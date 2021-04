Τα στέκια της νηστείας: Πέντε ξεχωριστά πιάτα για μία εναλλακτική νηστεία

Όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που νηστεύουν, αφού πέρα από τους θρησκευτικούς λόγους που εξυπηρετεί, η νηστεία μπορεί να αποδειχτεί πολύ ευεργετική και για την υγεία μας, όταν χρειαζόμαστε ένα «διάλειμμα» από την κρεατοφαγική διατροφή.

Παρ’ όλα αυτά όταν νηστεύουμε, πολλές φορές βρίσκουμε τον εαυτό μας να έχει «ξεμείνει» από ιδέες και νηστίσιμες συνταγές και έτσι να καταφεύγουμε στα ίδια και τα ίδια. Εξίσου πολλές είναι οι φορές που μάς λείπει το take away -που ομολογουμένως μάς λύνει συχνά τα χέρια- αλλά και το να ανακαλύπτουμε νέες, διαφορετικές κουζίνες.

Ευτυχώς, πολλά είναι πλέον τα εστιατόρια στην Αθήνα που προσφέρουν πολλές και διαφορετικές εναλλακτικές και αποδεικνύουν ότι η νηστεία δεν χρειάζεται να είναι βαρετή! Εμείς συγκεντρώσαμε πέντε ιδιαίτερα νηστίσιμα πιάτα από πέντε αγαπημένα στέκια που ξέρουν πώς να κάνουν την νηστεία πιο νόστιμη από ποτέ.

Νηστίσιμο πεϊνιρλί από το Smak

Η ημέρα που άνοιξε το Smak στην πλατεία Κλαυθμώνος πριν από λίγα χρόνια, ήταν η ημέρα που η Αθήνα έμαθε τι θα πει καλό πεϊνιρλί -αλλά και πίτσα! Συνδυάζοντας την παράδοση του πεϊνιρλί με την τεχνική της ιταλικής πίτσας, το Smak πέτυχε την τέλεια ζύμη και το αποτέλεσμα φυσικά τους δικαίωσε. Πλέον θα βρείτε και vegan πεϊνιρλί, που έρχονται σε απίστευτες γεύσεις: με λάδι τρούφας, αβοκάντο, πέστο, χούμους, τρικολόρε (με σάλτσα ντομάτας, τρίχρωμες πιπεριές, κρεμμύδι και ελιές) και το αγαπημένο μας red velvet με πουρέ παντζαριού και φακής και vegan τζατζίκι!

Ρόμβης 21, Αθήνα

Tapas στο Ραμόν

Το Ραμόν είναι ένα από τα αγαπημένα στέκια στο Παγκράτι. Προ πανδημίας μάς έφτιαχνε τη διάθεση με το πεντανόστιμο street food, τα ξεχωριστά κοκτέιλ, το παρεϊστικο κλίμα και φυσικά την υπέροχη μουσική -την οποία συνεχίζουμε να ακούμε στο Ramon Web Radio. Μπορεί να μην μπορούμε να το επισκεφτούμε (ακόμα), το Ραμόν όμως έρχεται σε εμάς μέσω της εφαρμογής e-food. Έτσι, όσοι νηστεύουν δεν χρειάζεται να πάνε μακριά, αφού με ένα κλικ μπορούν να δοκιμάσουν τα απίστευτα tapas του Ραμόν, τα οποία πλέον έρχονται και σε νηστίσιμους συνδυασμούς με θαλασσινά, πίκλες, λαχανικά και πολλά άλλα.

Σπύρου Μερκούρη 22Α, Παγκράτι

Νηστίσιμο sushi από το Nakama

Ποιος είπε ότι νηστεία και sushi δεν πάνε μαζί; Το Nakama με την Wolt έχει ετοιμάσει για όλους εκείνους που νηστεύουν τρία vegan/νηστίσιμα πιάτα που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα μη-νηστίσιμα. Συγκεκριμένα, στο Nakama (που πλέον έχει δύο καταστήματα σε Νέα Σμύρνη και Κολωνάκι) μπορείτε να δοκιμάσετε τα Virgin Mary rolls με tempura tofu και vegan μαγιονέζα, nigiri με φιλέτο μανιταριού και ένα vegan combo menu, που περιλαμβάνει τις vegan προτάσεις του Nakama (nigiri με μανιτάρια, shitake maki, vegetable maki και σαλάτα wakame).

Μασσαλίας 5, Κολωνάκι

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 44, Νέα Σμύρνη

Burgers (και όχι μόνο) στο Mama Tierra

Το Mama Tierra είναι εδώ και χρόνια «ναός» για τους Αθηναίους vegan, αφού ήταν από τα πρώτα αποκλειστικά vegetarian/vegan εστιατόρια που άνοιξαν στην πόλη μας. Έτσι, όπως είναι λογικό, το εμπιστευόμαστε για πιάτα που μπορεί να μην έχουν ίχνος κρέατος είναι όμως γευστικά και γεμάτα φαντασία. Στο μενού του Mama Tierra θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία «νηστίσιμων» πιάτων, από ethnic μέχρι και πιο παραδοσιακά, αλλά και street food. Εμείς φυσικά ξεχωρίζουμε τα υπέροχα burgers με μπιφτέκι λαχανικών ή μανιταριών (και τα δύο είναι εξίσου νόστιμα) με διάφορα toppings.

Ακαδημίας 84, Αθήνα

Νηστίσιμες γεύσεις από το… Μεξικό στο Juan’s Cantina

Δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες από τότε που ανακαλύψαμε το Juan’s Cantina στην Αγία Παρασκευή και το λατρέψαμε -έστω και από delivery. Φαίνεται ότι το ανακαλύψαμε την κατάλληλη στιγμή, αφού η «καντίνα» του Juan έρχεται να κάνει την νηστεία μας πολύ διαφορετική φέτος, εντάσσοντας στη ζωή μας νηστίσιμο… μεξικάνικο! Αυτό σημαίνει ότι θα βρείτε νηστίσιμα tacos, νηστίσιμη quesadilla, νηστίσιμο burrito, αλλά και νηστίσιμη enchilada -όλα με νηστίσιμο τυρί. Do it the Mexican way, λοιπόν, και νηστέψτε με το Juan’s Cantina.

Ευεργέτου Γιαβάση 13, Αγία Παρασκευή