Τα 5 καλύτερα μουσικά podcasts που ακούσαμε το 2020

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ανακαλύψαμε μία σειρά από νέα χόμπι, όπως είναι το μαγείρεμα, η γυμναστική στο σπίτι, αλλά και τα… podcasts. Η αλήθεια είναι πως όταν έχεις τόσο ελεύθερο χρόνο, μπορείς πιο εύκολα να ανακαλύψεις νέα πράγματα και έτσι εμείς ανακαλύψαμε πόσο διασκεδαστικά είναι τα podcast.

Υπάρχουν podcasts για κάθε γούστο, από εκπαιδευτικά και ενημερωτικά μέχρι και χιουμοριστικά. Εμείς, όμως, ξεχωρίσαμε τα μουσικά podcasts, και φαίνεται ότι το timing ήταν πολύ σωστό, καθώς φέτος έκαναν την εμφάνιση τους πέντε πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές, με ευρύτερο θέμα την μουσική.

Από το «Wind Of Change» που εξερευνά έναν μύθο γύρω από τους Scorpions, μέχρι και το «Lost Notes 1980» που αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες από τη μουσική των 80s, αυτά είναι τα πέντε καλύτερα μουσικά podcasts της χρονιάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 10 Podcast που μας κρατάνε συντροφιά όσο #Μένουμε_Σπίτι

Wind of Change

Σε αυτό το podcast ο δημοσιογράφος Patrick Radden Keefe προσπαθεί μέσα σε 8 επεισόδια να ξεδιαλύνει το μυστήριο μιας θεωρίας συνομωσίας που αφορά τους Scorpions και το δημοφιλές τραγούδι τους «Wind of Change», το οποίο λέγεται ότι περιέχει κάποιο μυστικό κωδικό της CIA. Ο τολμηρός δημοσιογράφος δε δίστασε να καλέσει μέχρι και τον ίδιο τον τραγουδιστή των Scorpions, Klaus Meine, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη για το θέμα αυτό, προσφέροντας στους ακροατές ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον επεισόδιο.

Transmissions: The definitive story of Joy Division and New Order

Μέσα από συζητήσεις με διάσημους μουσικούς όπως είναι ο Bono, ο Liam Gallagher, ο Johnny Marr, ο Colin Greenwood και ο Damon Albarn, η δημοσιογράφος Maxine Peake ρίχνει φως σε άγνωστες πτυχές που αφορούν δύο από τα πιο γνωστά αγγλικά συγκροτήματα των 80s. Το podcast επίσης περιλαμβάνει και αποσπάσματα συνεντεύξεων από τα μέλη των συγκροτημάτων.

This Is Not A Drake Podcast

Σε μια σειρά podcasts που δημιούργησε το καναδικό κανάλι CBC, o δημοσιογραφός Ty Harper παρουσιάζει την όχι και τόσο γνωστή ιστορία της ραπ σκηνής και της μαύρης κουλτούρας στον Καναδά. Για όσους πράγματι έχουν ταυτίσει το καναδικό ραπ με τον Drake, αυτή είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή που θα σας συστήσει σε νέους ήχους και καλλιτέχνες από την «πλούσια» ραπ σκηνή του Καναδά.

Lost Notes 1980

Ένα podcast του αμερικανικού ραδιοφωνικού σταθμού KCRW, με θέμα όλα όσα έγιναν στην μουσικη το 1980, «την χρονιά που αποτέλεσε την αρχή της εμβληματικής δεκαετίας για την δημοφιλή μουσική». Με παρουσιαστή τον ποιητή και κριτικό τέχνης Hanif Abdurraqib, μαθαίνουμε για καλλιτέχνες όπως η Grace Jones, οι Νοτιοαφρικανοί Hugh Masekela και Miriam Makeba, αλλά και το συγκρότημα Sugarhill Gang.

Barely Human

Σε αυτό το podcast ο Max Easton μιλά για κάποια «ξεχασμένα» ονόματα της ιστορίας της μουσικής, με επίκεντρο τα πρώτα χρόνια της punk και τους μουσικούς της λεγόμενης «υπο-κουλτούρας». Κάθε επεισόδιο αφηγείται και μία συναρπαστική ιστορία από την εποχή αυτή, που στιγμάτισε ένα ολόκληρο κίνημα.