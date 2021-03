Platforms Project Net Teaser: Μία επταήμερη δράση – «πρόγευση» της διαδικτυακής φουάρ σύγχρονης τέχνης

Η διεθνής έκθεση Platforms Project για ένατη συνεχόμενη χρονιά, έχει ως αντικείμενο την από κοινού αναζήτηση λύσεων σε σύγχρονα εικαστικά ερωτήματα και την ενδεικτική χαρτογράφηση της εικαστικής δράσης, όπως αυτή παράγεται σήμερα στα πλαίσια ομαδικών πρωτοβουλιών νέων καλλιτεχνών στο διεθνές περιβάλλον της τέχνης.

Στη διεύθυνση του πρότζεκτ είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Platforms Project 2021 έχει η Άρτεμις Ποταμιάνου.

Το Platforms Project Net που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά την περασμένη χρονιά λόγω της πανδημίας του Covid-19, οδήγησε το Platforms Project να δημιουργήσει έναν διαφορετικό τρόπο θέασης της τέχνης. Το Platforms Project ΝΕΤ το 2020 αποτέλεσε την δεύτερη φουάρ διεθνώς που έγινε διαδικτυακά και την μόνη art fair για πλατφόρμες και είχε θέαση από περισσότερες από 80 χώρες και τις σελίδες του πρότζεκτ είδαν πάνω από 264.000 φορές την περίοδο της ψηφιακής έκθεσης. Φέτος το Platforms Project Net φιλοξενεί περισσότερες πλατφόρμες και καλλιτέχνες από κάθε άλλη φορά.

Συνεχίζουμε να μένουμε σπίτι, αλλά επιμένουμε να δημιουργούμε, ενώνοντας τις φωνές της ανεξάρτητης εικαστικής σκηνής, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης και της τεχνολογίας.

Το Platforms Project Net θα παρουσιαστεί από τις 27 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου 2021 δίνοντας την ευκαιρία στο ευρύ φιλότεχνο κοινό, να έρθει ξανά σε επαφή με έργα και καλλιτέχνες των 90 συνολικά πλατφορμών (67 πλατφόρμες που συμμετέχουν στο κύριο πρόγραμμα και 24 καλεσμένες από αυτές), μέσα από μια ψηφιακή έκθεση.

Όμως ο θεατής θα έχει την ευκαιρία από την Δευτέρα 5 Απριλίου έως την Κυριακή 11 Απριλίου 2021 να πάρει μια “πρόγευση” της διαδικτυακής φουάρ στην επταήμερη εισαγωγική δράση «Platforms Project Net Teaser» με μικρά πρότζεκτ δημιουργημένα από 52 πλατφόρμες.

Στο Platforms Project NET teaser θα παρουσιάσουν οι 52 από τις 67 πλατφόρμες-ομάδες καλλιτεχνών που συμμετέχουν στο κύριο πρόγραμμα:

A Very Very Happy Gallery (Καναδάς, Χονγκ Κονγκ), ABC Gallery (Ρωσία), ACEY Europe (Ελλάδα, Κύπρος), AKA artist-run (Καναδάς), AMV (Καναδάς), ArtCode (Ελλάδα), ARTIA GALLERY(Ελλάδα ), artplatform |elsewhere (Ολλανδία), ASSOCIATION THÈÂTRE DIONYSOS ET APOLLON (Ελλάδα, Γαλλία), ATHENS STREET ART FESTIVAL (Ελλάδα), Αυτοβιογραφικά Συστήματα / Autobiographical Systems (Ελλάδα), Bcademie (Ολλανδία ), BEASTON Projects (Μ. Βρετανία), BIG – Biennale Interstellaire des espaces d’art de Genève (Ελβετία), Binary art group (Κύπρος), Bureau d’art et de recherche, Roubaix (Γαλλία), Cable Depot (Μ. Βρετανία), Chicago Artists Platforms (ΗΠΑ), Come alone (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία), Cube Art Editions (Ελλάδα), CYBORG/ASMA (Ελλάδα), DAS ESSZIMMER – space for art+ (Γερμανία) , D.E.U.S (Ελλάδα & Βέλγιο), ΔΙΠΟΛΑ-DIPOLA (Ελλάδα), Ed Video (Καναδάς), Embryo LLC (ΗΠΑ), EN FLO (Ελλάδα), EULENGASSE (Γερμανία), EX-MÊKH (Ολλανδία), Five Years & Darling Pearls & Co (Μ. Βρετανία), Fragments of truth + LaLa Art Group (Ελλάδα), Future Scenarios (Ολλανδία & Ελλάδα), GREYLIGHT PROJECTS (Ολλανδία & Βέλγιο), ID:I GALLERI (Σουηδία), IFAC Arts ( Η.Π.Α), IN VIVO (Ελλάδα), ITSONLYARTS (Ελλάδα), JAW (Μ. Βρετανία), JuJe (Καναδάς), Κ4+1 project (Ελλάδα ), Kaktos Project (Ελλάδα ), ΚΟΙΝΩΝΩ Τhe Tinos Gathering (Ελλάδα), ΚαλλιέργειαΚαλλιέργεια – CultivationCultivation (Ελλάδα ), Kunsthalle Graz – association for contemporary art (Αυστρία), Kunsthallekleinbasel (Ελβετία), m.a.m.a. (Κύπρος), METAPOLIS (Ελλάδα), Μεταφραστές – Meta-frastes (Ελλάδα), Mnky Bizz Group (ΗΠΑ), mp43 – project space for the peripheral (Γερμανία), Museum of Forgetting/TILT platform (Σουηδία , Ελλάδα), MUU Galleria (Φιλανδία), ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ – ORIZONTAS GEGONOTON (Ελλάδα), penelope’s webs (Ελλάδα), personal identity (Ελλάδα), Pow Wow (Ελλάδα), Project 2 (Ελλάδα), Rhythm Section (Γερμανία), rosalux (Γερμανία), Sans Titre, Tourcoing (Γαλλία), Sepersepuluh (Ινδονησία), SHELTER Artists Run Space (Τουρκία), THE M{}ESUM (Γερμανία),TIDAL FLOW ART (Ελλάδα), Topp & Dubio (Ολλανδία), Tranformart Gallery (Σερβία), [email protected] (Ελλάδα )