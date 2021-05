TV Guide: Όλα όσα θα δούμε στην τηλεόραση το Σαββατοκύριακο 1-2 Μαΐου

Σάββατο 1/05, 16:45 «Αλίμονο στους νέους» στον ΑΝΤ1

Υπόθεση: Δύο αρκούντως εύποροι και ηλικιωμένοι φίλοι, πολλά χρόνια γείτονες, περνούν την ώρα τους παίζοντας σκάκι και συζητώντας τα της ηλικίας και της υγείας τους. Ταυτόχρονα νοστιμεύονται μια φτωχή νέα, την όμορφη Ρίτα, που έχει έρθει να περάσει το Πάσχα με τους δικούς της. Ο Αγησίλαος, αναλογιζόμενος την ανέχειά της, σκέφτεται παρά την ηλικία του να της κάνει πρόταση γάμου αλλά ο Ανδρέας, παρ’ όλο που κι αυτός κάνει ανάλογες σκέψεις, δεν τολμά να το ομολογήσει.

Σ’ένα ενύπνιο εμφανίζεται – όπως στον Φάουστ – ο διάβολος και του προτείνει να ανταλλάξει την ψυχή του με τη νιότη. Ο Ανδρέας δέχεται μεν, αλλά τάχιστα συνειδητοποιεί ότι τα νιάτα δεν αρκούν από μόνα τους για να κάνουν κάποιον ευτυχισμένο. Όμως, η ανταλλαγή (στο όνειρό του) έχει ήδη γίνει. Ξύπνιος και με ωριμότερη σκέψη, αντί να παιδιαρίζει προτιμά να προικίσει τη Ρίτα ώστε εκείνη να μπορέσει να ευτυχήσει και να ζήσει μια άνετη ζωή με τον αγαπημένο της.

Κυριακή 2/05, 20:00 «Ζακέτα να πάρεις» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 9: Η Δέσποινα, εντελώς τυχαία και συμπτωματικά, εμφανίζεται στο σπίτι και στο γραφείο του Μάνου σε διαφορετικές ώρες. Με διάφορες προφάσεις θέλει να τσεκάρει αν έχει αλλάξει στα αλήθεια συνήθειες ή απλά της ρίχνει στάχτη στα μάτια. Ο Μάνος δεν αργεί να καταλάβει πως πίσω απ’ τις αθώες επισκέψεις της κρύβεται έλεγχος για το αν δουλεύει. Έτσι, ακολουθεί το πρόγραμμά της και πείθει τους πάντες, ακόμα και τους φίλους του, πως έχει μπει στον ίσιο δρόμο: δουλειά και σχέση μόνο με τη Μαρίνα. Κι αν στη δουλειά όντως δίνει το παρόν κι έχει αλλάξει, αισθηματικά συνεχίζει να είναι και με τη Μαρίνα και με την Τόνια. Κι ενώ κανονίζει να περάσει τα γενέθλιά του με την Τόνια, η Δέσποινα του ετοιμάζει πάρτι έκπληξη για να τον ανταμείψει για την καλή του πορεία.

Σάββατο 1/05, 20:00 «Ο Ιησούς Από Τη Ναζαρέτ» – Ε’ Μέρος στον ΑΝΤ1

Θρησκευτικό δράμα, αμερικανικής παραγωγής (1977). Σκηνοθεσία: Φράνκο Τζεφιρέλι. Ηθοποιοί: Ρόμπερτ Πάουελ, Αν Μπάνκροφτ, Ολίβια Χάσεϊ, Έρνεστ Μποργκνάιν, Κλαούντια Καρντινάλε, Τζέιμς Μέισον, Τζέιμς Φαρεντίνο, Λόρενς Ολίβιε, Άντονι Κουίν, Ρόντ Στάιγκερ, Ντόναλντ Πλέζανς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Πίτερ Ουστίνοβ, Μάικλ Γιόρκ

Υπόθεση: Η πιο μεγαλοπρεπής θρησκευτική παραγωγή στην ιστορία της τηλεόρασης, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», είναι ένα ογκώδες και oλoκληρωμέvo έργο, σκηvoθετημέvo με μαεστρία και απλότητα από τov κορυφαίο δημιουργό Φράvκo Τζεφιρέλι. Ο Ιταλός σκηvoθέτης απέδωσε με ευλάβεια και θρησκευτική προσήλωση τα Πάθη του Κυρίου, αναπαριστώντας τα γεγονότα με πίστη στις Γραφές και απόλυτο σεβασμό στην ιερότητα τoυ θέματος.

Κυριακή 2/05, 21:00 «Brave» στο STAR

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, αμερικανικής παραγωγής (2012). Σκηνοθεσία: Μαρκ Άντριους & Μπρέντα Τσάπμαν

Υπόθεση: Η νεαρή, παρορμητική και ατίθαση πριγκίπισσα Μέριντα υποχρεώνεται από τους γονείς της, όπως είναι το έθιμο, να δεχτεί τους υποψήφιους μνηστήρες της. Για να αποφύγει τη δοκιμασία, θα παραγγείλει σε μια μάγισσα ένα ξόρκι, το οποίο όμως θα αναστατώσει όλο το βασίλειο και θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της μητέρας της.

Σάββατο 1/05, 21:00 «Η Εποχή Των Παγετώνων 2: Η Απόψυξη» (Ice Age: The Meltdown) στο STAR

Ταινία κινουμένων σχεδίων, αμερικανικής παραγωγής (2006). Σκηνοθεσία: Κάρλος Σαντάνα

Υπόθεση: Ο τίγρης Ντιέγκο, ο βραδύποδας Σιντ και ο Μάνι, το μαμούθ, παρέα με την Έλλη, ένα μαμούθ που νομίζει ότι είναι…μαρσιποφόρο πόσουμ, αναζητούν ασφαλές μέρος, εξαιτίας του λιωσίματος των πάγων που απειλεί να κατακλύσει με νερό την περιοχή τους

Κυριακή 2/05, 22:50 «Τhe Hangover Part 2» στο STAR

Κωμωδία, αμερικανικής παραγωγής (2011). Σκηνοθεσία: Τοντ Φίλιπς. Ηθοποιοί: Μπράντλεϊ Κούπερ, Εντ Χελμς, Ζακ Γαλυφιανάκις, Τζάστιν Μπάρθα, Τζέφρι Τέιμπορ, Κεν Τζεν, Πολ Τζιαμάτι, Τζέιμι Τσανγκ, Μπράιαν Κάλεν, Μέισον Λι

Υπόθεση: Δύο χρόνια μετά τον Νταγκ και ο Στου αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα και να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του, Λόρεν, μία όμορφη, ζάμπλουτη Ταϊλανδή. Ο πατέρας της νύφης δεν εγκρίνει τον γάμο αλλά παρόλαυτα δεν θέλει να χαλάσει το χατίρι της αγαπημένης του κόρης. Η πολυτελής τελετή στην εξωτική Ταϊλάνδη προϋποθέτει ωστόσο ένα bachelor party ανάλογο των περιστάσεων.

Η γνωστή παλιοπαρέα, ο Φιλ, ο Άλαν και ο Νταγκ, ταξιδεύουν στην εξωτική Ταϊλάνδη για να παραστούν στον γάμο του φίλου τους. Οι… οδυνηρές μνήμες από το σχεδόν καταστροφικό bachelor party του Νταγκ στο Λας Βέγκας, είναι ακόμη νωπές και ο Στου είναι αποφασισμένος να μην το ρισκάρει. Έχει επιλέξει να κάνει ένα ασφαλές πάρτι πριν τον γάμο, με καφέ, γλυκάκια και καθόλου αλκοόλ! Ωστόσο, τα πράγματα δεν πάνε όπως ακριβώς τα έχει σχεδιάσει.

Δύο νύχτες πριν τη μεγάλη μέρα, σε ένα υπέροχο θέρετρο στην Ταϊλάνδη, ο Στου κάνει μια μικρή υποχώρηση και συμφωνεί να πιούν μια μπύρα ο καθένας. Τι θα μπορούσε να πάει στραβά; Όταν η παρέα ξυπνάει σε ένα κατεστραμμένο δωμάτιο ανάμεσα σε αγνώστους και με αγνοούμενο τον 16χρονο αδελφό της νύφης, ξέρουν πια πως όλα πήγαν, για άλλη μια φορά, εντελώς στραβά! Μετά την Μπανγκόκ, ό,τι είχε συμβεί στο Λας Βέγκας θα φαίνεται σαν εκδρομή στην Ντίσνεϊλαντ!

Σάββατο 1/05, 22:50 «Ο Στρίγγλος Που Έγινε Αρνάκι» στο STAR

Υπόθεση: Ο Λεωνίδας (Λάμπρος Κωνσταντάρας), ένας χήρος πλοίαρχος που αποκλείει το ενδεχόμενο να ξαναπαντρευτεί, δέχεται να προσλάβει ως οικονόμο στο σπίτι του τη Μαίρη (Μάρω Κοντού), μια κυρία που του προτείνει ο φίλος του Ξενοφών (Σταύρος Ξενίδης). Εκείνη θα βάλει στη θέση τους τα τρία παιδιά του Λεωνίδα (Παύλος Λιάρος, Θανάσης Παπαδόπουλος και Βαγγέλης Ιωαννίδης) και θα οργανώσει στην εντέλεια το σπίτι του. Όταν ο Λεωνίδας αντιληφθεί ότι η Μαίρη έχει σταλεί στο σπίτι από τον φίλο του, με σκοπό το γάμο, δεν μπορεί να αντιδράσει αρνητικά, γιατί ήδη έχει ερωτευτεί σφοδρά τη γοητευτική οικονόμο.

Κυριακή 2/05, 21:00 «Θεός Για Μια Εβδομάδα» (Bruce Almighty) στον ALPHA

Κωμωδία, αμερικανικής παραγωγής (2003). Σκηνοθεσία Τομ Σάντιακ. Ηθοποιοί: Τζιμ Κάρεϊ, Μόργκαν Φρίμαν, Τζένιφερ Άνιστον, Φίλιπ Μπέικερ Χολ, Κάθριν Μπελ

Υπόθεση: Ο Μπρους, ένας παραπονιάρης τηλεοπτικός ρεπόρτερ, θεωρεί τον Θεό υπεύθυνο για όλες τις κακοτυχίες του. Εκείνος τον επισκέπτεται και του δίνει τη θέση Του για μία εβδομάδα, ένα προνόμιο που ο Μπρους εκμεταλλεύεται εντελώς εγωιστικά, αδιαφορώντας αν οι πράξεις του κάνουν κακό στους άλλους.

Σάββατο 1/05, 21:10 «Η Κόρη Μου Η Σοσιαλίστρια» στον ALPHA

Υπόθεση: Η Λίζα (Αλίκη Βουγιουκλάκη), μοναχοκόρη του εργοστασιάρχη Αντώνη Δέλβη (Λάμπρος Κωνσταντάρας), επιστρέφει από το Λονδίνο όπου σπούδασε και ετοιμάζεται να αναλάβει τη διεύθυνση του εργοστασίου, αλλά οι προοδευτικές ιδέες της την οδηγούν σε σύγκρουση με τον πατέρα της. Σε μια πορεία ειρήνης, όπου συμμετείχε παρά τη ρητή απαγόρευση του πατέρα της, διαπληκτίστηκε με ένα φανατικό φιλειρηνιστή, τον Γιώργο (Δημήτρης Παπαμιχαήλ), με αποτέλεσμα να καταλήξουν αμφότεροι στο Αστυνομικό Τμήμα.

Την επομένη, ο συντηρητικός πατέρας της αποφασίζει να απολύσει όλους τους εργάτες που έλαβαν μέρος στην πορεία, αλλά οι συνάδελφοί τους αντιδρούν άμεσα και κατεβαίνουν σε απεργία. Η Λίζα παίρνει το μέρος τους και εκεί ξανασυναντά τον Γιώργο ο οποίος δουλεύει στο εργοστάσιο και βέβαια τον ερωτεύεται. Η ρήξη με τον πατέρα της όλο και μεγαλώνει, η γκρίνια του εργοστασιάρχη γίνεται ανυπόφορη, αλλά ο έρωτας αμβλύνει τις αντιθέσεις, κι ο Γιώργος βρίσκεται σύντομα στη θέση του διευθυντή, ενώ δίπλα του στέκεται πανευτυχής η Λίζα.

Κυριακή 2/05, 23:00 «Ο Πρίγκιπας Της Περσίας» (Prince Of Persia: The Sands Of Time) στον ALPHA

Περιπέτεια φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής (2010). Σκηνοθεσία Μάικ Νιούελ. Ηθοποιοί: Τζέικ Τζίλενχαλ, Τζέμα Άρτερτον, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Άλφρεντ Μολίνα, Ρίτσαρντ Κόιλ

Υπόθεση: Ο νεαρός πρίγκιπας Ντάσταν αναγκάζεται να συμμαχήσει με την ατίθαση πριγκίπισσα Ταμίνα για να αποδείξει ότι δεν είναι υπεύθυνος για το θάνατο του θετού πατέρα του, του βασιλιά της Περσίας. Εκείνη δέχεται να τον βοηθήσει, έχοντας όμως να φέρει εις πέρας μια μυστική, εξαιρετικά επικίνδυνη αποστολή, η οποία αφορά ένα μαγικό στιλέτο.

Σάββατο 1/05, 23:15 «Οι Πειρατές Της Καραϊβικής: Το Σεντούκι Του Νεκρού» (Pirates Of The Caribbean: Dead Man’s Chest) στον ALPHA

Περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής (2006). Σκηνοθεσία: Γκορ Βερμπίνσκι. Ηθοποιοί: Τζόνι Ντεπ, Κίρα Νάιτλι, Ορλάντο Μπλουμ, Μπίλι Νάιγκι

Υπόθεση: Ο Τζακ Σπάροου, έχοντας στο παρελθόν πουλήσει την ψυχή του στον Ντέιβι Τζόουνς, γνωστό καπετάνιο του στοιχειωμένου «Ιπτάμενου Ολλανδού», πρέπει οπωσδήποτε να βρει ένα σεντούκι που περιέχει την καρδιά του καταραμένου ναυτικού, για να μπορέσει να απελευθερωθεί από την κατάρα. Σε αυτή την οδύσσεια όμως ο Τζακ δεν θα τα έβγαζε πέρα χωρίς τη βοήθεια του Γουίλ και της Ελίζαμπεθ..

Κυριακή 2/05, 21:00 «Η Ρόζα της Σμύρνης» στον ΣΚΑΙ

Κοινωνική δραματική ταινία, ελληνικής παραγωγής (2016). Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας. Ηθοποιοί: Τάσο Νούσια, Ευγενία Δημητροπούλου, Λήδα Πρωτοψάλτη, Γιούλικα Σκαφιδά

Υπόθεση: Στην Αθήνα του 1987 ο Δημήτρης ετοιμάζει μια έκθεση πάνω στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων της Σμύρνης και, ψάχνοντας, ανακαλύπτει σε ένα τούρκικο παλιατζίδικο ένα ματωμένο νυφικό. Αναζητώντας την ιστορία του, καταλήγει στη Ρόζα, μια γηραιά κυρία που ζει με την εγγονή της και δεν θέλει να μοιραστεί με κανέναν το παρελθόν της.

Σάββατο 1/05, 21:15 «Επιχείρησις Απόλλων» στο OPEN BEYOND

Υπόθεση: Ο Γερμανός πρίγκιπας Γιαν έρχεται στην Ελλάδα για διακοπές και φιλοξενείται στη θαλαμηγό μιας διάσημης πριμαντόνας. Ένα πρωινό, και παρά τις σθεναρές αντιρρήσεις της ακολουθίας του, κάνει μια βόλτα με ελικόπτερο πάνω από την Αθήνα. Στον Λυκαβηττό, διακρίνει μια πανέμορφη ξεναγό, την Έλενα, και καταγοητευμένος απ’ τη λαμπερή παρουσία της αποφασίζει να τη γνωρίσει από κοντά, παριστάνοντας τον απλό τουρίστα.

Ενώ εκείνος χαίρεται τις ελληνικές αρχαιότητες, σαν μέλος του γκρουπ της Έλενας, η εξαφάνισή του έχει κινητοποιήσει τις μυστικές υπηρεσίες και τον πρέσβη της χώρας του. Μέχρι όμως να τον ανακαλύψουν, ο Γιαν και η Έλενα έχουν ερωτευτεί ο ένας την άλλη κι έχουν ζήσει υπέροχες στιγμές. Ο πρίγκιπας δυσανασχετεί όταν τον ανακαλύπτουν και αρνείται να επανέλθει στα καθήκοντά του, η Έλενα όμως τον πείθει ότι είναι καλύτερα να χωρίσουν οι δρόμοι τους, καθώς ανήκουν σε δυο τελείως διαφορετικούς κι ασύμβατους κόσμους.

Κυριακή 2/05, 21:00 «Η Συμμορία των Μάγων» στο MEGA

Περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής (2013). Σκηνοθεσία: Λουί Λετεριέ. Ηθοποιοί: Τζέσι Άιζενμπεργκ, Γούντι Χάρελσον, Μαρκ Ράφαλο, Άιλα Φίσερ, Μόργκαν Φρίμαν, Ντέιβ Φράνκο, Μελανί Λοράν, Μάικλ Κέιν

Υπόθεση: Oι Ντάνιελ Άτλας, Μέριτ Μακίννει, Χένλι Ρίβς και Τζάκ Γουάιλντερ είναι οι δεξιοτέχνες «Τέσσερις Καβαλάρηδες», οι οποίοι –ως σύγχρονοι Ρομπέν των Δασών– καταφέρνουν να ληστέψουν τα πιο καλά φυλασσόμενα χρηματοκιβώτια διεθνώς, παίζοντας με τη δύναμη του μυαλού – και τα νεύρα των διωκτικών αρχών! Η ομάδα των τεσσάρων, μοντέρνων, μάγων συγκλονίζει τη διεθνή κοινή γνώμη, θέλγοντας το κοινό της με μια σειρά από τολμηρές και πρωτότυπες ληστείες, κάνοντας χρήση εντυπωσιακών τεχνολογικών τρικ, τα οποία αφήνουν το κοινό τους πάντα με το στόμα ανοιχτό.

Απέναντί τους, οι Ντίλαν Ρόουντς και Άλμα Ντρέι, δύο ειδικά εκπαιδευμένοι πράκτορες του FBI και της Ιντερπόλ αντίστοιχα, οι οποίοι παρακολουθούν από απόσταση αναπνοής τη δράση των τεσσάρων, προκειμένου να προβλέψουν την επόμενή παράνομη δραστηριότητά τους. Όσο, όμως, περισσότερο πλησιάζουν στη βάση της δράσης της ομάδας, τόσο περισσότερο περιπλέκεται και η κατάσταση, μέχρι που, τελικά, κανείς δε θα μπορεί να αποφανθεί με βεβαιότητα τι είναι αλήθεια και τι ψέμα!

Σάββατο 1/05, 23:15 «Ο Θησαυρός του Μικρού Νησιού» στο OPEN BEYOND

Οικογενειακή περιπέτεια, αμερικανικής και καναδικής συμπαραγωγής (2016). Σκηνοθεσία Τζόσεφ Ιτάγια Ηθοποιοί: Τζάστιν Κέλι, Μπέντζαμιν Στόκχαμ, Τζέισον Πάτρικ, Κάρυ Έλβς

Υπόθεση: Τα αδέρφια Άντυ και ο Μαρκ βρίσκονται σε ένα μικρό και απομακρυσμένο νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αποφασισμένοι να αποκαταστήσουν την χαμένη περιουσία της οικογένειας τους, αποφασίζουν να σχεδιάσουν ένα κυνήγι θησαυρού. Τα δύο αδέλφια είναι σε αυτή την περιπέτεια μαζί με τον αντικοινωνικό θείο τους. Σύντομα ανακαλύπτουν ότι το νησί κρύβει το χαμένο θησαυρό, που μόνο εκείνα μπορούν να εντοπίσουν. Θα τα καταφέρουν πριν να είναι αργά;

Κυριακή 2/05, 21:00 «Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας» στο OPEN BEYOND

Οικογενειακή ταινία κινουμένων σχεδίων, αμερικανικής παραγωγής (2010). Σκηνοθεσία: Κρις Σάντερς & Ντιν Ντεμπλουά. Φωνές ελληνικής μεταγλώττισης: Νίκος Παπαδόπουλος, Βαγγέλης Ευαγγέλου, Αντίνοος Αλμπάνης, Ηρώ Μπέζου, Χάρης Γρηγορόπουλος, Φοίβος Ριμένας, Γιώτα Μηλίτση, κ.α. (Φωνές αγγλόφωνης έκδοσης: Τζέι Μπαρούσελ, Τζεράρντ Μπάτλερ, Κρεγκ Φέργλιουσον, Αμέρικα Φερέρα, Τζόνα Χιλ)

Υπόθεση: Ένας νεαρός γκαφατζής Βίκινγκ βάζει στόχο να γίνει ένας δεινός κυνηγός δράκων, για να κερδίσει το σεβασμό της ομάδας. Όταν μια μέρα χτυπά κατά λάθος έναν, αντί να τον σκοτώσει αρχίζει να τον μελετά και ανακαλύπτει ότι τελικά οι δράκοι είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που πίστευε.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Σάββατο 1/05, 22:00 «Στα τραγούδια λέμε Ναι» στην ΕΡΤ1

Εορταστική εκπομπή: Το Μεγάλο Σάββατο, η εκπομπή Στα Τραγούδια Λέμε ΝΑΙ! με τη Ναταλία Δραγούμη και τον Μιχάλη Μαρίνο, γιορτάζει με αγαπημένους φίλους. Φέτος, περισσότερο από ποτέ, η Ανάσταση, η νίκη της ζωής, μοιάζει να παίρνει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση και η ελπίδα για επιστροφή στην κανονικότητα γίνεται βεβαιότητα μέσα από τη χαρά της καλής παρέας και της ωραίας μουσικής.

Ο μοναδικός Θέμης Αδαμαντίδης έφερε στο πλατώ μυρωδιές της Άνοιξης με το γιασεμί του.

Πρώτος στο κέφι και ο Δημήτρης Κοντολάζος, που έδωσε το δικό του τόνο στη βραδιά.

Ακόμη μαζί τους: η Χρύσπα, ο Χρίστος Αντωνιάδης, ο Λούκας Γιώρκας, η Αφροδίτη Χατζημηνά, η Τάνια Καρρά και ο Βασίλης Μπατής.

Σάββατο 1/05, 21:15 «Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά!» στον ΣΚΑΙ

Εορταστική εκπομπή: Οι παρέες γράφουν ιστορία. Και όταν περνάνε καλά… γράφουν μουσική. Η μεγαλύτερη παρέα και φέτος είναι στον ΣΚΑΪ. Με τα τραγούδια που μας ενώνουν. Τις μελωδίες που μας ταξιδεύουν. Τους στίχους που μπαίνουν στα χείλη όλων μας.

Κυριακή 2/05, 22:00 «Το καλύτερό μας Πάσχα» στην ΕΡΤ1

Εορταστική εκπομπή: Η Τζένη Θεωνά και ο Μελέτης Ηλίας υποδέχονται τους τηλεθεατές σε μια ανοιξιάτικη, πασχαλινή γιορτή και φιλοξενούν τους φίλους τους που έρχονται για να μας χαιρετήσουν από τον μακρινό «Πλάτανο», κρατώντας το σπιτικό γλυκό της ημέρας, μια «Τούρτα της μαμάς», και φορώντας όλοι τους «Ζακέτα», για να γιορτάσουν στα «Καλύτερά μας χρόνια», το… «Καλύτερό μας Πάσχα».

Αγαπημένοι ηθοποιοί από τις δημοφιλείς σειρές μυθοπλασίας της ΕΡΤ, οι Τάσος Χαλκιάς, Τζένη Διαγούπη, Γιωργής Τσουρής και Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος από το «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο», οι Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Τόνια Σωτηροπούλου, Γιολάντα Μπαλαούρα, Δημήτρης Καπουράνης και οι μικροί Μανώλης Γκίνης (Άγγελος), Έκτορας Φέρτης (Λούης) και Αμέρικο Μέλης (Χάρης) από τα «Τα καλύτερά μας χρόνια», οι Πάρις Θωμόπουλος, Θάνος Λέκκας, Μιχάλης Παπαδημητρίου και ο μικρός Θανάσης Μαυρογιάννης (Μάριος) από την «Τούρτα της μαμάς» και ο Παναγιώτης Γαβρέλας από το «Ζακέτα να πάρεις», ενώνουν τις δυνάμεις και τις φωνές τους, εκπλήσσοντάς μας ευχάριστα, στέλνουν τις θερμότερες ευχές τους, μας γεμίζουν χαρά και ερμηνεύουν απρόσμενα τραγούδια.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Σάββατο 1/05, 23:00 «Η Ζωή του Ιησού» στο COSMOTE HISTORY HD

Σειρά ντοκιμαντέρ, αμερικανικής παραγωγής (2019). Σκηνοθεσία: Άσλεϊ Πιρς.

Επεισόδιο 7: Μαρία Μαγδαληνή: Η Σταύρωση. Ως γυναίκα, η Μαρία Μαγδαληνή ήταν υπεράνω υποψίας για τις ρωμαϊκές αρχές. Έτσι, παρακολούθησε από κοντά όλο το μαρτύριο του Ιησού μέχρι τη Σταύρωση. Πιστή ακόμα και μετά το τέλος, η Μαρία έγινε η πρώτη μάρτυρας της Ανάστασης.

Σάββατο 1/05, 23:45 «Αμαθούντα: Μύθοι και Ιστορία» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής Τετρακτύς (2019). Σκηνοθεσία Γιώργος Τηλεμάχου

Υπόθεση: Σύμφωνα με τον μύθο, ο Θησέας, φεύγοντας από την Κρήτη, άφησε την Αριάδνη στην Αμαθούντα της Κύπρου, όπου εκείνη τελικά πέθανε. Σήμερα, οι αρχαιολόγοι συνδέουν τον μοναδικό τάφο που εντοπίστηκε στην αρχαία πόλη με τον θάνατό της.

Κυριακή 2/05, 22:00 «Σεισμός» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής Anemon (2003). Σκηνοθεσία Γιούρι Αβέρωφ

Υπόθεση: Βασισμένο σε σπάνιο έγχρωμο κινηματογραφικό υλικό, το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία των κατοίκων της Κεφαλονιάς, οι οποίοι, το καλοκαίρι του 1953, είδαν τον τόπο τους να αφανίζεται κι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί τους.

Κυριακή 2/05, 23:45 «Με την Καρδιά μου» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής COSMOTE TV & Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης (2018). Σκηνοθεσία Δημιουργική Ομάδα CINEμαθήματα

Υπόθεση: Όταν μια συμμαθήτριά τους χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, η κινηματογραφική ομάδα του Γυμνασίου Αλικιανού αποφάσισε να καταγράψει την εμπειρία της ίδιας και της οικογένειάς της.