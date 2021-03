Support Art Workers: Online διημερίδα με θέμα «Προς έναν Κώδικα Δεοντολογίας για τις Τέχνες»

Respect Art Workers: Προς έναν Κώδικα Δεοντολογίας για τις Τέχνες

Η Πρωτοβουλία των εργαζομένων στις τέχνες και τον πολιτισμό Support Art Workers, την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Μαρτίου, διοργανώνει διημερίδα με τίτλο Respect Art Workers: Προς έναν Κώδικα Δεοντολογίας για τις Τέχνες και προσκεκλημένους ομιλητές από ελληνικά ιδρύματα και συλλογικότητες πολιτισμού και έρευνας, εκπροσώπους καλλιτεχνικών ελληνικών σωματείων και φορέων από το εξωτερικό που έχουν ήδη συμπεριλάβει στη λειτουργία τους παρόμοιους κώδικες. Η διημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ψηφιακής εκστρατείας κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης Respect Art Workers για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον χώρο των τεχνών, του πολιτισμού και του θεάματος, που συνδιοργανώνεται από τους Support Art Workers, την Πρωτοβουλία WOM.A. – Women In Arts, τη Φοιτητική Ένωση για το Φύλο και την Ισότητα (ΦΥΛ.ΙΣ.) και την Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Ν.Δι.Θ.), και πραγματοποιείται διαδικτυακά από τις 8 έως τις 18 Μαρτίου μέσα από τις αντίστοιχες σελίδες τους.

Με αφορμή τον δημόσιο διάλογο που ξεκίνησε πρόσφατα στη χώρα μας σχετικά με την έμφυλη βία εξαιτίας των σοβαρών καταγγελιών λεκτικής, σωματικής, σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης σε εργασιακούς χώρους τέχνης και πολιτισμού, και στο πλαίσιο μιας συλλογικής προσπάθειας που στοχεύει στην εξάλειψη καταπιεστικών δομών εξουσίας στο εργασιακό περιβάλλον, η διημερίδα Respect Art Workers: Προς έναν Κώδικα Δεοντολογίας για τις Τέχνες θα πραγματοποιηθεί υπό τη μορφή ενός διαδικτυακού στρογγυλού τραπεζιού και μιας ανοιχτής συνάντησης ομάδων εργασίας. Στόχος της είναι η δημιουργία μιας αρχικής πρότασης ενός Κώδικα Δεοντολογίας σε χώρους τέχνης και πολιτισμού, που θα μπορούσε να υιοθετηθεί από αντίστοιχους χώρους και οργανισμούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Respect Art Workers: Ψηφιακή εκστρατεία κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την έμφυλη βία

Μέρα 1: Στρογγυλό τραπέζι

Παρασκευή 12 Μαρτίου, 20:30-22:30

Η εκδήλωση περιλαμβάνει καλεσμένες και καλεσμένους από ελληνικά ιδρύματα και συλλογικότητες πολιτισμού και έρευνας (κρατικούς, ιδιωτικούς και ανεξάρτητους φορείς), εκπροσώπους ελληνικών καλλιτεχνικών σωματείων και φορέων από το εξωτερικό που έχουν ήδη δημιουργήσει και συμπεριλάβει στη λειτουργία τους παρόμοιους κώδικες. Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι ομιλήτριες και οι ομιλητές θα εστιάσουν σε συγκεκριμένα ζητήματα κακοποιητικής συμπεριφοράς στο επαγγελματικό πλαίσιο των τεχνών και του πολιτισμού, σε αρχές εργασίας που προκύπτουν ως παράγωγα αυτών, καθώς και στη διαδικασία που απαιτεί η πρακτική εφαρμογή ενός κώδικα δεοντολογίας.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα ελληνικά και τα αγγλικά και θα προβληθεί ζωντανά στη σελίδα του Facebook των Support Art Workers (https://www.facebook.com/Support-ART-Workers-115572620137765). Στη διάρκειά της, θα παρέχεται μετάφραση των βασικών θέσεων των αγγλόφωνων ομιλητών, ενώ το κοινό θα μπορεί να στέλνει τις ερωτήσεις του για τις ομιλήτριες και τους ομιλητές.

Προσκεκλημένες/οι:

Μέρα 2: Ανοιχτή συνάντηση ομάδων εργασίας για μια συλλογική πρόταση ενός Κώδικα Δεοντολογίας για τις Τέχνες

Σάββατο 13 Μαρτίου, 20:30-22:30

Σε συνέχεια των ερωτημάτων, των εργαλείων και των σκέψεων που θα έχουν προκύψει από το στρογγυλό τραπέζι της προηγούμενης μέρας, οι συμμετέχοντες στην ανοιχτή συνάντηση της δεύτερης μέρας της διημερίδας καλούνται να συνεργαστούν σε μικρότερες ομάδες και να ακολουθήσουν μια ημι-δομημένη διαδικασία εργασίας για μια πρώτη συλλογική δημιουργία ενός Κώδικα Δεοντολογίας για τις Τέχνες.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της εργασίας των ομάδων. Για τον λόγο αυτό, είναι υποχρεωτική η ονομαστική κράτηση στο e-mail saw.nexus.greece@gmail.com έως την Παρασκευή 12 Μαρτίου. Ο σύνδεσμος του zoom θα σταλεί ηλεκτρονικά πριν από τη συνάντηση, η οποία θα διεξαχθεί στα ελληνικά με δυνατότητα δημιουργίας υποομάδων εργασίας στα αγγλικά.

Λίγα λόγια για τις/τους προσκεκλημένες/ους

Η Ολυμπια Γαϊτανίδη είναι φοιτήτρια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνιδρύτρια και Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης για το Φύλο και την Ισότητα. Μέσω της ΦΥΛ.ΙΣ. αναπτύσσει δράση ενημερωτική, ερευνητική και ακτιβιστική γύρω από το έμφυλο ζήτημα, ενώ συνεργάζεται με φορείς, οργανώσεις και συλλογικότητες για την προώθηση των πολιτικών ισότητας και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον χώρο εργασίας.

H Ιλειάνα Δημάδη είναι θεατρολόγος και έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος, ερευνήτρια, επιμελήτρια, παραγωγός και δραματουργός στο πεδίο των παραστατικών τεχνών. Εργάστηκε ως κριτικός θεάτρου στο εβδομαδιαίο περιοδικό «Αθηνόραμα» για μια 15ετία. Από το 2017 είναι Υπεύθυνη Δραματουργίας στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Η Κάρμεν Ζωγράφου είναι σκηνοθέτις και παραγωγός που ζει στην Αθήνα. Με σπουδές Επικοινωνίας και Κινηματογράφου εργάζεται σε ταινίες ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας. Πιστεύει ότι η τέχνη και τα μέσα δημιουργικής παραγωγής θα πρέπει να είναι ελεύθερα και προσβάσιμα σε όλα τα άτομα, για την ελευθερία της δημιουργικής έκφρασης. Είναι ιδρυτικό μέλος του ΦΑΚ Έρευνας και υπεύθυνη για τον τομέα «Η Τέχνη ως Έρευνα: Οπτικές, Παραστατικές τέχνες και Ντοκιμαντέρ ως γνωστική προσέγγιση».

Ο Δρ Grégoire Gagnon είναι μάνατζερ, παιδαγωγός και μουσικός που καλλιεργεί τον πολιτισμό και προωθεί τις τέχνες στη θεατρική σκηνή, στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά και στις αίθουσες συνεδριάσεων. Εκτός από ακαδημαϊκός και επικεντρωμένος στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων, ο Grégoire είναι – μεταξύ άλλων – εκτελεστικός διευθυντής του Cultural Human Resources Council στον Καναδά και Πρόεδρος της Ottawa Guitar Society. Μέσω όλων αυτών των ρόλων προσπαθεί να υποστηρίζει την ευημερία όλων των εργαζομένων ή άλλων συνεργατών.

Η Ilse Ghekiere είναι περφόρμερ, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Το 2017 επιχορηγήθηκε από τη φλαμανδική κυβέρνηση για να διερευνήσει το ζήτημα του σεξισμού στη χορευτική σκηνή του Βελγίου. Μετά από τη δημοσίευση του άρθρου της #Wetoo: What Dancers Talk About When They Talk About Sexism (#Wetoo: Σε τι αναφέρονται οι χορευτές όταν μιλούν για σεξισμό), η Ghekiere συνέχισε να εργάζεται σε πρότζεκτ σχετικά με την κατάχρηση εξουσίας στις τέχνες. Είναι ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας ENGAGEMENT ARTS, ενός καλλιτεχνικού κινήματος που ασχολείται με τη σεξουαλική παρενόχληση, τον σεξισμό και την κατάχρηση εξουσίας στον τομέα των τεχνών στο Βέλγιο.

Η Ελπίδα Καραμπά είναι θεωρητικός τέχνης και ανεξάρτητη επιμελήτρια εκθέσεων. Εργάζεται στο σταυροδρόμι της δημόσιας τέχνης, της κριτικής θεωρίας και των αναδυόμενων πολιτικών εκδηλώσεων στη δημόσια σφαίρα. Διδάσκει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας. Είναι επιστημονική υπεύθυνη στο ερευνητικό πρόγραμμα Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στον Δημόσιο Χώρο, στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ιδρύτρια της Προσωρινής Ακαδημίας Τεχνών.

Η Αμαλία Κοντογιάννη είναι Διδάκτορας Θεατρολογίας, με σπουδές γλωσσολογίας και θεάτρου. Συντονίζει το Τμήμα Καλλιτεχνικού Έργου και Δραματολογίου του ΚΘΒΕ. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη σειράς ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μέλος της επιτροπής Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου του Υπουργείου Πολιτισμού, μέλος της Επιτροπής Θεάτρου του Δήμου Θεσσαλονίκης και μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης. Διδάσκει δραματολογία και θεωρία θεάτρου και έχει εργαστεί ως δραματολόγος σε παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Χαρά Κότσαλη αποφοίτησε από την Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Ραλλού Μάνου, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και τώρα φοιτά στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Χορεύει, χορογραφεί και διδάσκει χορό σε ανώτερες επαγγελματικές σχολές, φυλακές κ.ά.

Η Σοφία Μπέμπεζα είναι θεωρητικός της τέχνης, εικαστικός και συνεπιμελήτρια του κουίρ-φεμινιστικού φεστιβάλ Αφροδίτη* στην Αθήνα. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Leuphana (Institute of Philosophy and Sciences of Art) στο Λυνεμβούργο και στη Σχολή Τεχνών και Σχεδιασμού F+F στη Ζυρίχη. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Iστορία της καλλιτεχνικής απεργίας» (γερμ. έκδοση, Transversal Τexts, 2019). «Πολυφωνική Αισθητική. Μια κριτική θεσιακότητα» (γερμ. έκδοση: Transversal Τexts, 2019).

Η Anna Muchin είναι μουσικός, ποιήτρια και φωτογράφος. Ως συνθέτις και τραγουδίστρια-τραγουδοποιός με το όνομα ‘Scarlett O’Hanna’ έχει κυκλοφορήσει τους δίσκους Cheap Bling Bling (2009), Impostor (2011) και Romance Floats (2014) κι έχει περιοδεύσει στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Είναι βασικό μέλος του καλλιτεχνικού κινήματος ENGAGEMENT ARTS.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών (Καλών Τεχνών): «Σκηνική Πρακτική: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρμογές». Έχει εργαστεί ως ηθοποιός και σκηνοθέτης σε πολλά θέατρα της Αθήνας και από το 2019 διδάσκει το μάθημα της Υποκριτικής – Αυτοσχεδιασμού στη Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου.

Η Δέσποινα Σεβαστή είναι εικαστικός, θεωρητικός τέχνης και εκπαιδευτικός. Έχει εργαστεί ως επιμελήτρια, project manager και διευθύντρια επικοινωνίας σε διάφορους οργανισμούς τέχνης, όπως ο Σταθμός Άλφα – Αθηναϊκό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης (2002-2004) και η Μπιενάλε της Αθήνας (2007 & 2011), ενώ από το 2001 διδάσκει πρακτική, θεωρία και ιστορία της τέχνης στην ιδιωτική και τη δημόσια εκπαίδευση στην Αθήνα. Το ερευνητικό της έργο αφορά σε ζητήματα φεμινιστικής θεωρίας στο πλαίσιο της ελληνικότητας, και ειδικά στο πεδίο της εικαστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.