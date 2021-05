Stages A/Live: Οι Bazooka live στο κανάλι της Στέγης

Tο Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει τους συναυλιακούς χώρους της εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής, με μια σειρά κινηματογραφημένων live performances συγκροτημάτων και καλλιτεχνών της ελληνικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής, τo STAGESA/LIVE.

Με αυτή την κίνηση, βρίσκεται δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και σε όλους όσοι αποτελούν μέρος της μουσικής σκηνής − τεχνικούς, φωτιστές και όλους τους επαγγελματίες, χωρίς τους οποίους δεν θα έφτανε ποτέ σε εμάς η μουσική που μας έχει (δια)μορφώσει.

Το STAGES A/LIVE κλείνει τον κύκλο των συναυλιών του για φέτος με τελευταίο σταθμό στο Βόλο και με ένα εκρηκτικό season finale. Την Κυριακή 16 Μαΐου, στις 23:00, οι χαρισματικοί Bazooka έρχονται στο STAGES A/LIVE και βάζουν στην πρίζα τη σκηνή του Lab Art στο Βόλο, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Σαρρή. Η rock και post-punk γίνεται λόγος να ανεβάσουμε στο μάξιμουμ την ένταση στο Youtube Channel του Ιδρύματος Ωνάση.

Το Lab Art live stage

Το Lab Art live stage,ένας συναυλιακός χώρος, σχεδόν «μαγικός», δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2013 στον Βόλο, από την ανάγκη μιας μεγάλης πόλης της Ελλάδας να φιλοξενεί δράσεις πολιτισμού. Στο βιομηχανικό κτίριο, που κάποτε στεγαζόταν το παλιό μηχανοστάσιο του εργοστασίου πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα, έχουν φιλοξενηθεί καλλιτέχνες και συγκροτήματα της εγχώριας αλλά και της διεθνούς μουσικής σκηνής, καθώς και εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις και εταιρικές εκδηλώσεις. Με πρόγραμμα που καλύπτει όλα τα σύγχρονα είδη καλλιτεχνικής έκφρασης, το LabArtέχει επηρεάσει τη μουσική σκηνή της κεντρικής Ελλάδας.

Στη σκηνή του έχουν ανέβει μεταξύ άλλων οι: Tiger Lillies, New Model Army, Monophonics, Growlers, Allah Las, Marky Ramone, Mark Lanegan, SivertHoyem, Boogie Belgique, Kovacs, Kadebostany, Souljazz Orchestra, Asian Dub Foundation και Dennis Ferrer. Παράλληλα, δεκάδες Έλληνες καλλιτέχνες έχουν ταρακουνήσει τους πέτρινους τοίχους του: Γιάννης Αγγελάκας, Σωκράτης Μάλαμας, Παύλος Παυλίδης, Θανάσης Παπακωνσταντίνου, LastDrive, Planet of Zeus, Τζίμης Πανούσης και Μουσικές Ταξιαρχίες, VodkaJuniors, V.I.C., Γιάννης Χαρούλης, Φοίβος Δεληβοριάς, Χατζηφραγκέτα, ΛΕΞ και πολλοί άλλοι.

Εκεί, μετά από 14 μήνες, εισβάλλει το STAGES A/LIVE για να παρακολουθήσουμε ένα από τα σημαντικότερα ροκ συγκροτήματα με ελληνικό στίχο των τελευταίων ετών, τους Bazooka, που φέρνουν τις garage και punk, μα περισσότερο τις rock στιγμές της εγχώριας underground μουσικής σκηνής, που τόσο μας έλειψε. Αυτό είναι το χάρισμα των Bazooka: αποθεώνουν με τους ήχους και τους στίχους την πεμπτουσία του punk-rock. Κι αυτό ίσως να είναι το πιο σοβαρό πράγμα στον υπέροχο κόσμο της ροκ μουσικής, και όχι μόνο.

Λίγα λόγια για τους Bazooka

Έχουν ήδη περάσει 13 χρόνια από τη στιγμή που οι Bazooka δημιουργήθηκαν μέσα από δύο συγκροτήματα που ένωσαν τις δυνάμεις τους, φτάνοντας σήμερα να έχουν περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, σε Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία και Αγγλία. Κι όμως, οι φανατικοί τους ακόλουθοι ορκίζονται πως συνεχίζουν να ανεβαίνουν στη σκηνή ή να μπαίνουν στο στούντιο με τη φόρα και την όρεξη του πρώτης φοράς, ίσως ακόμα και της τελευταίας… Κι ας έχουν, εκτός από μερικά EP, κυκλοφορήσει και τρεις ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές, δύο για την αμερικανική SlovenlyRecordings και μία για την πατρινή δισκογραφική Inner Ear.

Οι Bazooka δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 2008 στον Βόλο και έκτοτε έχουν ως βάση τους την Αθήνα. Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single, “Shame Take My Brain/Ravening Trip” (Inch Allah Records) το 2011, ενώ το 2012 συνεργάστηκαν για πρώτη φορά με την αμερικανική δισκογραφική εταιρεία Slovenly Recordings για το EP “Ι Want To Fuck All The Girls In My School”. Το 2013 κυκλοφόρησε το ομώνυμο πρώτο τους άλμπουμ. Ακολούθησαν το single «Δεμένος Στο Κρεβάτι Σου» (Sound Effect Records, 2015) και το άλμπουμ Άχρηστη Γενιά (Slovenly, 2016). Έχουν πραγματοποιήσει μια μεγάλη περιοδεία στην Αμερική, ενώ ταυτόχρονα έχουν στο ενεργητικό τους πάνω από δέκα περιοδείες στην Ευρώπη. Τον Νοέμβριο του 2017 ξεκίνησε η συνεργασία τους με τη δισκογραφική εταιρεία Inner Ear Records με την κυκλοφορία του EP «Ζούγκλα». Το καλοκαίρι του 2018 οι Bazooka ηχογράφησαν τον τρίτο τους δίσκο, Zero Hits, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2019.

STAGES A/LIVE

Το STAGES A/LIVE είναι μια σειρά από συναυλίες χωρίς θεατές, αλλά με πολλή μουσική, στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση. Ένα εναλλακτικό ψηφιακό world tour με αγαπημένες μπάντες και καλλιτέχνες, καθώς και όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί τους σε ιστορικά live του παρελθόντος και σημεία αναφοράς το Gagarin 205, το An Club και άλλες μουσικές σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μέχρι να καταφέρουμε να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί σε κάποιο live, η μουσική μάς φέρνει λίγο πιο κοντά, ακόμη κι αν είμαστε μακριά. Μέσα από τις οθόνες μας, ξαναζούμε μνήμες από συναυλίες που μοιραστήκαμε μαζί με χιλιάδες γνωστά και άγνωστά μας πρόσωπα.

Οι ανεξάρτητες μουσικές σκηνές της Ελλάδας, που δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν τους νέους καλλιτέχνες, έχουν στηρίξει ακόμη περισσότερους θεατές με ανώνυμα στην αρχή συγκροτήματα που έγιναν στην πορεία ιστορικά και μέσα σε ιστορικούς συναυλιακούς χώρους. Μνήμες θολές, που πυροδοτούν σήμερα τη νοσταλγία και την ανάγκη να μη σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι σκηνές, στις οποίες νιώθουμε ενέργεια και ασφάλεια.

Σε μια περίοδο δύσκολη για τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα του πολιτισμού, το Ίδρυμα Ωνάση δείχνει την έμπρακτη υποστήριξή του στους χώρους που κινδυνεύουν λόγω της πανδημικής συνθήκης· στις σκηνές που πλέον έχουν αδειάσει από καλλιτέχνες, τεχνικούς και θεατές, από ζωή. Ο πολιτισμός συνεχίζει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής μας και ο χώρος της μουσικής παραμένει κάτι μέσα στο οποίο νιώθουμε ασφαλείς. Η ανεξάρτητη μουσική σκηνή της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, κάθε ελληνικής πόλης, είναι πλέον εξαρτημένη από όλους εμάς. Για όλα όσα μας συνδέουν με τους συναυλιακούς χώρους, αλλά και για όλες τις στιγμές που αυτοί μας χάρισαν. Κοιτώντας μαζί το μέλλον, νοσταλγούμε το κοινό μας μουσικό παρελθόν. Ας δυναμώσουμε τον ήχο στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση: η ανεξάρτητη ελληνική μουσική σκηνή είναι live.