SNF Nostos 2021: Όλα όσα γνωρίζουμε για το φετινό καλοκαιρινό φεστιβάλ του Ιδρύματος Νιάρχος

Με ανακοίνωσή του το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζει τους σχεδιασμούς του για το SNF Nostos 2021, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, με συνέδρια, ανοιχτές συζητήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, καλλιτεχνικές αναθέσεις, άθληση και άλλες δράσεις και τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων.

Οι διοργανωτές ευελπιστούν το φετινό φεστιβάλ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 23 έως τις 27 Ιουνίου 2021, να διεξαχθεί με φυσική παρουσία και ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Ιδρύματος Νιάρχος

«Το 2020 μας άφησε μια ανεξίτηλη αίσθηση της ανάγκης να προσεγγίζουμε ευέλικτα τη δημιουργία μελλοντικών σχεδίων, καθώς και μια επίμονη δέσμευση να επιδιώξουμε ένα διαυγέστερο μέλλον. Όλοι αισθανθήκαμε αποσυνδεδεμένοι από τις καθημερινές μας συνήθειες και η κοινωνική αποστασιοποίηση επηρέασε την ανθρώπινη επικοινωνία. Ταυτόχρονα όμως, όλοι μας προσδοκούμε ένα καλύτερο αύριο. Η δημιουργικότητα, οι τέχνες και ο διάλογος έχουν αποδειχθεί πιο πολύτιμα από ποτέ και μας κατευθύνουν στην ανίχνευση νέων τρόπων επικοινωνίας και σύνδεσης.

Στο πνεύμα αυτό, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σχεδιάζει το φετινό SNF Nostos, από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου 2021, ακριβώς όπως το έχουμε αγαπήσει: με τη φυσική παρουσία κοινού στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και όπως πάντα, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Παραμένουμε ευέλικτοι, και παράλληλα δεσμευόμαστε να διερευνήσουμε και να διαμορφώσουμε, εάν χρειαστεί, εναλλακτικές προσεγγίσεις, προκειμένου να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στην οποιαδήποτε πραγματικότητα του Ιουνίου. Σήμερα θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας όλα όσα σχεδιάζουμε για ένα ξεχωριστό SNF Nostos, και να σας παρουσιάσουμε τους ανθρώπους τους οποίους έχουμε προσκαλέσει να συμμετάσχουν στο πρόγραμμά του.

SNF Nostos Conference: Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Το θέμα του φετινού SNF Nostos Conference «Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη», το οποίο διατρέχει όλο το φάσμα του SNF Nostos, μοιάζει απόλυτα επίκαιρο. Αυτές οι αντιπαραβαλλόμενες έννοιες φαίνονται να είναι πιο συναφείς από ποτέ, ιδιαίτερα σε μια εποχή που πολλά από αυτά που θεωρήσαμε δεδομένα έχουν αλλάξει και η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να διαμορφώνει τον κόσμο μας.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να αγγίξει κάθε πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης – από το πώς και πού ζούμε, τι τρώμε, και πώς δουλεύουμε, παίζουμε και δημιουργούμε, έως το πώς θα γίνουμε καλά όταν είμαστε άρρωστοι και πώς κάνουμε πόλεμο και ειρήνη. Αποτελεί επίσης πρόκληση επαναπροσδιορίζοντας, ήδη, την αντίληψή μας για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

Στο SNF Nostos Conference, μια πολυπολιτισμική ομάδα ηγετών, εμπειρογνωμόνων, οραματιστών και καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο θα εξερευνήσει τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον μας, καθώς και τις ιδέες, τις αρχές και τις ερωτήσεις που θα καθορίσουν πώς θα το κάνουν, καθώς και τους πολλούς πιθανούς τρόπους με τους οποίους η ανθρωπότητα και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνδεθούν και θα αλληλοεπιδράσουν μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Οι ομιλητές του SNF Nostos Conference περιλαμβάνουν τους:

Blaise Aguera y Arcas, Αρχιτέκτονα και Σχεδιαστή Λογισμικού της Google AI, Refik Anadol, media artist, Yoshua Bengio, ιδρυτή του Quebec Institute of Artificial Intelligence και πρωτοπόρο στον τομέα του deep learning, Stephen Cave, Διευθυντή του Leverhulme Centre for the Future of Intelligence στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, Sougwen Chung, καλλιτέχνη, Ted Chiang, συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, Barry Coller, αντιπρόεδρο Ιατρικών Υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Rockefeller, Lucas Joppa, Διευθυντή Περιβάλλοντος της Microsoft.

Garry Kasparov, πρώην πρωταθλητή στο σκάκι, συγγραφέα και υπέρμαχο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Tenzin Priyadarshi, πρόεδρο του Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values στο MIT, Elisabeth Reynolds, λέκτορα στο Τμήμα Πολεοδομικών Σπουδών του MIT, Κevin Rudd, πρώην πρωθυπουργό της Αυστραλίας και πρόεδρο του Asia Society Policy Institute, Krista Tippett, ιδρύτρια του On Being Project και κάτοχο του βραβείου Peabody, Liam Young, συνιδρυτή του think tank Tomorrows Thoughts Today, Xiaowei Wang, creative director του Logic Magazine, και άλλους.

Διάλογοι του ΙΣΝ

Οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ του ΙΣΝ, που υλοποιούνται με την επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού iMEdD (incubator for Media Education and Development) και το SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins θα πραγματοποιήσουν, όπως κάθε χρόνο, μια ανοιχτή συζήτηση στο πλαίσιο του φετινού SNF Nostos Conference με θέμα «Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη».

Συνεχίζοντας τη σειρά διαδικτυακών συζητήσεων, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020 με τη συμμετοχή του κόσμου να παραμένει βασικός άξονας κάθε συνάντησης, οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ θα εστιάσουν στη νέα δυναμική που αναδύεται από τη σχέση ανθρώπου – μηχανής και τις προκλήσεις στην ανθρώπινη επικοινωνία, τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη δημοκρατία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Τους ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ επιμελείται και συντονίζει η Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου.

Καλλιτέχνες, Αναθέσεις και Δράσεις

Στο ίδιο πνεύμα, το SNF Nostos Education θα παρουσιάσει ένα μαθηματικό Escape Room σε συνεργασία με το Σπουδαστήριο Θεωρητικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιπλέον, δύο αναμετρήσεις θα προ(σ)καλέσουν gamers και coders όλων των ηλικιών να επιστρατεύσουν τη δημιουργικότητά τους, να καλλιεργήσουν το ομαδικό πνεύμα και να επιλύσουν προβλήματα μέσω του δημοφιλούς παιχνιδιού Minecraft και μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου coding challenge, ή αλλιώς…. του πρώτου φεστιβαλικού SNF Nostos Hackathon!

Παράλληλα, οι σκηνές του SNF Nostos θα είναι έτοιμες, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, να υποδεχθούν μεγάλα ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ όλοι οι χώροι του ΚΠΙΣΝ θα ενεργοποιηθούν με καλλιτεχνικά δρώμενα και συμμετοχικά προγράμματα, βάσει των δεδομένων που θα ισχύουν την περίοδο εκείνη. Οι καλλιτέχνες που έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό εφόσον το SNF Nostos μπορέσει, βάσει των υγειονομικών δεδομένων, να φιλοξενήσει ζωντανά θεάματα παρουσία κοινού, περιλαμβάνουν τους: Burna Boy, William Kentridge, Bill T. Jones, το δίδυμο Paul SImonon (The Clash) και Dan Donovan (Big Audio Dynamite, Dreadzone) ως Casbah Club, το Ergon Ensemble, την Φωτεινή Βελεσιώτου, τις ΜΕΛΙSSES, και τον Good Job Nicky! Επίσης, οι Chipolatas από την Μεγάλη Βρετανία, και οι Circus Abyssinia από την Αιθιοπία θα διασκεδάσουν μικρούς και μεγάλους με απίθανα ακροβατικά show που κλέβουν την ανάσα.

Παράλληλα, το SNF Nostos θα παρουσιάσει αναθέσεις που έκανε σε καλλιτέχνες όπως τη χορογράφο Beth Corning, τον συνθέτη και sound artist Σταύρο Γασπαράτο σε συνεργασία με τον Αμερικανό καλλιτέχνη Lars Jan, την Ινδο-Αμερικανή σκηνοθέτιδα και καλλιτέχνη Smriti Keshari. Τέλος, το κοινό θα μπορεί να απολαύσει ένα πλήθος εικαστικών και τεχνολογικών διαδραστικών εγκαταστάσεων γύρω από την ευρύτερη θεματική “Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη”.*

*(Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί βάσει των εξελίξεων της COVID-19)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται την Άνοιξη με ένα πλούσιο πρόγραμμα διαδικτυακών εκδηλώσεων

SNF Nostos Run

Οι περιορισμοί της πανδημίας ώθησαν όλους μας να δοκιμάσουμε νέα πράγματα. Έτσι, η virtual εκδοχή του SNF Nostos Run θα επιστρέψει για να ενώσει δρομείς από ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, να τρέξουν μαζί και χωριστά, ενώ παράλληλα ελπίζουμε να μπορέσουμε να διοργανώσουμε και τη φυσική εκδοχή του αγώνα, ώστε να τρέξουμε, να ιδρώσουμε, και να γιορτάσουμε πλάι-πλάι.

Όπως κάθε χρόνο, τη διοργανωτική επίβλεψη του αγώνα έχει η ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος» και το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας «Sports Excellence» της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είμαστε εδώ, όλοι μαζί. Και προσμένουμε σε καλύτερες ημέρες.

Αφουγκραζόμαστε το αβέβαιο του παρόντος και του μέλλοντος, προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα όπως διαμορφώνονται, και παραμένουμε σε εγρήγορση ώστε να προσφέρουμε ένα φεστιβάλ που θα ανταποκρίνεται στους καιρούς. Σε όποια μορφή κι αν τελικά πραγματοποιηθεί το SNF Nostos, θέλουμε να πιστεύουμε πως θα προσφέρουμε ένα φεστιβάλ που θα δώσει τροφή για σκέψη, θα προκαλέσει τον διάλογο, θα μας κάνει να αισθανθούμε. Καλύτερα.

Μείνετε μαζί μας. Έως την 1η Απριλίου θα μοιραστούμε μαζί σας την τελική μορφή που θα λάβει το 2021 SNF Nostos.

Έως ότου επιστρέψουμε, όλοι μαζί, σε μια νέα αρχή».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ SNF Nostos 2021: Νέες ημερομηνίες για το καλοκαιρινό φεστιβαλικό ραντεβού του ΙΣΝ

νόστος ο [nóstos]: (συναισθ.) για να δηλώσουμε την επιστροφή στην πατρίδα ύστερα από μακροχρόνια απουσία και με αναφορά στην επιστροφή του Οδυσσέα στην Iθάκη.

[λόγ. < αρχ. νόστος `επιστροφή στην πατρίδα, ταξίδι με καλό τέλος΄]

Σχετικά με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας.

Το ΙΣΝ ενισχύει οργανισμούς και προγράμματα, παγκοσμίως, που αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα ευρέως στην κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το Ίδρυμα στηρίζει επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.

Από το 1996, το ΙΣΝ έχει διαθέσει συνολικά άνω των $3.1 δισεκατομμυρίων, μέσω 4.900 και πλέον δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε περισσότερες από 130 χώρες ανά τον κόσμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Κλειστές αίθουσες – Ανοιχτό θέατρο: Live stream συζήτηση για την «επόμενη μέρα», στο YouTube του ΔΠΘ

Μάθετε περισσότερα για το έργο του ΙΣΝ σε όλο τον κόσμο στο SNF.org