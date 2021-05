TV Guide: Οι εξελίξεις στις σειρές και οι ταινίες που θα δούμε στην τηλεόραση την Παρασκευή 21 Μαΐου

20:00 «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 145: Η Μυρτώ διαπιστώνει σοκαρισμένη πως έχει μπροστά της τον αναίσθητο Βαγγέλα και τον φορτώνει όπως όπως στο αμάξι, την ίδια στιγμή που στο χωριό καταφθάνει η Αγγέλα και ο πρώτος άνθρωπος που συναντάει είναι ο Μένιος. Η Καλλιόπη αντιδρά εντελώς αναπάντεχα στην πρόταση γάμου του Χαραλάμπη και η αντίδραση αυτή αλλάζει εντελώς τη σχέση τους, με αποτέλεσμα από μελλόνυμφοι να έρχονται… στα μαχαίρια. Ο ερχομός της Αγγέλας προκαλεί αναστάτωση σε όλο το χωριό, αλλά ιδιαίτερα στην Κική και στον παπά, ο οποίος αναγκάζεται να τη συναντήσει για να της ζητήσει το διαζύγιο. Εκείνη, όμως, έχει άλλα σχέδια.

Από το επεισόδιο 145 εμφανίζεται η Δήμητρα Στογιάννη στον ρόλο της παπαδιάς, Αγγελικής Ιωάννου. Είναι όμορφη και το ξέρει, είναι έξυπνη και το εκμεταλλεύεται, είναι σέξι και το απολαμβάνει! Η Αγγελική ασφυκτιούσε στον Πλάτανο και στο «κοστούμι» της παπαδιάς. Όλοι ξέρουν ότι άφησε τον παπά για κάποιον Ζήση Βρούζα πριν από περίπου 4 χρόνια. Οι ανοιχτοί της λογαριασμοί από το παρελθόν θα την ακολουθήσουν και στον Πλάτανο, όπου με πόνο ψυχής θα αποφασίσει να μείνει για να φέρει τα πάνω κάτω.

20:00 «Ήλιος» στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 164: Ο Διονύσης βρίσκεται ακόμα στο κρατητήριο, ενώ ο δικηγόρος του προτείνει να ενοχοποιήσουν τον Φίλιππο. Ο Δήμος προτείνει στη Λήδα να πάνε μαζί μια εκδρομή μέχρι την Κομοτηνή. Ο Νικήτας «δραπετεύει» από την φυλακή αυτήν την φορά, όμως, με την βοήθεια της αστυνομίας. Αποφασίζει να πλησιάσει ξανά τη Λήδα. Ο Δημήτρης πιστεύει ότι πίσω από τον φόνο της γυναίκας βρίσκεται κάποιος που θέλει να βλάψει τον Φίλιππο. Η Διώνη υποπτεύεται τον πρώην σύντροφό της, τον Κρις, που έχει έρθει στην Καβάλα για να την διεκδικήσει ξανά. Η υποψίες της Αλίκης για την Ελένη ενισχύονται όταν πέφτει πάνω στον καβγά που έχει η Ελένη με έναν άντρα έξω από το σπίτι του Δημήτρη. Ο Δημήτρης καλεί τον Φίλιππο για συμπληρωματική κατάθεση. Η Αθηνά αρχίζει να έχει τις αμφιβολίες της για τον Φίλιππο και, μαζί με την πίεση που δέχεται από τον ανακριτή, δίνει εντολή να προφυλακιστεί.

22:00 «Τα Καλύτερά μας Χρόνια» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 51: Μετά την τελευταία του επίσκεψη στο τσίρκο, ο Άγγελος παίρνει την πιο μεγάλη απόφαση της ζωής του: θα γίνει υπνωτιστής! Συνειδητοποιώντας πως έχει το χάρισμα να γοητεύει τους γύρω του, αποφασίζει πως θα τους υπνωτίζει μέχρι να υποκύψουν στις επιθυμίες του. Το ίδιο πάνω-κάτω χάρισμα νιώθει να έχει όμως και η Πελαγία, η οποία, άθελά της, υπνωτίζει τους ηλικιωμένους της γειτονιάς, όπως τελευταία τον Αργύρη, συνταξιούχο αξιωματικό του Στρατού, ο οποίος αποζητεί εναγωνίως την παρέα της. Στη γοητεία του καλοκαιριού του ‘73 που φτάνει, δείχνουν να έχουν πέσει, όμως, όλοι οι Αντωνόπουλοι, μέχρι που έρχονται τα απροσδόκητα μαντάτα της Νανάς, για να τους ξυπνήσουν απότομα.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

20:00: «Η Αυλή των Χρωμάτων» στην ΕΡΤ2

Θέμα εκπομπής: Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Γιάννη Μωραΐτη παρουσιάζει “Η Αυλή των Χρωμάτων” με την Αθηνά Καμπάκογλου. Αφορμή για αυτήν την ωραία σύναξη στάθηκε η κυκλοφορία της βιογραφίας του Γιάννη Μωραϊτη “Η νύχτα είπε καληνύχτα – Το λαϊκό τραγούδι όπως το έζησα”, που έγραψε ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού και μελετητής του λαϊκό μας τραγουδιού Γιώργος Αλτής και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις “Μετρονόμος”.

Ο βίος του Γιάννη Μωραΐτη είναι επί της ουσίας η ιστορία του λαϊκού μας τραγουδιού, εφόσον ξεκίνησε από παιδάκι την εκμάθηση του αγαπημένου του μουσικού οργάνου έχοντας πρώτο ακροατή τον Μάρκο Βαμβακάρη. Ήταν αυτός δίπλα στον Βασίλη Τσιτσάνη στην τελευταία συναυλία λίγο πριν φύγει από τη ζωή και στο τηλέφωνο τα δύσκολα βράδυα της ασθένειας του. Υπέροχες ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια, τα οποία ο Γιάννης Μωραΐτης δισκογράφησε σε πρώτες εκτελέσεις, ακούγονται σε αυτό το ξεχωριστό αφιέρωμα. Ο Άθως Δανέλλης παίζει για τον φίλο του Γιάννη Μωραΐτη “Καραγκιόζη” και του χαρίζει την αγαπημένη φιγούρα τον “Μπιριγκόκο” για να τον συντροφεύει, ενώ ο σκηνοθέτης Αντώνης Τσάβαλος κάνει καίριες επισημάνσεις για το ελληνικό λαΐκό τραγούδι και την καλλιτεχνική πορεία του δεξιοτέχνη.

ΤΑΙΝΙΕΣ

21:00 «Abduction» στο OPEN BEYOND

Ταινία δράσης, αμερικανικής παραγωγής (2011). Σκηνοθεσία Τζον Σίνγκλετον. Ηθοποιοί: Τέιλορ Λότνερ, Άλφρεντ Μολίνα, Λίλι Κόλινς

Υπόθεση: Όταν αρχίζει να υποψιάζεται ότι οι άνθρωποι που τον μεγάλωσαν δεν είναι οι πραγματικοί του γονείς, ο 17χρονος Νέιθαν τους βλέπει να σκοτώνονται μπροστά στα μάτια του. Προσπαθώντας να μάθει την αλήθεια, τρέπεται σε φυγή καταδιωκόμενος από το FBI και μια ομάδα αδίστακτων δολοφόνων.

21:00 «Οι Μαχητές Των Δρόμων 8 (The Fate Of The Furious)» στο STAR

Περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής (2017). Σκηνοθεσία Φ. Γκάρι Γκρέι. Ηθοποιοί: Βιν Ντίζελ, Ντουέιν Τζόνσον, Σαρλίζ Θερόν, Τζέισον Στέιθαμ

Υπόθεση: Μια μυστηριώδης γυναίκα, η Σάιφερ, εμφανίζεται ξαφνικά στη ζωή του Ντομ, στον οποίο αποκαλύπτει ένα επικίνδυνο μυστικό. Μ’ αυτό μπορεί και τον εκβιάζει, αναγκάζοντάς τον να κλέψει ένα όπλο μαζικής καταστροφής και να στραφεί ενάντια στη Λέτι και στους αχώριστους συνεργάτες του.

22:00 «The Revenge Of The Bridesmaids» στον ALPHA

Ρομανική κομεντί, αμερικανικής παραγωγής (2010). Σκηνοθεσία Τζέιμς Χέιμαν. Ηθοποιοί: Ρέιβεν Σιμονέ, Τζοάννα Γκαρσία Σουίσερ, Μπεθ Μπρόντερικ

Υπόθεση: Η Άμπιγκαϊλ και η Πάρκερ, δύο κολλητές παιδικές φίλες, αφήνουν για λίγο τη Νέα Υόρκη και επισκέπτονται τον τόπο καταγωγής τους, τη Λουϊζιάνα, για διακοπές. Εκεί, ανακαλύπτουν πως η καλή τους φίλη Ρέιτσελ έχει χωρίσει και πως ανάμεσα σε εκείνη και τον πρώην αγαπημένο της έχει μπει μια πρώην φίλη τους η οποία προσπαθεί με δόλια μέσα να τον παντρευτεί. Έτσι, οι δυο κολλητές βάζουν τα δυνατά τους να «ξεμπροστιάσουν» τη μέλλουσα νύφη και να διαλύσουν τον γάμο, υποδυόμενες τις…παρανύμφους.

22:10 «Τι 30, Τι 40, Τι 50» στο MEGA

Υπόθεση: Ο Ζάχος (Λάμπρος Κωνσταντάρας) είναι ένας επιχειρηματίας που φλερτάρει με διάφορες γυναίκες του περιβάλλοντός του. Η Τέτα (Έλια Καλλιγεράκη), κόρη μιας εκ των γυναικών που κυνηγάει ο Ζάχος, τον έχει ερωτευτεί αλλά διστάζει να του ομολογήσει τα συναισθήματά της. Όταν όμως ο Ζάχος αντιληφθεί τι συμβαίνει, θα νιώσει είκοσι χρόνια νεότερος, θα ταξιδέψει μαζί της στην Ευρώπη, και στην επιστροφή θα διαπιστώσει ότι αυτός και η κοπέλα δεν αποτελούν το μοναδικό ζευγάρι που απολαμβάνει την ευτυχία.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

21:00 «Η Εξέγερση των ‘Βαρβάρων’» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, αμερικανικής παραγωγής (2016). Σκηνοθεσία Ντέκλαν Ο’ Ντουάιρ, Μορίς Σουίνι

Υπόθεση: Κυρίαρχη στη Μεσόγειο, η Ρώμη ξεκινά να επεκτείνει τις κτήσεις της. Οι ‘βάρβαροι’ των περιοχών που κατακτά γίνονται σκλάβοι. Ξαφνικά, όμως, ένας από αυτούς ηγείται μιας πρωτοφανούς επανάστασης. Γνωρίστε την ιστορία του Σπάρτακου!

23:00 «Αλέξανδρος ο Μέγας» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, γαλλικής παραγωγής (2004). Σκηνοθεσία Πατρίκ Καμπουά, Ατσούσι Μουραγιάμα

Υπόθεση: Ήταν μόλις 20 ετών όταν βάλθηκε να κάνει πραγματικότητα ένα από τα πιο προσφιλή όνειρα στην ιστορία της ανθρωπότητας: την ένωση Ανατολής και Δύσης. Πώς ξεκίνησε και πώς τελικά έληξε η μεγαλειώδης εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου;