SAG Awards 2021: Οι νικητές που έγραψαν ιστορία και τα highlights της εικονικής τελετής

Τα SAG Awards 2021 πραγματοποιήθηκαν χτες το βράδυ, την Κυριακή 4 Απριλίου, ως μία μονόωρη γιορτή του κινηματογράφου -πολύ μικρότερη από την συνηθισμένη τηλεοπτική τελετή, που συνήθως κρατά πάνω από δύο ώρες.

Όπως τα περισσότερα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά βραβεία, έτσι και τα φετινά Screen Actors Guild Awards πραγματοποιήθηκαν μέσα από μία εικονική τελετή, που περιλάμβανε βιντεοκλήσεις μέσω Zoom, αλλά και τις συνηθισμένες ιστορίες, με τίτλο «Είμαι Ηθοποιός», μετά από κάθε απονομή.

Η φετινή 27η απονομή των βραβείων SAG ήταν ιδιαίτερα σημαντική, αφού βραβεύτηκαν πολλοί μαύροι καλλιτέχνες. Αυτό μάς δίνει ελπίδα για την 93η απονομή των Όσκαρ, αφού κάθε χρόνο τα SAG αποτελούν σημαντικός «οιωνός» για τους νικητές των βραβείων της Ακαδημίας.

Για παράδειγμα, πέρσι όλοι οι υποψήφιοι των SAG κέρδισαν Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του «Parasite» που ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς με Βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου και Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Παράλληλα, οι ηθοποιοί που βραβεύτηκαν στα SAG ήταν εκείνου που κέρδισαν και Όσκαρ, η Renée Zellweger για το “Judy”, ο Joaquin Phoenix για το “Joker”, ο Brad Pitt για το “Once Upon a Time in Hollywood” και η Laura Dern για το “Marriage Story”.

Όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, λοιπόν, έτσι και φέτος τιμήθηκαν οι εξαιρετικές ερμηνείες του προηγούμενου χρόνου μέσα από 13 κατηγορίες. Ας δούμε λοιπόν τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, που φυσικά αποτελούν φαβορί για τα Όσκαρ.

Οι μεγάλοι νικητές των SAG Awards 2021

Το καστ της «Δίκης των 7 του Σικάγο» του Άαρον Σόρκιν κέρδισε το κορυφαίο βραβείο της εικονικής βραδιάς. Πρόκειται για την πρώτη φορά που μία ταινία από κάποια streaming πλατφόρμα κερδίζει το μεγάλο βραβείο της βραδιάς.

Ανταγωνιστές της «Δίκης των 7» για αυτό το βραβείο ήταν άλλες δύο ταινίες του Netflix (Ma Rainey’s Black Bottom και Da 5 Bloods), καθώς και το One Night in Miami του Amazon.

Από τα πιο σημαντικά highlights της βραδιάς όμως ήταν τα ατομικά βραβεία.Ανοίγοντας τον δρόμο για ιστορική νίκη της διαφορετικότητας στα Όσκαρ, τα κινηματογραφικά βραβεία SAG πήγαν φέτος σε μη λευκούς ηθοποιούς. Συγκεκριμένα, ο Τσάντγουικ Μπόζμαν κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου και η Βαϊόλα Ντέιβις το Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία τους στην ταινία «Ma Rainey’s Black Bottom». Η Yuh-Jung Youn κέρδισε το SAG Β’ Γυναικείου Ρόλου για το Minari, ενώ ο Daniel Kaluuya το αντίστοιχο ανδρικό βραβείο για το Black Messiah.

Το φαβορί των Όσκαρ, Nomadland, δεν κέρδισε το κορυφαίο βραβείο, ίσως γιατί το καστ περιλάμβανε κυρίως ερασιτέχνες ηθοποιούς. Έτσι, η «Δίκη των 7 του Σικάγο» θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη απειλή της Κλόε Ζάο για τα 93α βραβεία της Ακαδημίας.

Όσο για τα τηλεοπτικά βραβεία της βραδιάς αυτά ήταν εξίσου θετικά για το Netflix. Το καστ του Schitt’s Creek κέρδισε το βραβείο ερμηνείας σε κωμική σειρά, ενώ το The Crown του Netflix κέρδισε το αντίστοιχο βραβείο για δραματική σειρά. Άλλοι μεγάλοι νικητές ήταν η Anya-Taylor Joy για το The Queen’s Gambit, η Gillian Anderson για το The Crown, ο Jason Sudeikis για το Ted Lasso, ο Jason Bateman για το Ozark και το Mark Ruffalo για το I Know This Much Is True.

Η συγκινητική ομιλία της συζύγου του Τσάντγουικ Μπόζμαν

Μέχρι τώρα, ο Τσάντγουικ Μπόζμαν έχει κερδίσει όλα τα μεγάλα βραβεία της σεζόν, με τη σύζυγό του να αποδέχεται τα βραβεία του στις Χρυσές Σφαίες, τα NAACP Awards και τα Critics’ Choice Awards με συγκινητικές ομιλίες.

Έτσι, και στα SAG Awards το βραβείο του δέχτηκε η σύζυγός του Σιμόν, η οποία ευχαρίστησε τους γονείς του ηθοποιούς, την συμπρωταγωνίστρια του στο Ma Rainey’s Black Bottom, Viola Davis, τον σεναριογράφο Όγκοστ Γουίλσον και τον ηθοποιό Ντένζελ Γουάσινγκτον.

«Αν βλέπεις τον κόσμο ανισόρροπο, γίνε ο σταυροφόρος που πιέζει το πριόνι του μυαλού. Αυτή είναι μία φράση του Τσάντγουικ» ανέφερε η Σιμόν, όταν δέχτηκε το σημαντικό βραβείο.