Fabrica Athens: Συνεχίζονται τα online σεμινάρια, εργαστήρια και μαθήματα

Το lockdown μπορεί να παρατείνεται, όμως η Πολυδραστική Ομάδα Τέχνης Fabrica Athens δεν σταματά να δημιουργεί ευκαιρίες να συναντιόμαστε, μέσα από τα διαδικυακά μαθήματα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Fabrica Lab καθώς και τα φιλοξενούμενα μαθήματα του Τεχνοχώρου Φάμπρικα που συνεχίζονται κανονικά.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα/μαθήματα

Yoga – Giovanna Michaliadi Sarti

Ευλυγισία και Ενδυνάμωση – Νατάσα Αραμπατζή

Qi Gong Shen Dao – Αιμίλιος Ιτάλικος

Pilates – Φανή Καραντώνη

Κινητικός Διαλογισμός – Μαρία Βαρελά

Σύγχρονος Aκροβατικός Xορός – Γεωργία Κοτόκου

*Για περισσότερες πληροφορίες και για να συμμετάσχετε στα μαθήματα μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Fabrica Athens μέσω mail: [email protected]

SabarBar – Workshop Oral History

Ο πρώτος κύκλος του project SabarBar που συνδιοργανώνει η Fabrica Athens, η Όχι παίζουμε / UrbanDig Project και ανεξάρτητοι συνεργάτες ολοκληρώθηκε. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο προφορικής ιστορίας για τις γειτονιές των Εξαρχείων.

Ακολουθεί ο δεύτερος κύκλος με σεμινάρια γραφής και δημιουργίας τραγουδιών τον Ιανουάριο του 2021. Βρείτε στη σελίδα του SabarBar όλες τις επόμενες δράσεις.

Μέχρι να ανταμώσουμε ξανά…

Μέχρι να βρεθούμε ξανά, υγιείς, στον αγαπημένο μας πολυχώρο στην καρδιά του Κεραμεικού, ο Τεχνοχώρος Φάμπρικα ανανεώνεται και ετοιμάζεται να μας υποδεχτεί. Πάντα με βάση τις κυβερνητικές οδηγίες και με στόχο τη χαλάρωση και την ψυχαγωγία των επισκεπτών του, ο Τεχνοχώρος Φάμπρικα ανακαινίζεται και γίνεται πιο ζεστός και πιο χειροποίητος από ποτέ.

Τα μέλη της ομάδας μας εύχονται καλές γιορτές και ανυπομονούν να μας ανταμώσουν και πάλι.

«Stay safe and create until we meet again».