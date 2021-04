Beckett: Το Netflix μάς δίνει μία πρώτη γεύση από την ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης όλων των ταινιών που θα προβάλει το καλοκαίρι, το Netflix μάς έδωσε μία πρώτη γεύση από το πολυαναμενόμενο θρίλερ, με τίτλο «Beckett». Μέχρι πρότινος, η ταινία ήταν γνωστή ως «Born to Be Murdered», φαίνεται όμως ότι άλλαξε ο τίτλος όταν το Netflix αγόρασε τα δικαιώματα της ταινίας τον Οκτώβριο του 2020.

Η ταινία, που θα κυκλοφορήσει μέσα στο καλοκαίρι του 2021, γυρίστηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, τα Τρίκαλα, τα Ζαγόρια, τα Μετέωρα και τη Καλαμπάκα. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2019 η πλατεία Συντάγματος είχε κλείσει για κάποιες μέρες για τα γυρίσματα.

Πρόκειται για ένα θρίλερ καταδίωξης με τον πρωταγωνιστή του «Tenet», Τζον Ντέιβιντ Γουάσινγκτον, και την «Οσκαρική» Αλίσια Βίκαντερ, σε σκηνοθεσία του Ferdinando Cito Filomarino και παραγωγή του Luca Guadagnino (Call Me By Your Name, Suspiria).

Το σενάριο είναι του Κέβιν Ράις και αφηγείται την περιπέτεια ενός ζευγαριού, του Μπέκετ (Τζον Ντέιβιντ Γουάσινγκτον) και της Έιπριλ (Αλίσια Βίκαντερ), οι οποίοι έρχονται στα Τρίκαλα για διακοπές και πέφτουν θύματα μίας βίαιης συνωμοσίας με τραγικές συνέπειες.

Στο τρέιλερ που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix λοιπόν βλέπουμε τον Μπέκετ (Τζον Ντέιβιντ Γουάσινγκτον) καλυμμένο με αίματα μέσα σε μία διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας.

BECKETT. On the run. This summer.

John David Washington

Alicia Vikander

Boyd Holbrook

& Vicky Krieps

star in the dramatic thriller from director Ferdinando Cito Filomarino & producer Luca Guadagnino, following a man ensnared in a violent conspiracy while vacationing in Greece. pic.twitter.com/bUjHrhXt5w

