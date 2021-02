Medicine At Midnight: Οι Foo Fighters δίνουν μία γεύση από το νέο τους άλμπουμ

Οι Foo Fighters μοιράστηκαν με τους θαυμαστές τους μία γεύση από το νέο άλμπουμ τους, με τίτλο «Medicine At Midnight», μέσα από δύο ολοκαίνουρια τραγούδια.

Ο Ντέιβ Γκρολ και το συγκρότημα του θα κυκλοφορήσουν το 10ο άλμπουμ τους την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, και όπως φαίνεται μας προετοιμάζουν για κάτι πολύ φρέσκο.

Έχοντας ήδη αποκαλύψει το lead single του δίσκου, «Shame Shame», αλλά και δύο ακόμα τραγούδια, το «No Son of Mine» και το «Waiting On A War», το συγκρότημα αποκάλυψε άλλα δύο κομμάτια μέσα από βίντεο teaser 25 δευτερολέπτων, τα οποία μοιράστηκαν στον λογαριασμό τους στο Twitter.

Συγκεκριμένα, ακούσαμε το «Medicine At Midnight», αλλά και το «Holding Poison», τα οποία αποτελούν το πέμπτο και έβδομο κομμάτι του δίσκου αντίστοιχα.

— Foo Fighters (@foofighters) February 2, 2021