One Last Time: Η LP κυκλοφόρησε νέο single από το επερχόμενο άλμπουμ της

H LP, που γνώρισε παγκόσμια φήμη το 2017 με το «Lost On You», κυκλοφορεί τώρα το νέο της κομμάτι «One Last Time», το οποίο θα είναι μέρος του επερχόμενου άλμπουμ της, «How Low Can You Go».

Η 39χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός έγραψε και ηχογράφησε το «One Last Time» κατά τη διάρκεια της διαμονής της στην Αθήνα το 2019, θέλοντας να μιλήσει μέσα από αυτό για τις πολύτιμες στιγμές που έρχονται και φεύγουν. Στο βίντεο κλιπ του νέου τραγουδιού που σκηνοθετεί ο Stephen «Norswrthy» Schofield, πρωταγωνιστεί η Αμερικανίδα ηθοποιός Jaime King.

Το επερχόμενο «How Low Can You Go» αποτελεί το έκτο επίσημο άλμπουμ της LP και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2021.

Ακούστε το τραγούδι εδώ: