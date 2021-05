Οι Måneskin ξεκίνησαν το 2016 ως εφηβικό συγκρότημα από τη Ρώμη. Τα δύο από τα τέσσερα μέλη, η Victoria De Angelis και ο κιθαρίστας Thomas “Er Cobra” Raggi γνωρίστηκαν το 2015, καθώς πήγαιναν στο ίδιο Λύκειο.

Γνώριζαν το αμοιβαίο πάθος που μοιράζονταν για την μουσική και έτσι αποφάσισαν να το ενώσουν δημιουργώντας ένα συγκρότημα. Στη συνέχεια το πάθος αυτό μοιράστηκαν με τον τραγουδιστή Damiano David και τον ντράμερ Ethan Torchio, μέσω μίας αγγελίας στο Facebook. Από εκείνα τα εφηβικά πρώτα βήματα, κατάφεραν να φέρουν στην Ιταλία την πολυπόθητη νίκη στο Διαγωνισμό, μετά από 31 χρόνια.

10 πράγματα που δεν ξέρατε για τους Måneskin

1. Το όνομα του συγκροτήματος

Η λέξη Måneskin (προφέρεται μόνεσκιν) είναι δανέζικη και σημαίνει σεληνόφως. Το όνομα το πρότεινε η Victoria, η οποία έχει καταγωγή από τη Δανία. Το 2016, κατά την προσπάθεια τους να βρουν ένα όνομα για να δηλώσουν συμμετοχή στο μουσικό διαγωνισμό Pulse, ο οποίος τους χάρισε την πρώτη τους νίκη, η Victoria έλεγε διάφορες δανέζικες λέξεις για να δουν ποια τους ταιριάζει. Όταν πρόφερε την λέξη Måneskin οι υπόλοιποι ενθουσιάστηκαν, αγάπησαν τον ήχο της και έτσι την υιοθέτησαν κατευθείαν.

2. Ποια είναι τα μέλη του συγκροτήματος

Κεντρικός τραγουδιστής των Måneskin είναι ο μόλις 22 ετών Damiano David. Γεννημένος στις 8 Ιανουαρίου του 1999, μοιράζεται κοινή ημέρα γενεθλίων με δύο μουσικούς θρύλους, τον Elvis Presley και τον David Bowie. Την ίδια μέρα όμως έχει γενέθλια και μία άλλη γνωστή φιγούρα, όχι στα μουσικά δρώμενα, αλλά στα πολιτικά, ο ανώτατος ηγέτης της Βόρειου Κορέας Kim Jong-un.

Στο μπάσο είναι η Victoria De Angelis. Γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 2000 και έχει καταγωγή από την Ιταλία και την Δανία. Στα 14 της άρχισε να έχει συχνές κρίσεις πανικού, οι οποίες την ταλαιπωρούσαν για χρόνια. Αυτό που τη βοήθησε, όπως δήλωσε σε συνέντευξή της στο It, ήταν η μουσική, φυσικά η ψυχολογική υποστήριξη, αλλά κυρίως οι φίλοι της και η θέληση της να μάθει να διαχειρίζεται τις κρίσεις.

Κιθαρίστας του συγκροτήματος είναι ο Thomas “Er Cobra” Raggi. Γεννημένος στις 18 Ιανουαρίου του 2001, είναι το νεαρότερο μέλος των Måneskin. Το παρασκήνιο γύρω από το ψευδώνυμό του «Er Cobra» (η κόμπρα), είναι ένα καλό μυστικό ανάμεσα στους 4 φίλους, το οποίο ξεκίνησε από την συμμετοχή τους στο X Factor. Χαρακτηρίζεται ως ο πιο αστείος και φιλικός από τα άλλα μέλη της μπάντας και σίγουρα ξέρει να ροκάρει στην σκηνή.

Στα ντραμς βρίσκεται ο Ethan Torchio, ο οποίος γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 2000. Σήμα κατατεθέν είναι τα μακριά μαλλιά του, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος τον φωνάζουν «Ινδό γκουρού» για την υπομονή και την ευκολία του να δώσει λύσεις σε όλα.

3. Πώς έγιναν γνωστοί

Η μεγάλη αναγνώριση για το συγκρότημα ήρθε το 2017, όταν συμμετείχαν και ήρθαν δεύτεροι στο μουσικό τηλεοπτικό talent show της Ιταλίας, X Factor. Στη συνέχεια, ήρθε το τραγούδι Morirò da Re (Θα πεθάνω σαν βασιλιάς) και η φήμη τους απογειώθηκε. Από τότε απολαμβάνουν την επιτυχία στην Ιταλία και την αγάπη του κοινού, με τον πρώτο τους δίσκο, Chosen, να γίνεται πλατινένιος μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του.

4. Ήταν μουσικοί του δρόμου και έχουν το δικό τους ντοκιμαντέρ

Οι Måneskin τις πρόβες τους στο στούντιο συνδύαζαν με εμφανίσεις στους δρόμους της πόλης τους, της Ρώμης. Οι μουσικές τους ακούγονταν σε όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης, συμπεριλαμβανομένου και του γνωστού κεντρικού δρόμου Via del Corso. Το 2018 γύρισαν το ντοκιμαντέρ This is Måneskin, στο οποίο παρουσιάζουν την ζωής τους πριν την δημοσιότητα, τι έχει αλλάξει, ποια είναι τα όνειρά τους και κυρίως ποιοι είναι οι ίδιοι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Το Schoolwave παίζει με την παράδοση: Live συναυλία στον Θόλο του ΚΠΙΣΝ

5. Η εποχή του X Factor

Το κοινό γνώρισε τους Måneskin στην 11η σεζόν του μουσικού διαγωνισμού X Factor Ιταλίας το 2017. Διαγωνίζονταν στην ομάδα του Manuel Agnelli, τραγουδιστή της εναλλακτικής ροκ μπάντας Afterhours. Ήταν οι αγαπημένοι του κοινού και όλοι τους ήθελαν νικητές. Τελικά νικητής ήταν ο ποπ τενόρος Lorenzo Licitra και το συγκρότημα πήρε την δεύτερη θέση. Πολλές από τις εμφανίσεις τους στον διαγωνισμό έγιναν viral, με πιο γνωστό το cover του τραγουδιού Kiss This από τους Struts. Στην εμφάνιση αυτή ο Damiano κάνει pole dancing φορώντας ένα ζευγάρι μπότες στιλέτο, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτή η εμφάνιση κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού.

6. Έχουν εμπνευστεί από τον Harry Styles

Σε συνέντευξή τους στο διαδικτυακό περιοδικό The Upcoming τον Φεβρουάριο του 2019, αποκάλυψαν πως ένας ήταν ο καλλιτέχνης βάσει του οποίου στήριξαν το στυλ τους. Έχοντας μεταξύ τους διαφορετικά μουσικά στυλ, τα οποία κυμαίνονται από τον Bruno Mars μέχρι και τους Red Hot Chili Peppers, κατέληξαν σε ένα κοινό όνομα που τους εμπνέει όλους. Ο λόγος για τον Harry Styles, το πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction. Εξάλλου, δεν αποτελούν σύμπτωση τα cover τους στα τραγούδια του Kiwi και Carolina.

7. Έκαναν έναν μήνα tour στην Ευρώπη

Τον Φεβρουάριο του 2019, οι Måneskin ξεκίνησαν την πρώτη τους διεθνή τουρνέ σε 11 πόλεις της Ευρώπης. Την εμπειρία τους αυτή κατέγραψαν σε ένα ντοκιμαντέρ μισής ώρας, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κανάλι της μπάντας, στο Youtube. Σε ένα στιγμιότυπο του ντοκιμαντέρ, βλέπουμε τον Damiano να λέει στον Thomas Raggi αστειευόμενος «Έλα Thom, κάποια στιγμή θα νικήσεις το Sanremo«, όπως και έγινε δύο χρόνια αργότερα.

8. Η νίκη στο Φεστιβάλ Ιταλικού Τραγουδιού του Sanremo

Τον Μάρτιο του 2021 ολοκληρώθηκε το 71ο Φεστιβάλ Ιταλικού Τραγουδιού του Sanremo και μεγάλοι νικητές ήταν οι Måneskin με το τραγούδι Zitti e buoni (ευγενικά: Σταμάτα να μιλάς και συμμορφώσου), που εκπροσώπησε την Ιταλία στην Eurovision 2021. Η 1η θέση που έλαβαν στο Φεστιβάλ του Sanremo σηματοδότησε την αρχή μίας μεγάλης καριέρας, οδήγησε στην νίκη του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, αλλά μάς έδωσε και την ευκαιρία να γνωρίσουμε τους Måneskin.

9. Marlena

Οι Måneskin αναφέρουν το όνομα Marlena σε πέντε κομμάτια από το πρώτο άλμπουμ τους «Il ballo della vita», «Torna a casa», «Morirò da re», «L’altra dimensione», «Le parole lontane» και «Niente da dire». Κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2018 εξήγησαν ποια είναι η Marlena. Δεν είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά η προσωποποίηση του μηνύματος που θέλουν να περάσουν με τη μουσική τους. Είναι το ιδανικό για ελευθερία, ζωή και δημιουργικότητα. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια φανταστική φιγούρα που περιλαμβάνει και τα τέσσερα μέλη της ομάδας, ακόμη και τους ίδιους τους θαυμαστές και τους ακροατές τους. Η Marlena είναι όλοι και κανένας ταυτόχρονα.

10. Βρίσκονται ανάμεσα στους πιο επιτυχημένους νέους καλλιτέχνες της Ιταλίας

Σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια, οι Måneskin έχει ήδη ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο αντίγραφα σε άλμπουμ και τραγούδια. Έχουν δεκαεπτά πλατινένιους και έξι χρυσούς δίσκους στην Ιταλία. Ακόμα, έχουν δύο νούμερο ένα άλμπουμ (το Il ballo della vita του 2018 και το Teatro d’ira του 2021), ένα νούμερο ένα single («Torna a casa») και τρία νούμερο δύο single («Chosen», «Morirò da re» και «Zitti e buoni»). Είναι λοιπόν, δικαίως ανάμεσα στους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της Ιταλίας!

Αυτοί είναι οι Måneskin, το μουσικό συγκρότημα – φαινόμενο από την Ιταλία που έκλεψε τις καρδιές των θεατών της Eurovision και κέρδισε την πρώτη θέση με 524 βαθμούς. Στη συνέχεια της επιτυχημένης τους μουσικής πορείας, ανακοίνωσαν την ευρωπαϊκή τους περιοδεία. Μέσα στις χώρες που θα επισκεφτούν είναι και η Ελλάδα, οπότε μένει να δούμε πότε θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από το Wiwi bloggs.