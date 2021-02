Το PEN Greece («Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Σωματείο και Φίλων της Λογοτεχνίας Πεν Ελλάδος»), το ελληνικό παράρτημα του PEN International, ένα παγκόσμιο υποστηρικτικό δίκτυο για την διάδοση του βιβλίου, την προστασία των δημιουργών και την ελευθερία της έκφρασης, είναι πλέον γεγονός, Ο νεοσύστατος οργανισμός καλεί, όχι μόνο τους δημιουργούς και τους επαγγελματίες στον χώρο του βιβλίου, αλλά και όποιον αγαπάει τη λογοτεχνία να γίνει μέλος του PEN Greece.

Τι είναι το PEN International

Το PEN International είναι ένα διεθνές δίκτυο συγγραφέων και ανθρώπων του βιβλίου, που ιδρύθηκε το 1921 στο Λονδίνο, για την προώθηση της λογοτεχνίας, τη συνεργασία μεταξύ συγγραφέων και λογοτεχνιών των χωρών καθώς και για την προάσπιση της ελευθέριας του λόγου. Λειτουργεί σε περισσότερες από 100 χώρες με περισσότερα από 140 εθνικά κέντρα

Στο διεθνές συνέδριο, που έγινε, ψηφιακά, πρόσφατα στο Λονδίνο με τίτλο «100 years of celebrating literature and protecting freedom of expression» και συγκεκριμένη θεματική («Freedom of Expression in the Time of Pandemic»), ψηφίστηκε από τα μέλη του και με μεγάλη πλειοψηφία, η προτεινόμενη δημιουργία του PEN GREECE.

Οι στόχοι του PEN Greece

Η Ίδρυση του PEN Greece, ενός ευέλικτου διεθνούς δικτύου το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές του PEN International, έχει ως στόχο να ενισχύσει την εξωστρέφεια της ελληνικής λογοτεχνίας, δημιουργώντας επιπρόσθετους διαύλους επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο και να συμβάλει στην προστασία της. Επιπλέον στόχοι, η βέλτιστη προώθηση του έργου των Ελλήνων δημιουργών εκτός συνόρων και η συμμετοχή τους σε ένα παγκόσμιο υποστηρικτικό δίκτυο συνεργασίας, αλληλεγγύης και ελευθερίας, η ανάδειξη της ποικιλομορφίας της ελληνικής λογοτεχνίας, των αξιών και του σημαίνοντος ρόλου της λογοτεχνίας εν γένει, λειτουργώντας και ως καταλύτης για την ανάπτυξη ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης.

Σκοπός του PEN Greece δεν είναι μόνο η δυναμική συμβολή στην προώθηση του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας αλλά και η περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης και της διακίνησης των ιδεών. Όλα αυτά μέσα τη στήριξη δράσεων και πρωτοβουλιών.

Τι διακηρύσσει το PEN International:

Η λογοτεχνία δε γνωρίζει σύνορα και πρέπει να παραμείνει «κοινό νόμισμα» μεταξύ των ανθρώπων παρά τις πολιτικές ή διεθνείς αναταραχές. Σε όλες τις περιστάσεις, και ιδιαίτερα σε καιρό πολέμου, τα έργα τέχνης, η κληρονομιά της ανθρωπότητας γενικότερα, πρέπει να παραμείνει άθικτη, ανεπηρέαστη από εθνικά ή πολιτικά πάθη. Τα μέλη του PEN θα πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να χρησιμοποιούν την επιρροή τους για την κατανόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ εθνών και ανθρώπων. Δεσμεύονται να κάνουν ότι είναι δυνατόν για να υπερασπιστούν το ιδεώδες μιας ανθρωπότητας που ζει με ειρήνη και ισότητα στον κόσμο. Το PEN αντιπροσωπεύει την αρχή της απρόσκοπτης μετάδοσης της σκέψης σε κάθε έθνος και μεταξύ όλων των εθνών και τα μέλη δεσμεύονται να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε μορφή καταστολής της ελευθερίας της έκφρασης στη χώρα και στην κοινότητα στην οποία ανήκουν, καθώς και σε ολόκληρο τον κόσμο, οπουδήποτε κρίνεται απαραίτητο.

To PEN τάσσεται υπέρ του ελεύθερου τύπου και αντιτίθεται σε αυθαίρετη λογοκρισία σε καιρό ειρήνης. Πιστεύει ότι η αναγκαία πρόοδος του κόσμου προς μια πιο οργανωμένη πολιτική και οικονομική τάξη καθιστά επιτακτική την ελεύθερη κριτική των κυβερνήσεων, των διοικήσεων και των θεσμών. Και καθώς η ελευθερία συνεπάγεται εθελοντική αυτοσυγκράτηση, τα μέλη δεσμεύονται να αντιτάσσονται σε κακόβουλα, ψευδή δημοσιεύματα του ελεύθερου τύπου, στην σκόπιμη ψευδή διαστρέβλωση των γεγονότων για πολιτικούς και προσωπικούς σκοπούς.

Η συμμετοχή στο PEN είναι ανοιχτή σε όλους:

Πεζογράφους, ποιητές, θεατρικούς συγγραφείς, συγγραφείς βιβλίων παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας, θεωρητικούς και κριτικούς λογοτεχνίας, σεναριογράφους, δοκιμιογράφους, ιστοριογράφους, δημοσιογράφους, μεταφραστές, επιμελητές κειμένων, εκδότες, μπλόγκερ, βιβλιοθηκονόμους, εικονογράφους, δημιουργούς κόμικς και graphic novels, εκδότες, και άλλους συντελεστές έντυπων ή ηλεκτρονικών περιοδικών— και αναγνώστες που προσυπογράφουν αυτές τις αξίες, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, την καταγωγή, τη γλώσσα, το χρώμα ή τη θρησκεία.

Τον τρόπο που μπορείτε να γίνετε μέλη μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο link: https://drive.google.com/…/1rxrYut_DXGNug3esetiM…

στο οποίο link διατίθενται: