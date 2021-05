Αν μέναμε μαζί: Ακούστε το νέο τραγούδι του Παντελή Κυραμαργιού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μουσική – στίχοι : Παντελής Κυραμαργιός

Κλασική – ηλεκτρική κιθάρα : Γιάννης Ταυλάς

Φλάουτο : Στέφανος Χατζηαναγνώστου

Βιολί : Δημήτρης Καζάνης

Πιάνο, μεταλλόφωνο, μπάσο, πληκτράκια : Παντελής Κυραμαργιός

Μίξη – Mastering : Κυριάκος Κυριακού @ Sounds from the ground studio

Βίντεο: Kiss The Frog (Γιάννης Μαργετουσάκης & Θάνος Λυμπερόπουλος)

Γραφιστική επιμέλεια : Γρηγόρης Ψαλτάκος (Creatures)