Sex and the City: Ο πρώτος non-binary χαρακτήρας μπαίνει στο καστ του reboot

Το Sex and the City επιστρέφει με ένα μεγάλο reboot και έξι νέους χαρακτήρες που θα απαρτίζουν το καστ. Ανάμεσα σε αυτούς και το πρώτο non-binary άτομο, το οποίο θα υποδυθεί ο/η ηθοποιός Σάρα Ραμίρεζ.

Ο/η Σάρα Ραμίρεζ θα βρεθεί στο πλευρό της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Κάρι Μπράτσο), της Κρίστιν Ντέιβις (Σάρλοτ Γιορκ) και της Σίνθια Νίξον (Μιράντα Χομπς). Ωστόσο όπως έχει γίνει ήδη γνωστό – και έχει απογοητεύσει πολλούς φανς – η Κιμ Κατράλ δεν δέχτηκε να επιστρέψει για να ενσαρκώσει για ακόμη μια φορά τον εμβληματικό ρόλο της Σαμάνθα Τζόουνς.

Ο/η Ραμίρεζ, που είναι και στην πραγματικότητα non-binary, θα υποδυθεί έναν/μία stand-up κωμικό, τον/την Τσε Ντίαζ, που στο podcast της θα κάνει μία συζήτηση σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλική ρευστότητα με καλεσμένη την Κάρι. Ο/η Ντίαζ περιγράφεται από το Deadline ως «ένα άτομο με μεγάλη καρδιά και τεράστια αίσθηση του χιούμορ που με την προοδευτική και πιο ανθρώπινη προσέγγιση των ρόλων των φύλων κατάφερε να δημιουργήσει ένα δημοφιλές στον κόσμο podcast».

«Όλοι στο «Just Like That» είναι πολύ ενθουσιασμένοι που ένας τόσο ταλαντούχος ηθοποιός, όπως ο/η Σάρα Ραμίρεζ, έχει ενταχθεί στην οικογένεια του Sex and the City», δήλωσε σε σχετική ανακοίνωσή του ο εκτελεστικός παραγωγός Μάικλ Πάτρικ Κινγκ. «Η Σάρα έχε ένα μοναδικό ταλέντο – τόσο στην κωμωδία όσο και στο δράμα – και αισθανόμαστε ενθουσιασμένοι και εμπνευσμένοι για τη δημιουργία αυτού του νέου χαρακτήρα για την σειρά».

Ο/η Ραμίρεζ είναι γνωστός/γνωστή από τον ρόλο του/της ως Δρ Κάλι Τόρες στην σειρά Grey’s Anatomy. Έχοντας τον ρόλο για πάνω από μια δεκαετία, ο/η ηθοποιός έγραψε ιστορία ως ο μακροβιότερος χαρακτήρας LGBTQ + στην τηλεόραση.

Οι έξι νέοι χαρακτήρες που θα προστεθούν στη σειρά θα είναι οι καινούριες φίλες των τριών γυναικών και πρωταγωνιστριών της σειράς και για πρώτη φορά δεν θα είναι λευκές γυναίκες. Αυτό γίνεται σε μια προσπάθεια η σειρά να πλησιάσει περισσότερο στο σήμερα, αφού και στο παρελθόν της ασκούνταν έντονη κριτική σχετικά με αυτό.

Τα γυρίσματα του «Sex and the City: Just Like That», το οποίο θα αποτελείται από δέκα επεισόδια μισής ώρας, αναμένεται να ξεκινήσουν στη Νέα Υόρκη το φθινόπωρο του 2021.

Πηγή: dazeddigital.com