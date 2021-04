The Darkness That You Fear: Οι Chemical Brothers επιστρέφουν με νέο τραγούδι

Οι Chemical Brothers, το συγκρότημα που το ελληνικό κοινό έχει αγαπήσει τόσο, επιστρέφει μετά από δύο χρόνια απουσίας, με ένα νέο τραγούδι.

Το τραγούδι με τίτλο «The Darkness That You Fear» αποτελεί το πρώτο τραγούδι του βρετανικού duo μετά από το άλμπουμ τους «No Geography», που κυκλοφόρησε το 2019.

Οι δύο μουσικοί μάς είχαν προϊδεάσει για το νέο μουσικό τους εγχείρημα, πριν από λίγες ημέρες, όταν είχαν δημοσιεύσει στο Twitter ένα μικρό teaser. Στη δημοσίευση, που συνοδεύεται από ένα βίντεο που μάς δίνει μία γεύση από το επίσημο βίντεο κλιπ, ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του τραγουδιού που βγήκε σήμερα, Παρασκευή 23 Απριλίου.

“The Darkness That You Fear” is the brand new single from The Chemical Brothers, out Friday April 23rd! ☀️#TDTYF #TheDarknessThatYouFear https://t.co/DMNVN8PmTh pic.twitter.com/DRYjMkv9fa — The Chemical Brothers (@ChemBros) April 20, 2021

“Let your heart see the colours all around you / And the darkness that you fear will disappear” τραγουδά μία γυναικεία φωνή υπό τις μελωδίες των Chemical Brothers.

Μέχρι τώρα, αυτό είναι το μοναδικό τραγούδι που κυκλοφόρησε φέτος το συγκρότημα, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής dance σκηνής των τελευταίων 30 χρόνων. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν σκοπεύουν να κυκλοφορήσουν ολοκληρωμένο δίσκο.

Ακούστε κι εσείς το «The Darkness That You Fear» εδώ: