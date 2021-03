Η δημοφιλής αμερικάνικη, ιατρική σειρά «New Amsterdam» επέστρεψε για 3η σεζόν στο κανάλι COSMOTE SERIES HD, πιο επίκαιρη από ποτέ και ήδη μας έχει κέρδίσει! Και αυτή η σεζόν μας βάζει στην καθημερινότητα των αγαπημένων μας ηρώων, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του New Amsterdam, του παλιότερου δημόσιου νοσοκομείου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με νέες δοκιμασίες στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή, διαμορφωμένες, πλέον, από τη νέα πραγματικότητα της πανδημίας του covid-19.

Τι πρέπει να ξέρετε για το New Amsterdam

Εμπνευσμένη από τα απομνημονεύματα του Dr. Eric Manheimer, επί δεκαπέντε χρόνια ιατρικού διευθυντή του δημόσιο νοσοκομείου Bellevue της Νέας Υόρκης, με τίτλο «Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital», η σειρά επικεντρώνεται γύρω από τον χαρισματικό, ιδεαλιστή γιατρό Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold). Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του ιατρικού διευθυντή του New Amsterdam, ο Max έρχεται αντιμέτωπος με τις παθογένειες του αμερικάνικου συστήματος υγείας, όντας αποφασισμένος να προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές, οι οποίες αποσκοπούν να επαναφέρουν το υποστελεχωμένο και υποχρηματοδοτούμενο νοσοκομείο στην παλιά του δόξα.

Μότο του το «Πως μπορώ να βοηθήσω;», καθώς ο ίδιος και οι συνάδελφοί του προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που τους παρουσιάζονται με αισιοδοξία και ελπίδα. Συναισθήματα που κατακλύζουν και τον ίδιο τον θεατή αυτής της feel-good σειράς που μας καθηλώνει κάθε Πέμπτη στις 22:00, στο COSMOTE SERIES HD.

Δραματικές και χιουμοριστικές στιγμές διαδέχονται η μία την άλλη, καθώς οι πρωταγωνιστές αγωνίζονται να θέσουν τους ασθενείς και την επιστήμη τους πάνω από το κέρδος και τα επιχειρηματικά πλάνα. Στο πλευρό του Ryan Eggold («Blacklist») συμπρωταγωνιστούν οι Freema Agyeman («Doctor Who») και Janet Montgomery («BlackSwan»).

Πραγματικές ιστορίες με φόντο την πανδημία

Με τη 2η σεζόν να ολοκληρώνεται πρόωρα τον Απρίλιο εξαιτίας της πανδημίας, το «New Amsterdam» επανέρχεται στις οθόνες μας ύστερα από δριμύτατες αλλαγές στα αρχικά πλάνα των δημιουργών της, για τους οποίους στάθηκε αδύνατον να αγνοήσουν τις τρέχουσες συνταρακτικές εξελίξεις που βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης.

Η πλοκή τοποθετείται αφότου το πρώτο κύμα της πανδημίας, στη Νέα Υόρκη, αρχίζει να καταλαγιάζει. Ο Max Goodwin και η ομάδα του προσπαθούν να διατηρήσουν την αισιοδοξία τους, καθώς διαχειρίζονται τις αδυναμίες και τις ανισότητες του συστήματος υγείας, τις οποίες έφερες στο φως η πανδημία.

Σύμφωνα με τον δημιουργό του «New Amsterdam» David Schulner, προ covid-19 υπήρχε στα σκαριά πλάνο για ένα ολόκληρο επεισόδιο επικεντρωμένο σε μια πανδημία γρίπης, το οποίο, ωστόσο, η καταιγιστική επικαιρότητα έθεσε οριστικά στην άκρη. Με την εμφάνιση και την εξάπλωση της νόσου covid-19, oι σεναριογράφοι άδραξαν την ευκαιρία, στη νέα σεζόν, να αφηγηθούν ιστορίες των ασθενών και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εμπνευσμένες από πραγματικά περιστατικά, που βιώνουν τις επιπτώσεις της πανδημίας, μέσα από την πάντα ελπιδοφόρο σκοπιά που διακατέχει τη σειρά και στην οποία, ιδιαίτερα μια τέτοια περίοδο, δεν μπορούμε να αντισταθούμε.

Η 3η σεζόν ολοκληρώνεται σε 14 επεισόδια. Κάθε επεισόδιο προβάλλεται 48 ώρες μετά την Αμερική και είναι διαθέσιμο, μαζί με τους δύο πρώτους κύκλους της σειράς, στην On Demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ It’s a Sin: 10 λόγοι για να μη χάσετε τη νέα σειρά που έσπασε όλα τα ρεκόρ τηλεθέασης

Οι νέες -don’t miss- σειρές που μπαίνουν στη λίστα μας

Εκτός από το «New Amsterdam» το τηλεοπτικό «μενού» στην COSMOTE TV το επόμενο διάστημα έχει πολλά «διαμαντάκια» για τα οποία ανυπομονούμε.

Από την τηλεοπτική επιστροφή του αγαπημένου ντεντέκτιβ Elliot Stabler («Law & Order: Organized Crime», πρεμιέρα στις 2 Απριλίου COSMOTE SERIES HD) έως την περιπλάνηση μας στο Λονδίνο της ταραχώδους δεκαετίας του 1980 μέσα από τις περιπέτειες μιας παρέας τεσσάρων φίλων στο συναρπαστικό «It’s a Sin» (COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD), οι επιλογές που θα μας κρατήσουν συντροφιά, την επόμενη περίοδο, αμέτρητες.

Η αγωνία μας θα κορυφωθεί καθώς η ειδική στα κατά συρροήν εγκλήματα Louise Bergstein έρχεται, για ακόμη μια φορά, αντιμέτωπη με έναν δολοφόνο από το παρελθόν, στην πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου της δανέζικης σειράς «Blinded: Those Who Kill» (πρεμιέρα 30/3, COSMOTE SERIES HD). Ενώ, στον τρίτο κύκλο της σειράς μυστηρίου «Manifest» (πρεμιέρα 2/4, COSMOTE SERIES HD), νέα και παλιά πρόσωπα θα περιπλέξουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα για τους ήρωες μας.

Φραντσέσκο Τότι: Ο «αιώνιος αρχηγός» της Ρόμα

Τέλος, ακόμη και για όσους δεν είναι λάτρεις του αθλητισμού η αφιερωμένη στον Ιταλό ποδοσφαιριστή Φραντσέσκο Τότι σειρά 6 επεισοδίων «One Captain» (από 20/3 κάθε Σάββατο στις 19.00) αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να γνωρίσουμε τη ζωή και την καριέρα μιας από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τον μεγάλο Πελέ ως ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές εν ζωή.