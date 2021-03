Sunshine Superman: Iggy Pop και Dr. Lonnie Smith διασκευάζουν το εμβληματικό τραγούδι του Donovan

Ο θρύλος της soul jazz Dr. Lonnie Smith & το είδωλο της rock Iggy Pop συνεργάστηκαν για μια πιο funky εκδοχή του “Sunshine Superman” του donovan. Το τραγούδι θα συμπεριλαμβάνεται στο αναμενόμενο άλμπουμ του master του hammond b-3 organ, Dr. Lonnie Smith, με τίτλο «Breathe», που θα κυκλοφορήσει από την Blue Note στις 26 Μαρτίου.

«Έπαιζα με τη μπάντα μου στο Arts Garage στο Delray Beach στην Φλόριντα και πέρασε ο Iggy, που είπε ότι ήθελε να παίξει μαζί μας. Τον άφησα να παίξει slaparoo και το λάτρεψε. Του άρεσε που έπαιζε μαζί μας. Έτσι σκεφτήκαμε να ηχογραφήσουμε μερικά τραγούδια, οπότε μπήκαμε με το trio μου να μας υποστηρίζει, και δούλεψε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Dr. Lonnie Smith

Οι δύο καλλιτέχνες βρέθηκαν σε ένα κοινό studio στο Miami, μαζί με τους μουσικούς Jonathan Kreisberg στην κιθάρα Johnathan Blake στα drums, καθώς και τον Richard Bravo. Έτσι εκτός από την πινελιά του Iggy Pop στο “Sunshine Superman”, το rock icon κατέληξε και σε δεύτερη συνεργασία με τους μουσικούς και συγκεκριμένα για το opening track του άλμπουμ “Breathe”, με τίτλο “Why Can’t We Live Together”, που πρωτοτραγούδησε με ένα πιο RnB ύφος ο Timmy Thomas το 1972.

Το δυναμικό album “Breathe” είναι σε παραγωγή του Don Was και θα περιλαμβάνει 8 τραγούδια με τα 6 περίπου να έχουν ηχογραφηθεί όσο ο Dr. Lonnie Smith έκλεινε τα 75 του χρόνια, στην Νέα Υόρκη το 2017. Το “Breathe” είναι η νέα ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του Dr. Lonnie Smith, μετά το “All In My Mind” που κυκλοφόρησε το 2018.

Το tracklisting για το “Breathe”:

Why Can’t We Live Together featuring Iggy Pop (Timmy Thomas) Bright Eyes – Live (Dr. Lonnie Smith) Too Damn Hot – Live (Dr. Lonnie Smith) Track 9 – Live (Dr. Lonnie Smith) World Weeps – Live (Dr. Lonnie Smith) Pilgrimage – Live featuring Alicia Olatuja (Dr. Lonnie Smith, lyrics by Lynne Meryl Koenigsberg) Epistrophy – Live (Thelonious Monk) Sunshine Superman featuring Iggy Pop (Donovan)

Μπορείτε να ακούσετε το “Sunshine Superman” εδώ.