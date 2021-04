Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Το Χόλιγουντ αντιδρά στην καταδίκη του Ντέρεκ Σόβιν

Το βράδυ της Τρίτης, τα social media γέμισαν θετικές αντιδράσεις από αγαπημένους ηθοποιούς και τραγουδιστές του Χόλιγουντ μετά την καταδίκη του Ντέρεκ Σόβιν, του αστυνομικού που βρισκόταν σε δίκη για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Ο Σόβιν ήταν ο άνδρας που επί εννέα λεπτά πατούσε πάνω στον λαιμό του Φλόιντ, παρόλο που εκείνος έλεγε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Ο θάνατός του στις 25 Μαϊου το 2020 έγινε η αφορμή για να ξεσπάσουν διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο κατά της αστυνομικής βίας.

Το βράδυ της Τρίτης 20 Απριλίου, ο Σόβιν κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο για δολοφονία δεύτερου και τρίτου βαθμού για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Οι αντιδράσεις στα σόσιαλ μίντια

«Μία υπενθύμιση ότι νίκη θα ήταν αν ο Τζορτζ Φλόιντ ήταν ακόμα ζωντανός. Κάθε μέρα που οι μαύροι Αμερικανοί ανησυχούν αν θα είναι οι επόμενοι, είναι μία ημέρα χωρίς δικαιοσύνη» έγραψε η ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν.

A reminder that victory would be George Floyd being alive. Every day Black Americans worry if they will be next is another day without justice. — Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) April 20, 2021

«Ανακούφιση» έγραψε η Λουπίτα Νιόνγκο.

«Ένοχος! Όπως και θα έπρεπε! Τώρα… αναπαύσου εν ειρήνη Τζορτζ Φλόιντ. Εσύ και η οικογένειά σου δικαιωθήκατε» έγραψε η ηθοποιός Βαϊόλα Ντέιβις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

«Αυτή η απόφαση είναι μόνο το πρώτο βήμα μπροστά σε μία μεγάλη ιστορία αδικίας απέναντι στη μαύρη κοινότητα, συχνά χωρίς επιπτώσεις. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Όσο υπάρχουν κι άλλες οικογένειες που περιμένουν για δικαιοσύνη, η καρδιά μου είναι με την οικογένεια του Φλόιντ τώρα» έγραψε ο Τζάστιν Τίμεπρλεϊκ, ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε αναμόρφωση της αστυνομίας με το σχετικό hashtag.

This verdict is just the first step in a long line of injustice against the Black community, often with no consequences. The work is not nearly done. While there are many more families waiting for justice, my heart is with George Floyd’s family right now. #PoliceReformNOW @NAACP — Justin Timberlake (@jtimberlake) April 20, 2021



«Μία καταδικαστική απόφαση. Αλλά αυτός ο αγώνας για δικαιοσύνη δεν έχει τελειώσει. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Υπάρχει περισσότερος αγώνας μπροστά μας. Αλλά αυτή τη στιγμή παρακαλώ φροντίστε τον εαυτό σας. Και ας φροντίσουμε ο ένας για τον άλλον. Προσευχές και αγάπη στην οικογένεια Φλόιντ» έγραψε η Κέρι Γουάσινγκτον.

A guilty #verdict. But this fight for justice is not over. We have a lot of work to do. There is more fight ahead of us. But RIGHT NOW please take CARE of yourself. And let’s take care of each other. Prayers and love to the family of #GeorgeFloyd. — kerry washington (@kerrywashington) April 20, 2021

«Δικαιοσύνη. Στέλνω αγάπη στην οικογένεια και τους φίλους του Τζορτζ Φλόιντ» έγραψε ο ηθοποιός Κρις Έβανς.

Justice. Sending love to George Floyd’s family and friends. — Chris Evans (@ChrisEvans) April 20, 2021

«Ευχαριστούμε για τη δικαιοσύνη. Έχει σημασία για εμένα, για εμάς, για όσους έχουν συνείδηση» έγραψε η Σάρον Στόουν.

THANK YOU FOR JUSTICE. IT MATTERS

TO ME

TO US

TO THOSE OF US WITH CONSCIOUS

🙏🏻🤍🙏🏻🤍🙏🏻🤍🙏🏻 #GeorgeFloyd pic.twitter.com/e3bJus84Rn — Sharon Stone (@sharonstone) April 20, 2021

«Ανακουφισμένη και συναισθηματικά φορτισμένη με τρόπους που δεν περίμενα. Έκλαψα δάκρυα χαράς όσο διάβαζαν κάθε καταδίκη. Είμαι ευγνώμων στους μάρτυρες και τις μαρτυρίες τους. Ευγνώμων για την Νταρνέλλα Φρέιζιερ. Ευγνώμων για κάθε ένορκο που είδε και αναγνώρισε όσα ο κόσμος είδε στην κάμερα. Σε ευχαριστώ Θεέ μου» έγραψε η Όπρα Γουίνφρεϊ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.