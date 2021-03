23ο ΦΝΘ: Αποκαλυπτικά ντοκιμαντέρ που βραβεύθηκαν σε διεθνή φεστιβάλ online

Σπουδαία ντοκιμαντέρ που απέσπασαν διακρίσεις σε κινηματογραφικά φεστιβάλ της ευρύτερης γειτονιάς μας προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr. Από την Πέμπτη 1η έως την Κυριακή 4 Απριλίου, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Beldocs (Σερβία) και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Astra (Ρουμανία), με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Media, παρουσιάζουν έξι ντοκιμαντέρ, τα οποία αγαπήθηκαν και βραβεύτηκαν στα δυο γειτονικά μας φεστιβάλ.

Aπρόσμενες ιστορίες αγάπης, μια αναμέτρηση με την κορυφή του Έβερεστ, η σημερινή γενιά του Τσέρνομπιλ, η μακραίωνη κληρονομιά μιας άγνωστης μειονότητας που ζει τόσο κοντά μας, ένα αρχιτεκτονικό ταξίδι σε ένα εμβληματικό κτίριο.

Οι προβολές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο θα κορυφωθεί το καλοκαίρι (24 Ιουνίου – 4 Ιουλίου 2021) στους φυσικούς του χώρους, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες, αλλά και online. Μέχρι το καλοκαίρι, το Φεστιβάλ θα πραγματοποιεί προβολές online, κρατώντας ζωντανό τον δίαυλο επικοινωνίας του κοινού με το ντοκιμαντέρ.

Οι ταινίες

4 χρόνια σε 10 λεπτά / 4 Years in 10 Minutes, του Μλάντεν Κοβάσεβιτς, Σερβία, 2018, 63΄

Απόκοσμα τοπία και μυστηριώδεις διαδρομές του νου μέσα από πλάνα γυρισμένα από τον πρώτο Σέρβο που αναρριχήθηκε στην κορυφή του Έβερεστ συνυφαίνονται με αινιγματικά αποσπάσματα από το ημερολόγιο του ορειβάτη. Ένας πειραματικός διαλογισμός για την πορεία προς την αιώνια δόξα – και την επιστροφή στην κοινοτοπία της καθημερινότητας. Μια διαδρομή που άλλαξε έναν άνθρωπο με τρόπο που αυτός δεν είχε επιδιώξει ποτέ. Η ταινία απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο στο φεστιβάλ Beldocs το 2018.

Κέντρο / Centar, του Ιβάν Μάρκοβιτς, Σερβία – Γερμανία, 2018, 48΄

Η αρχιτεκτονική ενός εμβληματικού συνεδριακού χώρου που χτίστηκε τη δεκαετία του ’70 στο Βελιγράδι μεταφέρει ως σήμερα μια περασμένη εικόνα του μέλλοντος, ενώ τα ίδια τα οικοδομικά υλικά αποκαλύπτουν την τωρινή του κατάσταση: αυτό το τεράστιο σύμπλεγμα από διαδρόμους, φουαγιέ και αίθουσες μοιάζει σχεδόν εγκαταλειμμένο. Ένα εργώδες πειραματικό ντοκιμαντέρ που διεγείρει τις αισθήσεις μας, καταγράφοντας την υλικότητα των κινήσεων των εργατών, είτε αυτοί δουλεύουν ατομικά είτε ως σύνολο. Μια επιτελεστική τελετουργία ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό. Η ταινία απέσπασε βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Εθνικό Διαγωνιστικό τμήμα του Beldocs, το 2019.

Όλα δεν θα πάνε καλά / Everything Will Not Be Fine, των Αντριάν Πίρβου – Γελένα Μαξιόμ, Ρουμανία – Ουκρανία, 2020, 82΄

Μια συναρπαστική ταινία δρόμου, μια ιστορία έρωτα, μέσα από την οποία γνωρίζουμε την σημερινή γενιά του Τσέρνομπιλ. Όταν μια μακρόχρονη σχέση φτάνει στο τέλος της, ένας σκηνοθέτης με προβλήματα όρασης που γεννήθηκε το 1986 –η μητέρα του οποίου αποδίδει την ασθένειά του στην έκρηξη του Τσέρνομπιλ– αφήνει τη ζωή του στη Ρουμανία και ταξιδεύει για να συναντήσει κι άλλους ανθρώπους που μπορεί να επηρεάστηκαν από αυτή την πυρηνική καταστροφή. Ώσπου ερωτεύεται μια νεαρή Ουκρανή και η ζωή του παίρνει μια απρόσμενη τροπή. Η ταινία απέσπασε Βραβείο Σκηνοθεσίας (Διαγωνιστικό για την Καλύτερη Ρουμανική Ταινία) στο Διεθνές Φεστιβάλ Astra, το 2020.

Γκόρα / Gora, του Στέφαν Μαλέσεβιτς, Σερβία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 2017, 78΄

Ανακαλύψτε την πλούσια κληρονομιά του πληθυσμού των Γκόρανι μέσα από τις καθημερινές τελετουργίες των ανδρών της περιοχής – μιας που γυναίκες απαγορεύεται να εμφανιστούν μπροστά στην κάμερα. Η σλαβόφωνη μουσουλμανική μειονότητα των Γκόρανι ζει στα δυσπρόσιτα χωριά της Γκόρα, μιας απόκρημνης ορεινής περιοχής στο νότιο Κοσσυφοπέδιο. Κάθε χειρονομία των ανδρών καθώς δουλεύουν, μιλούν, χορεύουν, παίζουν μουσική, προσεύχονται ή τραγουδούν, γίνεται μια επίμονη υπενθύμιση για την υπερβατικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ταινία απέσπασε βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Φωτογραφίας στο Εθνικό Διαγωνιστικό τμήμα στο Φεστιβάλ Beldocs, το 2017.

Γιοζεφίν & Φλορίν / Josefin & Florin, των Έλεν Φισκ – Γιοάνα Κάρλμπεργκ, Σουηδία, 2019, 74΄

Ο Φλορίν, ένας ρουμάνος επαίτης, και η Γιοζεφίν, μια σουηδή ανύπαντρη μητέρα, συναντιούνται έξω από ένα παντοπωλείο και ερωτεύονται κεραυνοβόλα. Οχτώ μήνες αργότερα παντρεύονται και ξεκινούν τη νέα, κοινή τους ζωή σε μια μικρή πόλη της Σουηδίας. Ο Φλορίν πασχίζει να μάθει τη γλώσσα και να βρει δουλειά, αλλά καθώς εντείνονται οι πιέσεις από την οικογένειά του να στείλει χρήματα στο σπίτι, δοκιμάζεται και το όνειρο για μια καλύτερη ζωή. Συνδυάζοντας τη σκληρή πραγματικότητα με στοιχεία παραμυθιού, αυτή η συγκινητική ιστορία για την αγάπη και τον κοινωνικό στιγματισμό αποκαλύπτει το τι συμβαίνει όταν συγκρούονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Η ταινία απέσπασε βραβείο Καλύτερης Ταινίας (Ρουμανικό Διαγωνιστικό) στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Astra, το 2020.

Παρακαλώ μείνετε στη γραμμή σας / Please Hold the Line, του Πάβελ Κουζούιοκ, Αυστρία, 2020, 86΄

Mια απρόσμενη οπτικοακουστική αλληγορία για την επικοινωνία, η οποία ακολουθεί την καθημερινότητα κάποιων τεχνικών καλωδίων σε διαφορετικές χώρες, καθώς αυτοί επισκέπτονται τους πελάτες τους. Κάθε συνδρομητής που τους καλεί, τους επιτρέπει να ρίξουν μια κλεφτή ματιά στο δικό τους προσωπικό σύμπαν. Ένα διεισδυτικό σχόλιο που με λεπτή ειρωνεία αποκαλύπτει το προφανές: παρά την πληθώρα των εργαλείων που διαθέτουμε για να συνομιλούμε, ζούμε σ’ έναν σύγχρονο Πύργο της Βαβέλ, σε μια οργανωμένη παραφωνία από προσωπικότητες και οπτικές γωνίες. Ειδική μνεία της επιτροπής για το καλύτερο Ρουμάνκο Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Astra, το 2020.