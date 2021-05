Ertflix: 10 ταινίες και σειρές που δεν πρέπει να χάσετε

Έρχονται για να σας καθηλώσουν τις επόμενες δύο βδομάδες στη δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ERTFLIX. Δέκα επιλογές από σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ, που πρέπει σίγουρα να δείτε μέχρι τις 31 Μαΐου 2021.



Δύο φορές τον μήνα, το ERTFLIX θα μοιράζεται μαζί σας επιλογές που ξεχωρίζουν και που πρέπει να καρφιτσώσετε στο πρόγραμμά σας για τις μέρες που ακολουθούν.

Αυτές είναι οι 10 επιλογές του Ertflix για αυτή την εβδομάδα:

«Foxtrot»

Δραματική ταινία, συμπαραγωγής Ισραήλ-Ελβετίας-Γερμανίας-Γαλλίας 2017.

Ένα αντιπολεμικό αριστούργημα από τον Σάμουελ Μαόζ με επίκεντρο το Ισραήλ. Μια γλυκόπικρη ταινία για τα παιχνίδια της μοίρας στις ζωές μας.

«Ο φανταστικός κόσμος της Μπέλα» (This Beautiful Fantastic)

Ρομαντική κομεντί, παραγωγής Αγγλίας 2016.

Η Μπέλα Μπράουν είναι μια νεαρή με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD), που φοβάται τα φυτά και παραμελεί τον κήπο της. Όταν ο σπιτονοικοκύρης της δίνει μια προθεσμία να τον συμμαζέψει, η ζωή της πρόκειται να «ανθίσει».

«Tanner Hall»

Ρομαντική, δραματική ταινία, παραγωγής ΗΠΑ 2009.

Η Ρούνεϊ Μάρα και ο περίπλοκος, προσωπικός κόσμος των εφήβων, μέσα σε ένα οικοτροφείο των ΗΠΑ, σε μια απόλυτα νεανική ταινία.

«Το Παρίσι μπορεί να περιμένει» (Paris Can Wait)

Ρομαντική κομεντί, συμπαραγωγής Ιαπωνίας-ΗΠΑ 2016.

Ρομαντική και γεμάτη γεύσεις, αρώματα και όμορφα γαλλικά τοπία. Μια κωμωδία-οδοιπορικό σε σενάριο και σκηνοθεσία της Ελεανόρ Κόπολα.

«Κυρία από τύχη» (Madame)

Κωμική ταινία, παραγωγής Γαλλίας 2017.

Η μούσα του Αλμοδόβαρ, Ρόσι ντε Πάλμα, μεταμφιέζεται από οικιακή βοηθός σε Ισπανίδα αριστοκράτισσα, σε μια διασκεδαστική κωμωδία.

«Η πτώση της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας» (The Fall of the American Empire)

Κωμωδία, παραγωγής Καναδά 2018.

Τι θα κάνατε αν βλέπατε πεσμένη μπροστά σας μια τσάντα με εκατομμύρια; Ο Πιέρ-Πολ, ένας διανοούμενος και εργαζόμενος ως κούριερ, πρέπει να διαλέξει. Μια κωμωδία για το χρήμα και την κοινωνία.

«The Shadow Line»

Αστυνομική σειρά μυστηρίου, παραγωγής Αγγλίας 2011.

Ένας νεκρός βαρόνος ναρκωτικών, βίαια καρτέλ και ο Τσιούετελ Έτζιοφορ στον ρόλο ενός επίμονου ντετέκτιβ. Οκτώ επεισόδια και η αγωνία στο κόκκινο.

«Η ιερή οικογένεια» (The Holy Family)

Δραματική κομεντί, παραγωγής Γαλλίας 2019.

Η ιστορία μιας παραδοσιακής καθολικής οικογένειας στη βόρεια Γαλλία, με στενούς δεσμούς με την Εκκλησία, που βρίσκεται «αντιμέτωπη» με τον εκσυγχρονισμό.

«Bindi»

Κοινωνική, οικογενειακή ταινία, παραγωγής Βελγίου 2019.

Μια νεανική ταινία έρχεται κατευθείαν από το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας. Η ιστορία της νεαρής vlogger Μπίντι από το Κονγκό, που επιθυμεί να αποκτήσει άσυλο στη νέα της πατρίδα, το Βέλγιο.

«Ανεξιχνίαστες υποθέσεις» (Cold Case Files)

Σειρά ντοκιμαντέρ μυστηρίου, παραγωγής ΗΠΑ 2017.

Ανατριχιαστική σειρά ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονιών μέχρι ποινικές καταδίκες. Με την αφήγηση του γνωστού ηθοποιού και πολιτικού ακτιβιστή Ντάνι Γκλόβερ.

Το ERTFLIX είναι διαθέσιμο σε εφαρμογή για Samsung, LG, Android τηλεοράσεις και Android TV boxsets. Είναι επίσης διαθέσιμο στο ertflix.gr, σε όλες τις smart τηλεοράσεις πατώντας το κόκκινο κουμπί, καθώς και σε κινητά και τάμπλετ με τις δωρεάν ERTFLIX εφαρμογές για iOS, Android και κινητά Huawei.

Επίσης, η δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ είναι προσβάσιμη και για τους συνδρομητές της Cosmote TV.