Banksy: Είναι δικό του το έργο που εμφανίστηκε σε μια νύχτα σε τοίχο φυλακής στη Μεγάλη Βρετανία;

Ένα έργο τέχνης που φέρει τα χαρακτηριστικά του διάσημου καλλιτέχνη του δρόμου και ακτιβιστή, Banksy, εμφανίστηκε μέσα σε μία νύχτα σε έναν τοίχο της φυλακής Reading, στη νότια Αγγλία.

Το γκράφιτι απεικονίζει έναν κρατούμενο να δραπετεύει με ένα σχοινί από σεντόνια δεμένα σε μια γραφομηχανή. Πιθανότατα, πρόκειται για τον διάσημο Ιρλανδό συγγραφέα Oscar Wilde, ο οποίος υπήρξε τρόφιμος της φυλακής μεταξύ του 1895 και του 1897.

Ο Wilde καταδικάστηκε αφού αποκαλύφθηκε η σχέση του με τον Lord Alfred Douglas, και με βάση έναν νόμο περί «βαριάς ασέβειας», ο οποίος εισήχθη εκείνη την εποχή ως μέτρο δίωξης κατά των ομοφυλοφίλων.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του στη φυλακή έγραψε το ποίημα του Ballad of Reading Gaol, το οποίο αντικατοπτρίζει τη βαρβαρότητα του βικτωριανού ποινικού συστήματος. To ποίημα δημοσιεύτηκε μετά την έκτιση της ποινής του, με το όνομα «C.3.3.», ως αναφορά στην πτέρυγα κελιών C, επίπεδο 3, κελί 3, στο οποίο διέμενε ο διάσημος συγγραφέας.

Μπορεί ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης τους δρόμου να μην έχει διεκδικήσει ακόμα την πατρότητα του έργου – το οποίο κάνει μόνο μέσα από το Instagram ή τον επίσημο ιστότοπό του-, ωστόσο ο κριτικός τέχνης Vince John, από τη γκαλερί 1loveart στο Μπρίστολ, δηλώνει αισιόδοξος πώς αυτό το έργο ανήκει στον Bansky, χαρακτηρίζοντάς το «χιουμοριστικό και πολιτικά αιχμηρό. Ένα υπέροχο έργο και ένας εξαιρετικός κοινωνικός σχολιασμός».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Banksy: Γιατί αφαιρέθηκε το «κορίτσι με το χούλα-χουπ» από τον τοίχο στο Νότινγκχαμ;

Η φυλακή έκλεισε το 2013 και διατέθηκε. προς πώληση από την βρετανική κυβέρνηση το 2019. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν τη μετατροπή της φυλακής σε κέντρο τέχνης, ανάμεσα τους γνωστοί ηθοποιοί όπως οι Kenneth Branagh, Natalie Dormer και Dame Judi Dench.

O καθηγητής του Αrts University Βournemouth και ειδικός στον Bansky, Paul Gough, σχολίασε το έργο λέγοντας πώς «είναι πιθανώς ένα σχόλιο για την πιθανή χρήση της φυλακής ως κέντρο τέχνης, αλλά το γεγονός ότι έχει έναν συγγραφέα και ότι έχει να κάνει με το χαρτί και τη γραφή μπορεί να είναι κάποιο είδος σχολιασμού για το τι συμβαίνει με τα μέσα ενημέρωσης και το Facebook».

O Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Rabble Theatre, Toby Davies, εμφανίστηκε ενθουσιασμένος με την προοπτική να χρησιμοποίησε τη φυλακή ως καμβά του ο πιο διάσημος καλλιτέχνης του δρόμου. Όπως δήλωσε στο BBC: «Στα σωστά χέρια, αυτή η φυλακή θα εξάρει το Reading σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο ιστορικό και πολιτιστικό προορισμό».

Με πληροφορίες από BBC και Artnet.