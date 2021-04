TV Guide: Όλα όσα θα δούμε στην τηλεόραση τη Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου

22:00 «Τα Πάθη» στην ΕΡΤ1

Θρησκευτική ιστορική μίνι σειρά, αγγλικής παραγωγής BBC (2008). Σκηνοθεσία Φράνκο Τζεφιρέλι. Ηθοποιοί: Τζόζεφ Μολ, Τζέιμς Νέσμπιτ, Πολ Νίκολς, Μπεν Ντάνιελς, Πενέλοπε Ουίλτον, Ντένις Λόσον, Τζον Λιντς, Μπεν Κάπλαν, Τομ Έλις, Στιούαρτ Κιντ, Παλόμα Μπαέζα.

Επεισόδιο 2: Στη σειρά παρουσιάζεται η τελευταία εβδομάδα της ζωής του Χριστού, μέσα από τρεις σκοπιές: τις θρησκευτικές Αρχές, τους Ρωμαίους και τον ίδιο τον Ιησού. Το δράμα αρχίζει με την προφητική είσοδο του Ιησού από την Ανατολική Πύλη, ακολουθώντας Τον μέχρι τη σταύρωσή Του και την απίστευτη συνέχεια. Η μαγευτική, όλο χρώματα και ζωντάνια ιστορία, διαδραματίζεται στον χαοτικό κόσμο όπου συνέβησαν όλα – στην πόλη της Ιερουσαλήμ, την εβδομάδα των Παθών.

21:15 «Ο Ιησούς Από Τη Ναζαρέτ – Δ’ Μέρος (Jesus Of Nazareth)» στον ANT1

Θρησκευτικό δράμα, αμερικανικής παραγωγής (1977). Σκηνοθεσία Φράνκο Τζεφιρέλι. Ηθοποιοί: Ρόμπερτ Πάουελ, Αν Μπάνκροφτ, Ολίβια Χάσεϊ, Έρνεστ Μποργκνάιν, Κλαούντια Καρντινάλε, Τζέιμς Μέισον, Τζέιμς Φαρεντίνο, Λόρενς Ολίβιε, Άντονι Κουίν, Ρόντ Στάιγκερ, Ντόναλντ Πλέζανς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Πίτερ Ουστίνοβ, Μάικλ Γιόρκ

Υπόθεση: Η πιο μεγαλοπρεπής θρησκευτική παραγωγή στην ιστορία της τηλεόρασης, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», είναι ένα ογκώδες και oλoκληρωμέvo έργο, σκηvoθετημέvo με μαεστρία και απλότητα από τov κορυφαίο δημιουργό Φράvκo Τζεφιρέλι. Ο Ιταλός σκηvoθέτης απέδωσε με ευλάβεια και θρησκευτική προσήλωση τα Πάθη του Κυρίου, αναπαριστώντας τα γεγονότα με πίστη στις Γραφές και απόλυτο σεβασμό στην ιερότητα τoυ θέματος.

23:15 «Η Βίβλος – Δ΄ Μέρος» στον ΑΝΤ1

Θρησκευτική μίνι σειρά, παραγωγής Ρομα Ντουάνι & Μαρκ Μπερνέτ (2013). Ηθοποιοί: Ντιόγκο Μοργκαντο, Ντάργουιν Σοου, Πωλ Μπράιτγουελ, Ράμα Ντουάνι, Αμπερ Ροζ Ρίβαμ, Αντριαν Σίλερ, Γκρεγκ Χικς , Λουίζ Ντελαμέρ, Μάθιου Γκραιβιέλ κ.ά

Υπόθεση: Η ιστορία που όλοι γνωρίζουμε σε μια κορυφαία παράγωγη με λαμπερούς πρωταγωνιστές, έχοντας μια διαφορετική σκηνοθετική προσέγγιση με εντυπωσιακές σκηνές, ενώ τα αριστουργηματικά εφέ κόβουν την ανάσα και κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεθεατή.

Η μίνι σειρά βασίζεται στην τελευταία αναθεωρημένη έκδοση της Βίβλου και καλύπτει όλα όσα έχουν συμβεί από τη «Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη» σε μία μεγάλη και ολοκληρωμένη αφήγηση. Περιλαμβάνει τις «προφανείς» ιστορίες, όπως είναι η Κιβωτός του Νώε, η Έξοδος, καθώς και η γέννηση, ο θάνατος, και η Ανάσταση του Ιησού. Οι ιστορίες των πρώτων πέντε ωρών της σειράς προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη, ενώ των υπόλοιπων πέντε από την Καινή.

17:30 «Το Παιχνίδι Της Μίμησης (The Imitation Game)» στο STAR

Δραματική ταινία, αγγλοαμερικανικής παραγωγής (2014). Σκηνοθεσία Μόρτεν Τίλντουμ. Ηθοποιοί: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Κίρα Νάιτλι, Μάθιου Γκουντ, Τσαρλς Ντανς, Μαρκ Στρονγκ

Υπόθεση: Με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο καθηγητής μαθηματικών Άλαν Τούρινγκ γίνεται μέλος μιας ομάδας Βρετανών επιστημόνων οι οποίοι προσπαθούν με άκρα μυστικότητα να σπάσουν το γερμανικό κώδικα επικοινωνιών. Αλαζόνας, εσωστρεφής κι εμμονοληπτικός, ο Τούρινγκ θέλει να δουλέψει με το δικό του τρόπο και όταν ο Τσόρτσιλ τον θέτει επικεφαλής της ομάδας, οι υπόλοιποι συνεργάζονται μαζί του απρόθυμα. Πιεσμένος από παντού, πρέπει να δείξει γρήγορα αποτελέσματα, τα οποία μοιάζουν να αργούν απελπιστικά.

23:30 «Το Πράσινο Μίλι (The Green Mile)» στο STAR

Δραματική ταινία, αμερικανικής παραγωγής. Σκηνοθεσία Φρανκ Ντάραμποντ. Ηθοποιοί: Τομ Χανκς, Μάικλ Ντάνκαν, Τζέιμς Κρόμγουελ, Μπόνι Χαντ, Γράχαμ Γκριν, Χάρι Ντιν Στάντον, Γκάρι Σινίζ, Ντέιβιντ Μορς

Υπόθεση: Ένας δεσμοφύλακας σε αμερικανική φυλακή του 1935 εντυπωσιάζεται από την παράξενη παρουσία ενός γιγαντόσωμου μαύρου θανατοποινίτη, ο οποίος φαίνεται να διαθέτει μαγικές θεραπευτικές δυνάμεις.

20:00 «Ο Κυρ Γιώργης Εκπαιδεύεται» στον ALPHA

Υπόθεση: Ένας ταβερνιάρης του Πειραιά, ο κυρ-Γιώργης Κόλλας (Διονύσης Παπαγιαννόπουλος) έχει στείλει τον γιο του Γιάννη στην Ευρώπη, απ’ όπου ο τελευταίος γυρίζει σπουδαγμένος. Παντρεύεται μια γυναίκα της υψηλής κοινωνίας, τη Ριρή Καλαντζή, και εκλέγεται βουλευτής. Αφομοιώνεται τάχιστα απ’ το κοινωνικό περιβάλλον της πεθεράς του, στο οποίο έχει πει ότι ο πατέρας του είναι εφοπλιστής. Ο κυρ-Γιώργης πρέπει κάποια στιγμή να εμφανιστεί στα σαλόνια. Άνθρωπος λαϊκός καθώς είναι πρέπει να περάσει από ειδική εκπαίδευση για να ταιριάξει στο νέο περιβάλλον. Πολύ γρήγορα, όμως, ο μαθητής γίνεται δάσκαλος της καλής κοινωνίας και δίνει μαθήματα τιμιότητας και ευθύτητας στους ξιπασμένους και ενίοτε απατεώνες αστούς, των οποίων επλέον οι παππούδες υπήρξαν λαϊκοί μεροκαματιάρηδες.

22:00 «Η Θεωρία Των Πάντων (The Theory Of Everything)» στον ALPHA

Δραματική ταινία, αγγλικής παραγωγής (2014). Σκηνοθεσία Τζέιμς Μαρς. Ηθοποιοί: Έντι Ρεντμέιν, Φελίσιτι Τζόουνς, Ντέιβιντ Θιούλις

Υπόθεση: Η γνωριμία, η σχέση και η κοινή γαμήλια ζωή του διάσημου αστροφυσικού Στίβεν Χόκινγκ και της πρώτης συζύγου του Τζέιν Γουάιντ, από το Κέιμπριτζ του 1963 ως και τη δεκαετία του ’90.

00:45 «Ο Απόστολος Πέτρος Και Το Τελευταίο Δείπνο (Apostle Peter And The Last Supper)» στον ALPHA

Ιστορικό δράμα, αμερικανικής παραγωγής (2012). Σκηνοθεσία Γκάμπριελ Σάμπλοφ. Ηθοποιοί: Ρόμπερτ Λόγκια, Μπρους Μαρτσιάνο, Λόρενς Φούλερ, Ράιαν Αλόζιο, Σάρα Πίκριλ, Ντέιβιντ Κάλαγουεϊ

Υπόθεση: Λίγες μέρες πριν την εκτέλεσή του στη Ρώμη, ο Απόστολος Πέτρος αναπολεί τον πολύτιμο χρόνο που μοιράστηκε με τον Ιησού, περιγράφοντας σε έναν από τους δεσμοφύλακές του τη ζωή, τη διδασκαλία και την απόλυτη θυσία του Δασκάλου του.

21:00 «Το Βασίλειο Των Ουρανών (Kingdom Of Heaven)» στον ΣΚΑΙ

Ιστορική ταινία, αμερικανικής παραγωγής (2005). Σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ. Ηθοποιοί: Ορλάντο Μπλουμ, Εύα Γκριν, Τζέρεμι Άιρονς, Λίαμ Νίσον, Ντέβιντ Θιούλις, Μπρένταν Γκλίζον

Υπόθεση: Ο Βάλιαντ, νόθος γιος ενός ευγενή, από σιδεράς χρίζεται ιππότης και αναλαμβάνει τη διοίκηση μιας κομητείας στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, την οποία διοικεί δίκαια για όλους τους υπηκόους του ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Όταν ο Σαλαντίν πολιορκεί την Ιερουσαλήμ ηγείται της άμυνας της πόλης, αλλά η υπεροχή των Μουσουλμάνων είναι συντριπτική.

23:45 «Ο Άγγλος Ασθενής (The English Patient)» στον ΣΚΑΙ

Κοινωνική ταινία, αγγλοαμερικανικής παραγωγής (1996). Σκηνοθεσία Άντονι Μιγκέλα. Ηθοποιοί: Γουίλεμ Νταφόε, Ρέιφ Φάινς, Κριστίν Σκοτ- Τόμας, Ζιλιέτ Μπινός

Υπόθεση: Στην Ιταλία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μια Καναδέζα νοσοκόμα περιποιείται έναν τραυματία που πάσχει από αμνησία και που είχε στο παρελθόν μια τραγική ερωτική ιστορία.

16:50 «Βαραββάς (Barabbas)» στο MEGA

Θρησκευτική ταινία, αμερικανικής παραγωγής (1962). Σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Φλάισερ. Ηθοποιοί: ‘Αντονι Κουίν, Τζακ Πάλανς, Βιτόριο Γκάσμαν, ‘Αρθουρ Κένεντι, Σιλβάνα Μαγκάνο

Υπόθεση: Ο Πόντιος Πιλάτος αποφασίζει να δώσει χάρη σ’ έναν από τους δύο σταυρωμένους, τον Ιησού τον Ναζωραίο ή τον ληστή Βαραββά. Όταν το πλήθος επιλέγει τον Βαραββά, αυτός πανηγυρίζει για την απελευθέρωσή του και πηγαίνει στην Ραχήλ που τον περιφρονεί και του αποκαλύπτει ότι πιστεύει στη διδασκαλία του Ναζωραίου. Ο Βαραββάς την ειρωνεύεται, αλλά οι φόβοι τον βασανίζουν. Η Ραχήλ λιθοβολείται μέχρι θανάτου για την πίστη της, ο Βαραββάς ξαναγυρίζει στο έγκλημα και, όταν τον συλλαμβάνουν, τον στέλνουν να δουλέψει στα ορυχεία της Ιταλίας για τα επόμενα 20 χρόνια.

21:40 «Το Κυνήγι της Ευτυχίας (Pursuit Of Hapiness)» στο MEGA

Βιογραφική, κοινωνική ταινία, αμερικανικής παραγωγής (2006). Σκηνοθεσία Γκαμπριέλ Μουτσίνο. Ηθοποιοί: Γουιλ Σμιθ, Θάντι Νιούτον, Τζέιντεν Σμιθ

Υπόθεση: Τη δεκαετία του »80, ο Κρις Γκάρνερ, πωλητής ενισχυτών για ιατρική χρήση, μάταια προσπαθεί να συντηρήσει την οικογένειά του. Όταν η γυναίκα του τον εγκαταλείπει, χάνει τα πάντα -αυτοπεποίθηση, σπίτι, οικονομίες -, και με τον πεντάχρονο γιο του αρχίζει και πάλι από το μηδέν. Θα τα καταφέρει;

14:00 «Ο Κύκλος Των Χαμένων Ποιητών (Dead Poet’s Society)» στο OPEN BEYOND

Κοινωνική ταινία, αμερικανικής παραγωγής (1989). Σκηνοθεσία Πίτερ Γουίαρ. Ηθοποιοί: Ρόμπιν Γουίλιαμς, Ρόμπερτ Σον Λέοναρντ, Ίθαν Χοκ

Υπόθεση: Ένας αντικομφορμιστής καθηγητής της Αγγλικής λογοτεχνίας αναστατώνει με τις προοδευτικές του εκπαιδευτικές αντιλήψεις τη ζωή ενός άκρως συντηρητικού αμερικανικού λυκείου.

21:45 «Ο Υιός Του Θεού (Son Of God)» στο OPEN BEYOND

Θρησκευτική ταινία, αμερικανικής παραγωγής (2014). Σκηνοθεσία Κρίστοφερ Σπένσερ. Ηθοποιοί: Ντιόγκο Μοργκάντο, Άμπερ Ρόουζ Ρίβα, Γκρέγκ Χικς, Άντριαν Σίλερ, Ντάρβιν Σο, Σεμπάστιαν Ναπ

Υπόθεση: Η ζωή του Ιησού ξεκινώντας από την ταπεινή του γέννηση, τις διδαχές του, τη σταύρωση και τέλος, την ανάστασή του με φόντο το Βιβλικό τοπίο και τις ιστορικές συνθήκες της εποχής. Επική κινηματογραφική διασκευή της διάσημης μίνι σειράς The Bible, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

23:00 «Η Ζωή του Ιησού» στο COSMOTE HISTORY HD

Σειρά Ντοκιμαντέρ, αμερικανικής παραγωγής (2019). Σκηνοθεσία Κρεγκ Πικλς

Επεισόδιο 6: Πιλάτος: Η Δίκη. Παρόλο που ο αρχιερέας Καϊάφας υποστηρίζει ότι ο Ιησούς πρέπει να εκτελεστεί, ο κυβερνήτης της Ιουδαίας Πόντιος Πιλάτος δεν βρίσκει τον λόγο να το κάνει. Όμως, το πρόβλημα παραμένει και πρέπει να λυθεί… Τι τρόπο θα σκεφτεί;

23:45 «Ώρα 2:10» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής COSMOTE TV και Πολιτιστική Εταιρία Κρήτης (2020). Σκηνοθεσία 22ο Νηπιαγωγείο Χανίων

Υπόθεση: Ένα μνημείο γίνεται η αφορμή ώστε μία ομάδα νηπίων να γνωρίσει την ιστορία του πλοίου ‘Ηράκλειον’, που τον Δεκέμβριο του 1966 βυθίστηκε κοντά στη βραχονησίδα Φαλκονέρα, συγκλονίζοντας το πανελλήνιο.