Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 29 προτάσεις για την εβδομάδα 15-21

«Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας» – Online Αναγνώσεις

Οι φίλοι της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) «Γαλιλαία» της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής παρουσιάζουν, από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 27 Μαρτίου, μια σειρά δωρεάν, online αναγνώσεων, με τίτλο «Οι κοντινοί μας ξένοι», στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας». Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, η Όλια Λαζαρίδου διαβάζει το «Χιόνι στην Αθήνα» του Βίντοσαβ Στεβάνοβιτς σε μετάφραση Λεωνίδα Χατζηπροδρομίδη, εκδόσεις Παρασκήνιο.

Τετάρτη 17/2

Δωρεάν

Ακούστε τις online αναγνώσεις εδώ.

Online εργαστήρια του Ίδρύματος Ευγενίδου

Το Ίδρυμα Ευγενίδου διοργανώνει μια σειρά online εργαστηρίων για παιδιά για τον μήνα Φεβρουάριο. Την Τρίτη 16/2, στις 15:00 και το Σάββατο 20/2, στις 12:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο, για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών, «Γνωρίζοντας τα Κύτταρα». Το Σάββατο 20/2, στις 12:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο για παιδιά και εφήβους 12-18 ετών, «Virtual Reality: Παράθυρο στον εικονικό κόσμο». Την Τετάρτη 17/2, στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο, για παιδιά και εφήβους 12-18 ετών, «Front-End Web Development». Την Παρασκευή 19/2, στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο, για παιδιά και εφήβους 12-18 ετών, «Κατασκευάζοντας Voice Applets». Το Σάββατο 20/2, στις 15:00, ακολουθεί το online εργαστήριο «Python 1: Εισαγωγή στην Python», για ηλικίες 12-18 ετών. Το Σάββατο 20/2, στις 10:00, θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο «Μικροί Αρχιτέκτονες: Σχεδιάζω μια βιώσιμη πόλη».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σεξουαλική Αγωγή και Διαπροσωπικές Σχέσεις: Webinar για εφήβους – Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση διοργανώνει τις Πέμπτες, 14, 21 & 28 Ιανουαρίου και 4, 11 & 18 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-19:30, το webinar για εφήβους «Σεξουαλική Αγωγή και Διαπροσωπικές Σχέσεις: Ευαισθητοποίηση, Ενημέρωση και Ενεργοποίηση Εφήβων. Όλες οι νέες και οι νέοι μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και βιωματικά, μέσα από συζήτηση, εισηγήσεις, καταγραφή ημερολογίου, δημιουργία ιστοριών, κουίζ και κοινή αναζήτηση και παρακολούθηση βίντεο στο διαδίκτυο. Επίσης, όλες και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ομαδική πλατφόρμα συνεργασίας και επικοινωνίας, όπου θα υπάρχει χώρος για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, πραγματικές ή φανταστικές. Στην τελευταία συνάντηση, τα υλικά της ομάδας θα εξερευνηθούν θεατρικά μέσω αυτοσχεδιασμών και παιχνιδιών.

Πέμπτη 18/2 | 18:00 – 19:30

Έφηβοι 14-16 ετών | Δωρεάν

Πληροφορίες — Κρατήσεις: [email protected]

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Διαπολιτισμικό Εργαστήρι για τα Δικαιώματα των Παιδιών – Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης των παιδιών ηλικίας 8 έως 12 ετών σε θέματα Δικαιωμάτων του Παιδιού, το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, διοργανώνει διαδικτυακό εργαστήρι διάρκειας μιάμισης ώρας, «παίξε..ρώτα..μάθε..», την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021, στις 20:00. Η κ. Γιώτα Γάτση, εκπαιδευτικός-ερευνήτρια σε θέματα διαπολιτισμικότητας & πολυγλωσσίας, θα πραγματοποιήσει μια δωρεάν διαδικτυακή συνάντηση όπου οι μαθητές/τριες θα έχουν την δυνατότητα μέσα από βιωματικές δραστηριότητες να έρθουν σε επαφή με τα «Δικαιώματα του Παιδιού» καλλιεργώντας διαπολιτισμικές και πολυγλωσσικές δεξιότητες.

Παρασκευή 19/2 | 20:00

Δωρεάν | Εγγραφές εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ιστορίες από Τέχνη: Διαδικτυακό εργαστήρι για παιδιά 6-11 ετών

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης διοργανώνει, από τις 9 Ιανουαρίου 2021, τη σειρά εικαστικών, διαδικτυακών εργαστηρίων για παιδιά 6-11 ετών, «Ιστορίες από Τέχνη». Ένα ταξίδι στην Τέχνη με αφορμή το έργο σπουδαίων καλλιτεχνών. Σε κάθε διαδικτυακή συνάντηση τα παιδιά ανακαλύπτουν διαφορετικά έργα, τεχνικές και τρόπους έκφρασης. Στόχος είναι η εξοικείωση τους με έννοιες και μορφικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις εικαστικές τέχνες ώστε να μπορούν να τα ερμηνεύσουν και αργότερα να τα χρησιμοποιήσουν. Τέλος, τα παιδιά θα δημιουργούν τα δικά τους έργα χρησιμοποιώντας χρώματα, πολλή φαντασία αλλά και τεχνικές των μεγάλων ζωγράφων. Έκτη online συνάντηση: Σάββατο 20/2 στις 17:00 «Ζωγραφίζω όπως ο Paul Cézanne».

Σάββατο 20/2 | 17:00

Κόστος Συμμετοχής: Συμμετοχή εργαστήριο: 12€

Πληροφορίες – Κρατήσεις: Τ: 2103250341 | Ε: [email protected]

Για δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Οι μεγάλες περιπέτειες του Τριγωνοψαρούλη – Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει, την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021, στις 12:00 μ.μ., σε συνεργασία με τις εκδόσεις Πατάκη, την online εκδήλωση για παιδιά δημοτικού «Οι μεγάλες περιπέτειες του Τριγωνοψαρούλη – Δράσεις για όλη την οικογένεια με τον συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο». Ο συγγραφέας Βαγγέλης Ηλιόπουλος μας παρουσιάζει τον Τριγωνοψαρούλη με αφήγηση, κατασκευές, τραγούδια και πολλές εκπλήξεις γεμάτες φαντασία. Ακολουθήστε τον αγαπημένο ήρωα στις μεγάλες περιπέτειές του. Φέρτε μαζί και τους γονείς σας!

Κυριακή 21/2 | 12:00 μ.μ.

Δωρεάν | Υποχρεωτική κράτηση θέσεων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Γνωριμία με το Σκάκι» – ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει την Κυριακή 7 και 21 Φεβρουαρίου 2021, στις 17:00 το διαδικτυακό εργαστήριο για παιδιά 6-12 ετών, «Γνωριμία με το Σκάκι». Το εργαστήριο απευθύνεται τόσο σε παιδιά που δεν έχουν καμία επαφή με το σκάκι, όσο και σε παιδιά που γνωρίζουν ήδη τους κανόνες του παιχνιδιού. Τα παιδιά, μέσα από το σκάκι, καλλιεργούν τη στρατηγική σκέψη και την ικανότητα λήψης αποφάσεων με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο.

Κυριακή 21/2 | Zoom

1ο slot: 17.00 – 17.45, για παιδιά που δεν γνωρίζουν τους κανόνες

2ο slot: 18.00-18.45, για παιδιά που γνωρίζουν τους κανόνες

Δωρεάν με ηλεκτρονική προεγγραφή.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Παίζω με τις τέχνες με αφορμή μια έκθεση» – Ίδρυμα Θεοχαράκη



Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, για παιδιά, του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται και τον μήνα Φερβουάριο. Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, 11:00-12:00 θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο, για παιδιά 5-8 ετών, «Ένα μουσικό όργανο με ταξιδεύει». Τις Κυριακές 7, 14, 21, 28 Φεβρουαρίου 2021, 11:00-12:00, το πρόγραμμα για παιδιά 8-12 ετών & γονείς «Παίζω με τις τέχνες με αφορμή μια έκθεση».Τις Κυριακές 7, 14, 21 και 28 Φεβρουαρίου, 16:00-17:30, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο για παιδιά 8-12 ετών «Γράφω, Παίζω και Δημιουργώ».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Βιβλίο

Αφηγήσεις της Ιστορίας – ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) προσεγγίζει την Ιστορία και παρουσιάζει μια σειρά σύντομων συζητήσεων (podcast) με συγγραφείς και μελετητές των εναλλακτικών μορφών λόγου που συνομιλούν με το παρελθόν. Η αρχή γίνεται με την κ. Λένα Διβάνη. Με αφορμή τα βιβλία της «Ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας» και «Το πικρό ποτήρι. Ο Καποδίστριας, η Ρωξάνδρα και η Ελλάδα» (Εκδόσεις Πατάκη), συζητείται η ανάγκη να διοχετεύεται η ιστορική γνώση και μέσα από εναλλακτικούς τρόπους αφήγησης.

15-21 Φεβρουαρίου

Δωρεάν

Ακούστε το πρώτο επεισόδιο εδώ.

Κύκλος συζητήσεων: 200 χρόνια από το 1821 (Κύκλος Β)-Πώς είδαν οι Οθωμανοί την Ελληνική επανάσταση;

Τα Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης τιμούν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021) με σειρά διαδικτυακών συναντήσεων με συντονιστή τον δημοσιογράφο Γιάννη Μπασκόζο. Συνάντηση 3η τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, στις 20:00, με θέμα «Πώς είδαν οι Οθωμανοί την Ελληνική επανάσταση;». Ο Λεωνίδας Μοίρας διδάκτωρ Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ και ο Μαρίνος Σαρηγιάννης, ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ρέθυμνο συζητούν για το πως είδαν οι Οθωμανοί μέσα από τα κείμενά τους το 1821 και το ποιες ήταν οι αντιδράσεις, οι θεωρήσεις και οι επιδράσεις της επανάστασης στην πολιτική της Αυτοκρατορίας.

Δευτέρα 15/2 | 20:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Οι γαλλικές λέξεις: Συνάντηση με τον συγγραφέα Alexis Ragougneau – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Καταξιωμένοι ή ανερχόμενοι γαλλόφωνοι συγγραφείς και στοχαστές από ποικίλα πεδία των επιστημών μας βοηθούν να συνδεθούμε με τις σύγχρονες τάσεις και τους προβληματισμούς της εποχής Μετά τη συνάντηση με τον Mathias Enard, καλεσμένος της σειράς εκδηλώσεων «Οι γαλλικές λέξεις: Συναντήσεις με γαλλόφωνους συγγραφείς στο Γαλλικό Ινστιτούτο», την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, στις 19:30 είναι ο Γάλλος θεατρικός συγγραφέας και μυθιστοριογράφος, Alexis Ragougneau. Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει ο Γρηγόρης Μπέκος, δημοσιογράφος. Στα γαλλικά με ταυτόχρονη μετάφραση.

Τρίτη 16/2 | 19:30

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Public: Ο βραβευμένος συγγραφέας, Γιάννης Ξανθούλης παρουσιάζει το βιβλίο του «Ζωή μέχρι χθες»

Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στις 19:00 τα Public και οι εκδόσεις Διόπτρα διοργανώνουν live streaming συζήτηση με τον βραβευμένο συγγραφέα Γιάννη Ξανθούλη. Μαζί του ο δημοσιογράφος Γιάννης Πανταζόπουλος σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με αφορμή το τελευταίο του best-seller βιβλίο «Ζωή μέχρι χθες».

Τετάρτη 17/2 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Ιανός: Παρουσίαση βιβλίου «Η Κόλαση της Τρεμπλίνκα» του Βασίλι Γκρόσσμαν

Το βιβλιοπωλείο Ιανός και οι εκδόσεις Άγρα διοργανώνουν την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021, στις 18:00, την online παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλι Γκρόσσμαν, «Η Κόλαση της Τρεμπλίνκα». Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, συγγραφέας της εισαγωγής και μεταφράστρια του βιβλίου, Οντέτ Βαρών Βασάρ, ιστορικός και Σάββας Μιχαήλ, συγγραφέας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι YouTube του Ιανού και τη σελίδα Facebook του Ιανού και της Άγρας.

Πέμπτη 18/2 | 18:00

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

10 λεπτά με τους συγγραφείς των εκδόσεων Μεταίχμιο: «Αμφίβια τέρατα» του Κώστα Πούλου

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο μας προσκαλούν σε έναν νέο κύκλο διαδικτυακών εκδηλώσεων. Μια σειρά σύντομων συναντήσεων όπου οι συγγραφείς των εκδόσεων Μεταίχμιο απαντούν στις ερωτήσεις μας και μας βάζουν στον κόσμο των νέων βιβλίων τους, λίγες μέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία τους. Την Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021, στις 6 το απόγευμα, ο Κώστας Πούλος μάς συστήνει το πρώτο βιβλίο του για ενηλίκους με τίτλο «Αμφίβια Τέρατα».

Πέμπτη 18/2 | 18:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

«Διαδικτυακοί Περίπατοι. Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα: Εικόνα και Λογοτεχνία» – Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης διοργανώνει, έως τις 27 Φεβρουαρίου 2021, τους Διαδικτυακούς Περιπάτους «Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα: Εικόνα και Λογοτεχνία». Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί ο online «Περίπατος στη Λέσβο: Από τη Σαπφώ και τον Λόγγο, στον Μυριβήλη και στον Ελύτη». Από τη Γέρα του Οδυσσέα Ελύτη στη Σκάλα Συκαμιάς και στον Μόλυβο του Μυριβήλη κι από εκεί στην Ερεσσό της Σαπφούς, στα μοναδικά φυσικά τοπία του Λόγγου… στην πλούσια γαστριμαργική παράδοση του νησιού και στα μοναδικά τοπικά του προϊόντα. Μαζί η κυρία Χριστίνα Αγγελοπούλου, εγγονή του Στράτη Μυριβήλη, η κυρία Εύα Καραϊτίδη, εκδότρια της «Εστίας» και η πρόεδρος του Παγγεραγωτικού Συλλόγου της Αθήνας κυρία Άντα Ζαφειρέλλη.

Σάββατο 20/2 | 18:00

Κόστος μεμονωμένης περιήγησης: 8€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σεμινάρια

«Μ’ ένα βιβλίο ταξιδεύω»: Online εργαστήριο για ενήλικες από το ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνει το διαδικτυακό εργαστήρι για ενήλικες, με τίτλο «Μ’ ένα βιβλίο ταξιδεύω», την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου (ώρες 11:00-13:00), με τη θεατρο-παιδαγωγό Μαρία Τερζάκη. Με τη βοήθεια επιλεγμένων εικονογραφημένων βιβλίων και αξιοποιώντας το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά και τη δημιουργική γραφή οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν νέους τρόπους έκφρασης.

Τετάρτη 17/2 | 11:00-13:00

Δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

«Δημιουργώντας το δικό μου narrative workbook για την τάξη μου»: Webinars για εκπαιδευτικούς – Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση διοργανώνει τις Τρίτες 12, 19, 26 Ιανουαρίου και 2, 9, 16 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-19:30, τη σειρά online εργαστηρίων «Δημιουργώντας το δικό μου narrative workbook για την τάξη μου: Η αφήγηση ως εργαλείο δημιουργικότητας», για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να ενεργοποιήσει τους μαθητές, προκειμένου να προσεγγίσουν με τον δικό τους τρόπο τη γνώση; Μέσα από διαφορετικούς δρόμους αφήγησης, οι εκπαιδευτικοί κάθε ειδικότητας δημιουργούν ένα ατομικό workbook, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν ως εργαλείο στην καθημερινή τους εργασία. Η δημιουργική γραφή, το storytelling και το fan fiction είναι μόνο κάποιοι από τους τρόπους προσέγγισης επιλεγμένων θεμάτων της διδακτέας ύλης.

Τρίτη 16/2 | 18:00 – 19:30

Κόστος: 6€

Πληροφορίες – κρατήσεις: [email protected]

Περισσότερα εδώ.

Διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Θεοχαράκη

Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, για ενήλικες, του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται και τον μήνα Φεβρουάριο. Παρακολουθήστε τις Πέμπτες 4,11,18 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-20:00, το webinar «Συναισθηματική Νοημοσύνη, E.Q.». Παρακολουθήστε τις Τετάρτες 3, 10, 17, 24 Φεβρουαρίου και 3, 10, 17, 24 και 31 Μαρτίου, στις 20:00, τη νέα εκπαιδευτική δράση για ενήλικες «Λόγω τέχνης». Η τέχνη ως ψυχική και πνευματική τόνωση». Τις Παρασκευές 5, 12 και 19 Φεβρουαρίου, 19:00-20:30, ξεκινάει το webinar για ενήλικες «Ο Έρωτας στα Χρόνια του Zoom».

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαλέξεις

«Η πόλη στο σινεμά: το αστικό τοπίο ως κινηματογραφικός χαρακτήρας» – Rembrandt and The Cat

Η πολιτιστική πλατφόρμα Rembrandt and The Cat παρουσιάζει τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, στις 19:00, την online διάλεξη «Η πόλη στο σινεμά: το αστικό τοπίο ως κινηματογραφικός χαρακτήρας». Ο κριτικός κινηματογράφου Γιώργος Παπαδημητρίου διερευνά μια θυελλώδη όσο και συναρπαστική σχέση εκείνη της πόλης με τον κινηματογράφο. Εξερευνά τις ταινίες όπου η πόλη υπήρξε ισότιμος χαρακτήρας ή ακόμη και βασικός πρωταγωνιστής.

Δευτέρα 15/2 | 19:00

Εισιτήριο: 7€ | Μέσω Zoom

Κρατήσεις: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Βρυκόλακες» του Ίψεν: Τηλεδιάλεξη από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

«Το Θέατρο της Δευτέρας στο ΑΠΚΥ», στο πλαίσιο του 2ου κύκλου για την κλασική και σύγχρονη δραματουργία, που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), παρουσιάζει στο κοινό τους «Βρυκόλακες» του Ερρίκου Ίψεν, τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, στις 20:00. Εισηγητής στην τηλεδιάλεξη είναι ο Δρ. Γεώργιος Κράιας, ακαδημαϊκός, φιλόλογος, θεατρολόγος και συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία» του ΜΠΣ «Θεατρικές Σπουδές».

Δευτέρα 15/2 | 20:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Διάλογοι Παρόντες: Μπαίνει η Ενημέρωση σε Καραντίνα; – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Οι «Διάλογοι» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του διαδικτυακού Forum Δημοσιογραφίας «Reflect, Reform, Restart» από το iMEdD, ανοίγουν την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στις 18:30 μια απευθείας διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ δημοσιογράφων και κοινού, με θέμα την πραγματικότητα και τις προκλήσεις της δημοσιογραφικής καταγραφής και της αξιοπιστίας της ενημέρωσης του πολίτη, εν μέσω συνθηκών έκτακτης ανάγκης. Αφορμή του webcast είναι η avant-première του ντοκιμαντέρ «Παρόντες», του Γιώργου Αυγερόπουλου, που αποτελεί την πρώτη παραγωγή ντοκιμαντέρ από το iMEdD, και η οποία θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 17:00, πριν τη συζήτηση των Διαλόγων.

Τετάρτη 17/2 | 18:30

Δωρεάν | Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εκρηκτικές Μπανάνες και Δηλητήρια: Μια Σύντομη Ιστορία Χημικών Ατυχημάτων – Cafe Scientifique Athens

To Cafe Scientifique Athens παρουσιάζει την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2021, στις 19:00, την online ομιλία «Εκρηκτικές Μπανάνες και Δηλητήρια: Μια Σύντομη Ιστορία Χημικών Ατυχημάτων», με εισηγητή τον Γιάννη Κερκινέ. Ποιές άραγε είναι οι προϋποθέσεις για να συμβεί μια έκρηξη; Πόσο ευάλωτη είναι η ανθρωπότητα σε ατυχήματα εκρήξεων, αλλά και σε άλλου είδους χημικά ατυχήματα; Και πόσο συχνά επαναλαμβάνεται η ιστορία; Τις απαντήσεις Θα τις αναζητήσουμε μαζί μέσα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή σε ορισμένα πρόσφατα αλλά και παλαιότερα συμβάντα στην Ελλάδα και τον Κόσμο.

Τετάρτη 17/2 | 19:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ελληνική Επανάσταση, Εκπαίδευση και Συλλογική Μνήμη» – Ίδρυμα Λαμπράκη

Το Ίδρυμα Λαμπράκη, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας – Παντείου Πανεπιστημίου και ο Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα διοργανώνουν, 18-19 Φεβρουαρίου, το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο «Ελληνική Επανάσταση, Εκπαίδευση και Συλλογική Μνήμη. Μεταμορφώσεις της σχολικής και της δημόσιας ιστορίας». Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει το συνέδριο με δυνατότητα διάδρασης στο https://zoom.us/j/95716000361 και μέσω των ιστοτόπων www.lrf.gr και www.protovoulia21.gr, καθώς και μέσω του Youtube, στις 18/2 στο https://youtu.be/zflmYJa6r0U και στις 19/2 στο https://youtu.be/XXno0jT7Ess.

18-19 Φεβρουαρίου 2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Together We Look / Μαζί Βλέπουμε» – MOMus

Το πρόγραμμα του MOMus «Together We Look / Μαζί Βλέπουμε», που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, επιστρέφει την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου με τον τέταρτο κύκλο διαδικτυακών συναντήσεων. Ενότητες όπως οι ουτοπίες της ρωσικής πρωτοπορίας και το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε μέσα από αυτές, οι Έλληνες εικαστικοί της διασποράς και η πορεία τους, κινήματα σύγχρονης τέχνης και οι εκπρόσωποί τους, η δυναμική του ήχου και της περφόρμανς, εκθέσεις που παρουσιάστηκαν ή/και θα φιλοξενηθούν στους χώρους του MOMus, είναι κάποια από τα σημεία που θα διαπεράσουν οι συμμετέχοντες στον νέο κύκλο συναντήσεων με τους επιμελητές του φορέα. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

9 Φεβρουαρίου – 26 Μαρτίου

Δωρεάν | Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Συζήτηση: Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και θεραπείας» – ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) διοργανώνει την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021, στις 18:30, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – «Sports Excellence», live streaming συζήτηση με θέμα: «Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και θεραπείας». Στη συζήτηση θα αναπτυχθούν διεξοδικώς θέματα όπως γιατί χρειάζεται να επενδύουμε στην άσκηση και με ποιο τρόπο θα την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τέλος, θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να ενισχύσουν τα προγράμματα της θεραπευτικής άσκησης προς όφελος όλων των κοινωνικών συνόλων.

Παρασκευή 19/2 | 18:30

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τη διάλεξη εδώ.

Σινεμά και Ψυχανάλυση: Online συζήτηση για «Τα πουλιά», του Ά. Χίτσκοκ

Το Σινεμά και Ψυχανάλυση και ο Ψυχαναλυτικός Κύκλος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ακαδημία Κλινικών Σπουδών της Αθήνας και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας της Νέας Λακανικής Σχολής μας προσκαλούν στη συζήτηση για την ταινία: «Τα πουλιά» του Άλφρεντ Χίτσκοκ, την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου και ώρα 17.00 με 19.00. Ομιλητές: Réginald Blanchet , Ελένη Μόλαρη, Βαγγέλης Ντούρος, Στέλλα Στελετάρη. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Κυριακή 21/2 | 17:00

Μέσω webex

Δηλώσεις συμμετοχής: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Video Art Μηδέν: ενότητες βιντεοτέχνης online

Το Video Art Μηδέν συνεχίζει τις online προβολές του το Φεβρουάριο, παρουσιάζοντας 4 ενότητες βιντεοτέχνης που θα είναι ανοικτές για το κοινό όλο το μήνα, αυτή τη φορά εστιάζοντας στις συνεργασίες. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές των φεστιβάλ, του Ισπανικού PROYECTOR, Mario Gutiérrez Cru και του Ιταλικού Over The Real, Maurizio Marco Tozzi, προσκλήθηκαν να παρουσιάσουν τις επιλογές τους, ενώ οι Εύη Στάμου και Pietro Radin (επιμελητές του Balkan Can Kino στην Αθήνα) προσκλήθηκαν να επιμεληθούν μια επιλογή έργων βιντεο-ποίησης και οι Όλγα και Γιούλα Παπαδοπούλου επιμελήθηκαν ένα αφιέρωμα στα Βαλκάνια. Οι ενότητες θα παραμείνουν ανοικτές 1-28 Φεβρουαρίου 2021 στο κανάλι του Video Art Mηδέν στο youtube.

1-28 Φεβρουαρίου 2021

Δωρεάν

Δείτε τις ενότητες εδώ.

Από το cult στο κλασικό: Online διαλέξεις της Ελληνομαερικανικής Ένωσης με τον Αβραάμ Κάουα

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει τον κύκλο διαλέξεων «Από το cult στο κλασικό: Η επιστροφή του pop culture» του συγγραφέα, μεταφραστή και θεωρητικό του πολιτισμού Αβραάμ Κάουα. Ο κύκλος περιλαμβάνει 6 διαλέξεις και πραγματοποιείται online κάθε Τετάρτη, 27/1-3/3/2021, 19:00-21:00. Λατρεμένο όσο και κατακριτέο, το pop culture ακροβατεί πάντα μεταξύ αποδοχής και περιθωρίου. Στο σινεμά, στα κόμικς και στην τηλεόραση, δείγματά του γίνονται αρχικά αποδεκτά μόνο από «μυημένες» μειονότητες για να καταλήξουν εκφράσεις του mainstream και του κατεστημένου -αλλά και να κατακριθούν ξανά. Σε αυτή τη διαδρομή τους, τέτοια δείγματα γίνονται διαχρονικά και ερμηνεύονται με απροσδόκητους, αποκαλυπτικούς τρόπους.

Τετάρτη 17/2 | 19:00-21:00

Μέσω zoom

Μεμονωμένη διάλεξη: 8€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ίδρυμα Θεοχαράκη: Online Διαλέξεις



Οι κύκλοι των online διαλέξεων του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται τον Φεβρουάριο του 2021 και θα πραγματοποιηθούν, live streaming, μέσω zoom. 2,9,16,23 Φεβρουαρίου 2021, 20:00 – 22:00, παρακολουθήστε τη διάλεξη του Τάκη Θεοδωρόπουλου «Το γένος των γυναικών: Ελένη, Μήδεια, Κλυταιμνήστρα, Φαίδρα, Ηλέκτρα, Αντιγόνη». 3,10,17,24 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-20:00, τη διάλεξη του Στέλιου Ράμφου «Προϊστορία και ιστορία της Παλιγγενεσίας (A’ μέρος)». 19, 26 Ιανουαρίου 2021 και 2,9 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-20:00 παρακολουθήστε τη διάλεξη του Γιώργου Κοντογιώργη «1821-2021: Δύο αιώνες αποδόμησης του οικουμενικού ελληνισμού».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.