμφάνιση της στο SNL το βράδυ του Σαββάτου. Εάν αυτή η εμφάνιση και αυτά τα δύο τραγούδια, που ισορροπούν τον θυμό και την λύπη με μία χαρούμενη ανακούφιση, αποτελούν κάποια ένδειξη, τότε θα μπορούσε να είναι η επόμενη superstar μας.” – Variety

“Το ‘drivers license’ έχει προηγηθεί ως η αντιπροσωπευτική ποπ επιτυχία της χρονιάς, μέχρι τώρα.” – The New York Times

Τα τραγούδια του SOUR

brutal traitor drivers license 1 step forward, 3 steps back deja vu good 4 u enough for you happier jealousy, jealousy favorite crime hope ur ok