MyHeritage: Η πλατφόρμα φέρνει στη «ζωή» παλιές φωτογραφίες μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Το MyHeritage είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα γενεαλογίας, που προσφέρει τεστ DNA για να ανακαλύψουμε τη καταγωγή μας -αλλά και μακρινούς συγγενείς μας. Πρόσφατα πρόσθεσε στις υπηρεσίες της ένα νέο εργαλείο, με τίτλο «DeepNostalgia» (Βαθιά Νοσταλγία), που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, για να ενσωματώσει την κίνηση μέσα σε… παλιές φωτογραφίες.

Αυτό το εργαλείο δίνει στην ιστορία μία φρέσκια, νέα οπτική, δημιουργώντας ρεαλιστικές απεικονίσεις, οι οποίες μας δίνουν μία ιδέα του πώς θα ήταν οι κινήσεις ενός προσώπου του παρελθόντος (από προγόνους μας μέχρι ιστορικές προσωπικότητες), αν είχε καταγραφεί σε βίντεο.

Το «Deep Nostalgia» χρησιμοποιεί μία νέα τεχνολογία που «ζωντανεύει» πρόσωπα, από την εταιρεία D-ID, που ειδικεύεται στην αναπαράσταση βίντεο χρησιμοποιώντας «εμβυθιστική» τεχνητή νοημοσύνη. Συγκεκριμένα, επιστρατεύει μερικά προ-ηχογραφημένα βίντεο driver που κατευθύνουν τις κινήσεις για την κινούμενη εικόνα και περιλαμβάνουν ακολουθίες πραγματικών ανθρώπινων κινήσεων.

Το πιο κατάλληλο driver επιλέγεται αυτόματα για κάθε πρόσωπο, βασισμένο στον προσανατολισμό του. Στη συνέχεια εφαρμόζεται πάνω στη φωτογραφία και το αποτέλεσμα είναι ένα σύντομο, υψηλής ποιότητας βίντεο ενός προσώπου που μπορεί να χαμογελάσει, να ανοιγοκλείσει τα μάτια του και να κουνηθεί.

«Θα ενθουσιαστείτε όταν δείτε μια οικογενειακή φωτογραφία να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας μέσω του Deep Nostalgia» δήλωσε ο Gilad Japhet, ιδρυτής και CEO του MyHeritage. «Το να βλέπουμε τα πρόσωπα των προγόνων μας να έρχονται στη ζωή σε ένα βίντεο μάς επιτρέπει να φανταστούμε πώς ήταν στην πραγματικότητα και προσφέρει έναν νέο τρόπο για να συνδεθούμε με την ιστορία της οικογένειας μας».



Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές φωτογραφίες να ζωντανεύουν με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Charles Dickens in colour and moving! This is pretty amazing. @MyHeritage #DeepNostalgia pic.twitter.com/m7zUxSlCah — Dr Emily Bell (@EmilyJLB) February 28, 2021

https://t.co/MDFSu3J0H1 has created some sort of animate your old photos application and I'm of course using it to feed my history addiction.

I apologise in advance to all the ancestors I'm about to offend. Very fake history. I'm sorry Queenie. pic.twitter.com/2np437yXyt — Fake History Hunter (@fakehistoryhunt) February 28, 2021

OMG so cool. This is my great grand-mother. Thx for that 😉 pic.twitter.com/Nnr7JBgein — jpb (@jpb_foto) February 28, 2021

If you haven't tried our new Deep Nostalgia™ feature yet, you're missing out! Take out your old family photos and animate your #ancestors! Read more: https://t.co/9jQb55RHkt #RootsTech #RootsTechConnect pic.twitter.com/fJySwDsO2J — MyHeritage (@MyHeritage) February 27, 2021

Πηγή: designboom