TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση τo Σαββατοκύριακο 22-23 Μαΐου

Σάββατο 22/05, 20:00 «Ζακέτα να Πάρεις» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 13: Ο γείτονας της Δέσποινας, ο Παντελής, είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Η αδερφή του, που του κάνει συνέχεια προξενιά, έρχεται στην Αθήνα για να του γνωρίσει μια φίλη της. Ο Παντελής, για να το γλιτώσει, της λέει πως έχει ήδη σχέση κι η αδερφή του –που κατά βάθος δεν τον πιστεύει– του ζητάει να τη γνωρίσει. Μόλις λέει τον καημό του στη Δέσποινα, την Αριστέα και τη Φούλη, τα κορίτσια βρίσκουν αμέσως λύση. Θα βρει μια γυναίκα να παραστήσει τη σχέση του και ποια καλύτερη για τον ρόλο από τη Δέσποινα; Η Δέσποινα στην αρχή αρνείται, αλλά μετά δέχεται με βαριά καρδιά και το σχέδιο πετυχαίνει. Η αδερφή του Παντελή δεν βλέπει με καλό μάτι αυτή τη σχέση, αλλά τουλάχιστον πιστεύει ότι είναι ζευγάρι. Τι θα γίνει, όμως, όταν ο Μάνος δει τη Δέσποινα μαζί με τον Παντελή να περπατάνε χέρι-χέρι;

Κυριακή 23/05, 20:00 «Ζακέτα να Πάρεις» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 14: Ο Λουκάς με την Ευγενία σκέφτονται μήνες τώρα να αγοράσουν ένα εξοχικό. Όταν ο Μάνος λέει στον Λουκά πως μια φίλη του μεσίτρια πουλάει μια μεζονέτα στη Χαλκίδα, εκείνος ενθουσιάζεται. Αποφασίζει, μάλιστα, να μην πει τίποτα στην Ευγενία και να της την παρουσιάσει ως δώρο γενεθλίων. Έτσι λοιπόν, αρχίζουν τα ραντεβού με τη μεσίτρια και ταυτόχρονα τα ψέματα στο σπίτι για τις απουσίες του. Η Φούλη τα συνδυάσει όλα αυτά με τους καβγάδες του ζευγαριού τον τελευταίο καιρό και αρχίζει να υποθέτει ότι κάτι δεν πάει καλά… Και θα επιβεβαιωθεί όταν τον δει να μπαίνει παρέα με τη μεσίτρια στη μεζονέτα, χωρίς να ξέρει την αλήθεια, φυσικά! Τώρα θα πάρει την κατάσταση στα χέρια της, γιατί δεν δέχεται ο γιος της να απατάει τη γυναίκα του! Αλλά μάλλον είναι η μόνη που δεν το δέχεται αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι το βρίσκουν καταπληκτική ιδέα! Μα τι έχει γίνει άραγε;

Κυριακή 23/05, «Σιωπηλός Δρόμος» στο MEGA

Επεισόδιο 7: Η αποκάλυψη της απιστίας της Αθηνάς θα συνταράξει την οικογένειά της και θα τη θέσει προ των ευθυνών της. Την ίδια στιγμή η αστυνομία αποφασίζει να μην προχωρήσει σε συλλήψεις και να παρακολουθήσει το δράστη με την ελπίδα να τους οδηγήσει στο κρησφύγετο που κρατούνται τα παιδιά. Η Θάλεια ακολουθεί τα στοιχεία που της άφησε ο «ενορχηστρωτής», καταλήγοντας σε μια παλιά υπόθεση που την πηγαίνει 25 χρόνια πίσω. Ταυτόχρονα ο Σπύρος προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο της οικογένειάς του και να αποτρέψει τον Βασίλη από το να προβεί σε αποκαλύψεις. Η ξαφνική επιδείνωση της υγείας της μητέρας του Μιχάλη θα ανατρέψει τα πάντα…

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Σάββατο 22/05, 20:00 «Art Week» στην ΕΡΤ2

Θέμα εκπομπής: Αυτήν την εβδομάδα η Λένα Αρώνη μοιράζεται μία υπέροχη συζήτηση με τη σπουδαία στιχουργό/ποιήτρια Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία έχει σφραγίσει τη νεότερη ιστορία του ελληνικού τραγουδιού από τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Η Λίνα Νικολακοπούλου προσδιορίζει τις εσωτερικές της συντεταγμένες, έχοντας διανύσει αυτήν την τόσο πλούσια διαδρομή και περιγράφει κάποιες στιγμές από τη ζωή της. Με μία απαράμιλλη σοφία, μεστότητα, ευθυβολία και ευαισθησία, η Λίνα μιλάει στη Λένα για την επιτυχία, τον χρόνο, την ανάγκη της σιωπής, την αξία των λέξεων, την ευτυχία, τη φιλία, την έμπνευση.

Σάββατο 22/05, 21:00 «Συν Γυναιξί» στην ΕΡΤ2

Θέμα εκπομπής: Η νηπιαγωγός Βίκυ Ξανθοπούλου μιλά για την μέθοδο «Παίζουμε βιβλίο», την οποία εμπνεύστηκε και εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια στους μαθητές της με αποτέλεσμα να έχει διακριθεί μεταξύ άλλων με τον τίτλο «Teacher of the Year 2019, excellence in teaching» στο Ντουμπάι και με το «Global Teacher Award» από τον διεθνή οργανισμό AKS Education Awards το 2020. Παράλληλα, εξομολογείται τις βαθιές σκέψεις της στη Νικόλ Αλεξανδροπούλου, η οποία βρίσκεται πίσω από τον φακό.

Σάββατο 22/05, 18:40 «My Greece» στο MEGA

Η Δέσποινα Βανδή συναντά την Βίκυ Σταυροπούλου και ξεκινούν μια περιήγηση στις ομορφιές της περιοχής τόσο στα ορεινά όσο και στη θάλασσα. Το Σάββατο 22 Μαΐου η Βίκυ Σταυροπούλου ανοίγει για πρώτη φορά το κτήμα της στην Αβία Μεσσηνίας για να υποδεχθεί το «My Greece» και την τηλεοπτική της κουμπάρα Δέσποινα Βανδή. Με φόντο τον Ταΰγετο και θέα όλο τον Μεσσηνιακό κόλπο η Δέσποινα και φυσικά οι τηλεθεατές γίνονται μάρτυρες της ζωής της Βίκυς στο «χωριό» όπως το αποκαλεί, με τα δέντρα και το μποστάνι. Μια απολαυστική ξενάγηση με απρόοπτα, γέλια, τραγούδι και … μαγειρική με προϊόντα του κήπου.

Κυριακή 23/05, 18:40 «My Greece» στο MEGA

Οι περιπέτειες συνεχίζονται και την Κυριακή 23 Μαΐου. Η Δέσποινα Βανδή φτάνει ως την Λακωνική Μάνη και την ιστορική Αρεόπολη. Το γραφικό πέτρινο χωριό που θυμίζει σκηνικό ταινίας είναι ο τόπος που ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης κήρυξε την επανάσταση στις 17 Μαρτίου του 1821. To «My Greece» βουτά στα γαλαζοπράσινα νερά στο Λιμένι και μαγεύεται από την άγρια ομορφιά του. Η Δέσποινα Βανδή συναντά την Βίκυ Σταυροπούλου στην καστροπολιτεία της Παλιάς Καρδαμύλης και τον Πύργο του Μούρτζινου. Τα πέτρινα αρχοντικά του χωριού σε γυρνούν πίσω στο χρόνο και βράχοι που βουτούν στη θάλασσα δημιουργούν εντυπωσιακές παραλίες κρυμμένες από τα αδιάκριτα βλέμματα. Την περιήγηση συμπληρώνουν τοπικές νοστιμιές και μαγειρικές με γέλια και … απορίες.

Βόλτα στην όμορφη παραλία της Καλογριάς και ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που ο Νίκος Καζαντζάκης πέρασε δύο χρόνια της ζωής του μαζί με τον Ζορμπά στα παλιά ορυχεία της περιοχής και εμπνεύστηκε το διάσημο έργο του «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά». Το ήρεμο λιμανάκι του Αγίου Νικολάου είναι ιδανικό για να αφήσετε τον χρόνο να κυλήσει αργά και να δοκιμάσετε, όπως η Δέσποινα Βανδή, γνήσιες μανιάτικες γεύσεις.

ΤΑΙΝΙΕΣ

Σάββατο 22/05, 21:30 «Η Βίλλα Των Οργίων» στον ALPHA

Υπόθεση: Ο Χάρης Ζάβαλος είναι διευθυντής σε μια εταιρεία και πολιτευτής. Μια μέρα δίνει κρυφό ραντεβού με την Εύα, γυναίκα ενός υπαλλήλου του, στη βίλα της κυρίας Δόμνας, όπου οι παράνομοι εραστές συλλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω… Στο αστυνομικό τμήμα όπου οδηγούνται, η κυρία Δόμνα πασάρει σε μια κλέφτρα, τη Βιολέτα, το καρνέ με τα ονόματα όλων των πελατών της, ούτως ώστε να μην το βρουν πάνω της οι αστυνομικοί. Η Βιολέτα είναι πρώην ερωμένη του Χάρη –με τον οποίο έχει αποκτήσει και ένα κοριτσάκι–, βρίσκεται εκεί για εξακρίβωση στοιχείων και αποφασίζει να εκβιάσει τον Χάρη ώστε να την παντρευτεί.

Ο Χάρης είναι σε δύσκολη θέση καθώς εκβιάζεται επίσης από τον υπάλληλό του ο οποίος έστησε την όλη μηχανορραφία τής επ’ αυτοφώρω σύλληψής του, επικουρούμενος από τη γυναίκα του, για να αποσπάσουν χρήματα από τον Χάρη. Οι ένοχοι στο τέλος θα αποκαλυφθούν και η τάξη των πραγμάτων θα αποκατασταθεί. Η δε Βιολέτα θα βρει την ευτυχία της στο πλάι του Γιώργου, ενός νεαρού δημοσιογράφου που συμμερίζεται τον πόνο της και την βοηθάει.

Σάββατο 22/05, 21:00 «Κουνγκ Φου Πάντα (Kung Fu Panda)» στο OPEN BEYOND

Ταινία κινουμένων σχεδίων, αμερικανικής παραγωγής (2008). Σκηνοθεσία Μαρκ Όσμπορν

Υπόθεση: Ο Πο, ένα χοντρούλικο και τεμπέλικο πάντα ονειρεύεται να γίνει εξπέρ των πολεμικών τεχνών. Όταν ο πάνσοφος δάσκαλος Οόγκουεϊ ανακοινώνει, προς έκπληξη όλων, ότι αυτός είναι ο «Εκλεκτός», ο Πο αρχίζει τη σκληρή εκπαίδευση. Πολύ πριν την ολοκληρώσει όμως, καλείται να αντιμετωπίσει το απόλυτο κακό, την ανίκητη λεοπάρδαλη Τάι Λανγκ.

Σάββατο 22/05, 22:50 «Γούλβεριν (The Wolverine)» στο STAR

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, αμερικανικής, αυστραλιανής, βρετανικής και ιαπωνικής συμπαραγωγής (2013). Σκηνοθεσία Τζέιμς Μάνγκολντ. Ηθοποιοί: Χιρογιούκι Σανάντα, Χιού Τζάκμαν, Φάμκε Γιάνσεν, Τάο Οκαμότο, Ρίλα Φουκουσίμα, Γουίλ Γιούν Λι, Σβετλάνα Κοντσένκοβα, Χαρουχίκο Γιαμανούτσι

Υπόθεση: Ο Γούλβεριν, ο πιο ξεχωριστός ήρωας από τους Χ-ΜΕΝ, ταξιδεύει στη σύγχρονη Ιαπωνία. Εντελώς απροετοίμαστος και άγνωστος μεταξύ αγνώστων, ο Γούλβεριν θα αντιμετωπίσει την υπέρτατη δοκιμασία, σε μια μάχη μέχρι θανάτου, που θα τον αλλάξει για πάντα. Ευάλωτος για πρώτη φορά, θα αγγίξει τα όρια τόσο στις σωματικές δυνατότητες όσο και τις συναισθηματικές του αντοχές, αφού θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει όχι μόνο το φονικό σπαθί των σαμουράι αλλά και έναν εσωτερικό αγώνα ενάντια στην ίδια του την αθανασία, για να αναδυθεί και πάλι δυνατότερος από ποτέ.

Κυριακή 23/05, 21:00 «Ο Εξυπνάκιας» στο STAR

Υπόθεση: Η Τζούλια έχει σχέση με το Μίλτο εδώ και πολλά χρόνια αλλά κρατά τη σχέση της κρυφή από τον πατέρα της επειδή ο Μίλτος δεν έχει δουλειά και φοβάται πως ο πατέρα της, Σωκράτης, θα τον απορρίψει. Ο Σωκράτης έξαλλος με τους «έξυπνους» υπαλλήλους του, που του δημιουργούν συνεχώς προβλήματα, αναζητά έναν «βλάκα» για την δουλειά του. Ο Βασίλης θα του βρει έναν βλάκα, τον Μίλτο, ο οποίος θα γίνει απαραίτητος στον Σωκράτη.

Κυριακή 23/05, 21:00 «Οι Πειρατές Της Καραϊβικής: Στο Τέλος Του Κόσμου (Pirates Of The Caribbean: At World’s End)» στον ALPHA

Περιπέτεια φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής (2007). Σκηνοθεσία Γκόρ Βερμπίνσκι. Ηθοποιοί: Τζόνι Ντεπ, Τζέφρι Ρας, Ορλάντο Μπλουμ, Κίρα Νάιτλι, Τζόναθαν Πράις

Υπόθεση: Ο Μπαρμπαρόσα μαζί με την Ελίζαμπεθ και τον Γουίλ κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να ελευθερώσουν τον Τζακ Σπάροου από την παγίδα που του έστησε ο δυσοίωνος καπετάνιος Ντέιβι Τζόουνς. Αφού τα καταφέρουν, συσπειρώνουν τις δυνάμεις τους με όλους τους αρχιπειρατές του κόσμου προκειμένου να ξεμπερδέψουν οριστικά με τους αιώνιους εχθρούς τους.

Κυριακή 23/05, 21:00 «Παγιδευμένοι (Eagle Eye)» στο OPEN BEYOND

Ταινία δράσης, αμερικανικής και γερμανικής συμπαραγωγής (2008). Σκηνοθεσία Ντι Τζει Καρούζο. Ηθοποιοί: Σάια ΛαΜπέφ, Μισέλ Μόναγκαν, Μπίλι Μπομπ Θόρντον, Ροζάριο Ντόουσον

Υπόθεση: Μια σειρά από τηλεφωνήματα που εκβιάζουν τους άγνωστους μεταξύ τους Τζέρι και Ρέιτσελ θα τους μπλέξουν σε μια γιγάντια συνωμοσία, που στρέφεται κατά της αμερικανικής κυβέρνησης.

Κυριακή 23/05, 22:10 «Angel Eyes» στο MEGA

Δραματική ταινία, αμερικανικής παραγωγής (2001). Σκηνοθεσία Λιούις Μαντόκι. Ηθοποιοί: Τζένιφερ Λόπεζ, Τζιμ Καβίζελ, Σόνια Μπράγκα, Τέρενς Χάουαρντ

Υπόθεση: Μια νύχτα, κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης, η Σάρον Πογκ, αστυνομικός στο Σικάγο, κινδυνεύει να πέσει θύμα μιας μοιραίας ενέδρας. Παρεμβαίνει όμως ένας μυστηριώδης άγνωστος, ο Κατς, ο οποίος αφοπλίζει τον δολοφόνο και της σώζει τη ζωή. Η Σάρον και ο Κατς νιώθουν ότι έχουν ξανασυναντηθεί… Ενώ ερωτεύονται σιγά-σιγά κι αρχίζουν να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ανακαλύπτουν την αλήθεια και αναγκάζονται να έλθουν αντιμέτωποι με σκοτεινά μυστικά από το παρελθόν τους.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Σάββατο 22/05, 21:00 «Βασίλης Μάρος» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής Παναγιώτη Κακαβιά (2018). Σκηνοθεσία Προκόπης Δάφνος

Υπόθεση: Ο βραβευμένος σκηνοθέτης, διευθυντής φωτογραφίας και πρωτεργάτης του ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα Βασίλης Μάρος μιλά για τα παιδικά του χρόνια, την πρώτη του επαφή με τη φωτογραφία, καθώς και για τις σημαντικές συνεργασίες του.

Σάββατο 22/05, 23:00 «Θρύλοι των Επιστημών: ‘Ανοίγματα΄ στο Σύμπαν» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, γαλλικής και γερμανικής παραγωγής (2000). Σκηνοθεσία Ρομπέρ Πανσάρ- Μπεσόν

Υπόθεση: Τι κοσμολογικές θεωρίες ανέπτυξαν οι άνθρωποι στο πέρασμα των αιώνων; Από το γεωκεντρικό μοντέλο της αρχαιότητας ως τη σύγχρονη ιδέα ενός άπειρου σύμπαντος, δείτε πώς εξελίχθηκε ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.

Κυριακή 23/05, 16:00 «Εγώ, ο Καίσαρας: Ιουστινιανός» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, βρετανικής παραγωγής (1993). Σκηνοθεσία Φιλ Γκράμπσκι

Υπόθεση: Με έδρα του την Κωνσταντινούπολη, ο Ιουστινιανός κατάφερε να επαναφέρει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στο αρχικό της μεγαλείο για μια τελευταία φορά. Ανακαλύψτε την ιστορία και την κληρονομιά του ‘τελευταίου Αυτοκράτορα των Ρωμαίων.

Κυριακή 23/05, 23:00 «Η Ιστορία της Ανθρωπότητας: Αυτοκρατορίες» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, αμερικανικής παραγωγής (2012). Σκηνοθεσία Νικ Μπράουν και Νταν Κλιφτον

Υπόθεση: Ο θάνατος του Χριστού σηματοδότησε τη ‘γέννηση’ μιας νέας, παγκόσμιας θρησκείας. Όμως, ο χριστιανισμός ίσως να μην διαδιδόταν ποτέ, αν δεν υπήρχε το αχανές δίκτυο δρόμων και εμπορικών διαδρομών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.