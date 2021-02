Daft Punk: 28 χρόνια πρωτοποριακής ηλεκτρονικής μουσικής

Χθες, Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, οι Daft Punk ανακοίνωσαν τη διάλυση τους μετά από 28 χρόνια κοινής πορείας. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από ένα βίντεο 8 λεπτών, με τίτλο «Επίλογος», όπου βλέπουμε ένα απόσπασμα από την ταινία τους «Electroma», όπου δύο ρομπότ (που συμβολίζουν τα μέλη του συγκροτήματος Guy-Manuel de Homem-Christo και Thomas Bangalter) φτάνουν στην έρημο με τον ένα τελικά να ανατινάζεται.

Μέσα σε σχεδόν τρεις δεκαετίες, οι Daft Punk αναδείχθηκαν από πρωτοποριακό undeground συγκρότημα σε ένα από τα πιο διάσημα και αναγνωρισμένα ντουέτα στην ιστορία της ποπ μουσικής.

Τα πρώτα χρόνια και οι πρώτες επιτυχίες

Ο De Homem-Christo και ο Bangalter δημιούργησαν το συγκρότημα το 1993, βρέθηκαν μέσα σε λίγα χρόνια στην «πρώτη γραμμή» της γαλλικής house, ενώ το 1997 κυκλοφόρησαν και το ντεμπούτο τους, με τίτλο «Homework». Αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνει τις πρώτες τεράστιες επιτυχίες τους, το «Da Funk» και το «Around the World» που τους έκαναν διεθνώς γνωστούς.

Το δεύτερο άλμπουμ τους, με τίτλο «Discovery», ήρθε το 2001 και μας χάρισε επίσης μερικά «κλασικά» κομμάτια τους, μεταξύ των οποίων τα «Harder, Better, Faster, Stronger», «One More Time» και «Face to Face». Τότε ήταν που το διάσημο ντουέτο άρχισε να γίνεται όλο και πιο γνωστό, αλλά και να φορά τις στολές ρομπότ και τα διάσημα κράνη, που τελικά θα γινόταν το σήμα κατατεθέν τους.

Μετά από τέσσερα χρόνια ήρθε και το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, με τίτλο «Human After All», ενώ την επόμενη χρονιά ξεκίνησαν το φιλόδοξο και τελικά επαναστατικό «Alive Tour». Το show τους με την φωτισμένη πυραμίδα, που έκανε το ντεμπούτο του στο Coachella τον Απρίλιο του 2006, έμεινε στην ιστορία και αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα πιο διάσημα DJ Set του φεστιβάλ.

Η διεθνής αναγνωρισιμότητα και η κληρονομιά των Daft Punk

Η φήμη τους εκτοξεύθηκε ακόμα περισσότερο όταν το 2007 ο Κάνιε Γουέστ χρησιμοποίησε το «Harder, Better, Faster, Stronger» για την τεράστια επιτυχία του «Stronger». Οι Daft Punk, όμως, δεν θα έβγαζαν νέο άλμπουμ για χρόνια, μέχρι που το 2013 ήρθε η μεγαλύτερη τους επιτυχία μέχρι σήμερα: το άλμπουμ «Random Access Memories», το οποίο περιλάμβανε ίσως το μεγαλύτερο hit της δεκαετίας, το «Get Lucky» με τον Pharrell Williams και τον Nile Rodgers. Τελικά, το άλμπουμ αυτό, που την επόμενη χρονιά κέρδισε μια σειρά από Grammy (και φυσικά το Βραβείο του Άλμπουμ της Χρονιάς), θα ήταν και το τελευταίο τους, αν και τα τελευταία τους δύο τραγούδια τα ακούσαμε το 2016, στο άλμπουμ του The Weeknd «Starboy».

Σήμερα, οι Daft Punk αφήνουν πίσω τους μία σπουδαία κληρονομιά στον χώρο της pop dance μουσικής, καθώς και τέσσερα πρωτοποριακά άλμπουμ, τα οποία έχουν ήδη επηρεάσει την επόμενη γενιά δημιουργών. Από τα τέλη των 90s βοήθησαν να μπουν οι «βάσεις» για την έκρηξη της EDM στις ΗΠΑ και τον κόσμο δύο δεκαετίες αργότερα, ενώ ανέδειξαν την dance μουσική, χαρίζοντας μας αμέτρητες επιτυχίες.