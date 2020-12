Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 21 προτάσεις για την εβδομάδα 21-27 Δεκεμβρίου

Για το παιδί

«Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας» – Online Αναγνώσεις

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν σιγά σιγά, καλλιτέχνες – φίλοι της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) «Γαλιλαία» της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής παρουσιάζουν μια σειρά δωρεάν, χριστουγεννιάτικων, online αναγνώσεων, στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας». Ακολουθούν τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 τέσσερα σκίτσα του Δημήτρη Σταμούλη και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 «Ο γάιδαρος και το βόδι» του Μισέλ Τουρνιέ (εκδόσεις Ερατώ), σε ανάγνωση της Όλιας Λαζαρίδου. Την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 η Νόνικα Γαληνέα λέει τα Κάλαντα των Χριστουγέννων με τις κόρες της Αριέττα και Αμαλία. Τέλος, την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020, η Ξένια Καλογεροπούλου αφηγείται την χριστουγεννιάτικη ιστορία «Μπάμπουσκα» (εκδόσεις Μάρτης).

21-25 Δεκεμβρίου 2020

Δωρεάν

Ακούστε τις online αναγνώσεις εδώ.

Χριστουγεννιάτικο Διαδικτυακό Camp από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Αυτά τα Χριστούγεννα το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, προσκαλεί τους μικρούς του φίλους, 5-10 ετών, σε ένα ξεχωριστό διαδικτυακό camp, προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες της εποχής. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δημιουργικές και βιωματικές δράσεις από το σπίτι τους. Μέσα από χριστουγεννιάτικες κατασκευές, μουσικοκινητικά παιχνίδια, μαγικά πειράματα, ιστορίες, παραμύθια και παιχνίδια θα κάνουμε ένα μαγικό εορταστικό ταξίδι στον κόσμο της γνώσης, της τέχνης και της δημιουργίας. Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 21-24/12 17:00 -18:30, 28-31/12 11:00 -12:30, 4-6/1 11:00 -12:30

21-24 Δεκεμβρίου 2020 | 17:00 – 18:30

5-10 ετών

Ημερήσιο κόστος συμμετοχής: 15€ – Για τέσσερις ημέρες: 50€

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Πληροφορίες/Κρατήσεις: 2103250341 και [email protected]

Διαδικτυακές αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων παραμυθιών – Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνει τρεις ξεχωριστές online αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων παραμυθιών με τίτλο «Ξωτικά, έλατα και ποντικάκια». Ειδικότερα, την Παρασκευή 18, τη Δευτέρα 21 και τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου (ώρα 12:00), η θεατρο-παιδαγωγός Μαρία Τερζάκη αφηγείται ζωντανά, αγαπημένα χριστουγεννιάτικα παραμύθια, για παιδιά, ηλικίας 3 έως 9 ετών, με τους γονείς τους. Η συμμετοχή στην αφήγηση είναι δωρεάν. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Δευτέρα 21/12 | 12:00 μ.μ.

Δωρεάν

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Zoom X-Mas Εργαστήριο – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει ένα εργαστήριο για παιδιά, γεμάτο άρωμα Χριστουγέννων που θα πραγματοποιηθεί online την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, στις 18.00, και θα επαναληφθεί την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020 στις 12.00μμ. Ανοίγουμε τα φτερά μας για να πετάξουμε πάνω από την Αθήνα μέχρι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης που μας υποδέχεται με τις πόρτες ανοιχτές. Εκεί μας περιμένουν οι ήρωες ενός παραμυθιού. Καλικάντζαροι θα ξετρυπώσουν και θα μας ανακατέψουν, ένα έξυπνο κορίτσι θα ανακαλύψει τρόπους να τους κοροϊδέψει και να τους ξεφύγει κι εμείς θα το ακολουθήσουμε στις περιπέτειες του! Μετά, θα πάρουμε στα χέρια μας αλεύρι και νερό, θα ζυμώσουμε, θα πλάσουμε και θα φτιάξουμε αλλιώτικα στολίδια εμπνευσμένα από το παραμύθι μας και τα κυκλαδικά και κυπριακά ειδώλια.

Τετάρτη 23/12 στις 18:00 | Κυριακή 27/12 στις 12:00

Ηλικία: 4-6 | Αριθμός συμμετοχών: 15 παιδιά

Κόστος συμμετοχής: 8€ (για ένα παιδί και ένα γονέα)

Αγορά εισιτηρίων εδώ.

Πληροφορίες: [email protected] (Ελένη Μάρκου)

Online Χριστουγεννιάτικες Δράσεις στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο των online χριστουγεννιάτικων δράσεων του για παιδιά, διοργανώνει την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020, δύο διαδικτυακά εργαστήρια. Το «Holly-Jolly Animated Story!», για ηλικίες 10-13 ετών, με απαραίτητη προεγγραφή και εισηγήτρια την Αναστασία Πιτσικάλη (Έναρξη: 12:00 μ.μ.). Στις φετινές γιορτές δημιουργoύμε την δική μας χριστουγεννιάτικη ιστορία κινουμένων σχεδίων. Το χριστουγεννιάτικο σενάριο δεν είναι δεδομένο, το φτιάχνουμε εμείς και χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό, εισάγουμε χριστουγεννιάτικες μελωδίες και βλέπουμε τα σκηνικά και τους χαρακτήρες να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας. Και το δεύτερο «Oh TinkerBlocks!», όπου με εισηγήτρια την Δημήτρα Τσουμπρή δημιουργούμε το δικό μας Χριστουγεννιάτικο στολίδι με οπτικό προγραμματισμό (Έναρξη: 10:30 π.μ.). Και τα δύο με ελεύθερη είσοδο και απαραίτητη προεγγραφή.

Πέμπτη 24/12

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η «Eliza και τα 8 Ξωτικά» – Online αφηγήσεις παραμυθιών

Η Eliza – Εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού, διοργανώνει από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, διαδικτυακές αφηγήσεις παραμυθιών, με τίτλο «Η Eliza και τα 8 Ξωτικά». 8 αγαπημένοι πρωταγωνιστές του θεάτρου, η Μιμή Ντενίση, η Σμαράγδα Καρύδη, η Μαρία Ναυπλιώτου, η Λένα Παπαληγούρα, η Πέγκυ Σταθακοπούλου, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Γιάννης Στάνκογλου κι ο Αιμίλιος Χειλάκης, θα μας αφηγηθούν 8 ιστορίες, μια για κάθε βράδυ. Η «παραμυθένια αφήγηση» ξεκινά κάθε μέρα στις 7μμ ακριβώς και μπορείτε να την απολαύσετε δωρεάν όσες φορές θέλετε.

24-31 Δεκεμβρίου 2020 | 19:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ξένια Καλογεροπούλου: Παραμύθια σαν ευχές – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η Ξένια Καλογεροπούλου, στο πλαίσιο των online χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ανοίγει το σπίτι της ανήμερα των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και αφηγείται με το μοναδικό της τρόπο τα παραμύθια της. Θυμάται ξεχωριστές γιορτές των παιδικών της χρόνων και εύχεται στους μικρούς φίλους του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για την καινούργια χρονιά. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

25 και 27 Δεκεμβρίου και 1 και 6 Ιανουαρίου /12.00 μ.μ.

Σύλληψη – σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Άγγελος Παπαδόπουλος

Ηχοληψία: Αλέξης Κουκιάς – Παντελής

«Παραμυθοπλασίες» – Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και οι συντελεστές της παράστασης «Ιστορία χωρίς Όνομα» μας συντροφεύουν τα φετινά Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου, με διαδικτυακές διηγήσεις παραμυθιών που έχει πλάσει ο λαός. Ένα γαϊτανάκι που μας ταξιδεύει στις ρίζες μας… στους αγαπημένους μας…. γυρνώντας μας πίσω στην καταγωγή μας και τις χριστουγεννιάτικες παραδόσεις μας. Τα έσοδα των εισιτηρίων θα διατεθούν στο «Σπίτι του Ηθοποιού». Με τους: Μπέτυ Λιβανού, Τάσος Νούσιας, Μαρία Παπαφωτίου, Κώστας Γάκης, Νίκος Ορφανός, Αργύρης Γκαγκάνης, Ανθή Φουντά, Στέλιος Γιαννακός, Παναγιώτης Γεώργας, Μιχάλης Κωτσόγιαννης, Στέφανος Δάνδολος, Νατάσα- Φαίη Κοσμίδου. Συμμετέχουν οι μουσικοί: Στέλλα Τέμπρελη, Θάνος Σταυρίδης, Χρήστος Σύγγελος.

25/12 – 6/1

Τιμή εισιτηρίου: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Θέατρο Σταθμός: Η Άλκη Ζέη διαβάζει Ζωρζ Σαρή

Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων online εκδηλώσεων του Θεάτρου Σταθμός, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, μαγνητοσκοπημένη μοναδική εκδήλωση με την Άλκη Ζέη να διαβάζει Ζωρζ Σαρή που έλαβε χώρα στο θέατρο Σταθμός στις 13 Δεκεμβρίου 2017. Η εκδήλωση θα είναι διαθέσιμη, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, Ανήμερα των Χριστουγέννων στην επίσημη ιστοσελίδα του Θεάτρου Σταθμός.

Παρασκευή 25/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Βιβλίο

Χριστουγεννιάτικες αναγνώσεις από την Εθνική Βιβλιοθήκη

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει χριστουγεννιάτικες διαδικτυακές αναγνώσεις, με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών, ηθοποιών και συγγραφέων. Ο Ακύλλας Καραζήσης, ο Μάνος Κοντολέων, η Τάνια Παλαιολόγου, η Νάνσυ Σιδέρη και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος θα «ζωντανέψουν» πέντε αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Ο πρώτος αυτός κύκλος αναγνώσεων θα παραμείνει διαθέσιμος στο κανάλι της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Youtube για όλη την εορταστική περίοδο από τις 20 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 10 Ιανουαρίου 2021.

20/12 – 1/10

Δωρεάν

Διαθέσιμες εδώ.

Ianos: Διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Μπότση «Ο Κλέφτης των Μυστικών»

O Ianos και οι εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα παρουσιάζουν, τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00, διαδικτυακά το μυθιστόρημα του Γιάννη Μπότση με τίτλο «Ο κλέφτης των μυστικών». Ένα µυθιστόρηµα-τοιχογραφία, µε ήρωες µικρούς και µεγάλους, παθιασµένους µε τη ζωή, τον έρωτα και την ελευθερία, που αναγκάζονται να εξελιχθούν και να αλλάξουν µέσα από ακραία γεγονότα και να διαπιστώσουν ότι, για να ξεπεράσουν τα εξωτερικά τους όρια, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουν και να υπερβούν τα εσωτερικά. Aποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσει η Άννα Αδριανού. Με τον συγγραφέα συνομιλεί ο δημοσιογράφος Νίκος Θρασυβούλου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στο κανάλι Youtube και τη σελίδα Facebook του Ιανού.

Δευτέρα 21/12 | 18:00

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Public: Παρουσίαση του βιβλίου «Το Κουλούρι – Ήταν να μη γίνει η αρχή: Η δεκαετία 2011-2020»

Το Public και οι εκδόσεις Αίολος μας προσκαλούν, τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, στις 19:00, στη διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου «Το Κουλούρι – Ήταν να μη γίνει η αρχή: Η δεκαετία 2011-2020». Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Βύρωνας Θεοδωρόπουλος, κωμικός – εκπρόσωπος τύπου του Κουλουριού, Αφροδίτη Σημίτη, ραδιοφωνική παραγωγός – «η φωνή» και Χρήστος Δεμέτης, δημοσιογράφος – διευθυντής σύνταξης. Από τα μνημόνια και τους Αγανακτισμένους, το δημοψήφισμα και τα Capital controls, στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, το Μακεδονικό και την πανδημία του κορονοϊού, το «Το Κουλούρι» παρουσιάζει τα κορυφαία γεγονότα των τελευταίων χρόνων όπως μόνο εκείνο ξέρει.

Δευτέρα 21/12 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες – Rembrandt and The Cat

Η πολιτιστική πλατφόρμα Rmebrandt and The Cat μας προσκαλεί, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00, σε διαδικτυακές αναγνώσεις χριστουγεννιάτικών ιστοριών με τους αφηγητές της Rembrandt and the Cat. Ο Εμπενίζερ Σκρουτζ αλλά και ο Τζιότο, ο Τζέιμς Τζόυς αλλά και οι Beach Boys, ο Ντύλαν Τόμας, η παλαιολόγεια αναγέννηση, οι χριστουγεννιάτικες ταινίες, η μουσική. Το βράδυ της Τετάρτης είναι γεμάτο από αναπάντεχες αφηγήσεις και αναπάντεχες συναντήσεις που καταλήγουν σε ένα ξεκαρδιστικό νούμερο του βαριετέ. Ελεύθερη συμμετοχή για όλους.

Τετάρτη 23/12 | 20:00

Μέσω zoom | Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Ianos: Online παρουσίαση του βιβλίου «Τα πρώτα διακόσια χρόνια είναι δύσκολα. Δύο αιώνες νευρικής κρίσης» του Τάκη Θεοδωρόπουλου

Ο Ianos και οι εκδόσεις Μεταίχμιο παρουσιάζουν διαδικτυακά, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00, το βιβλίο του Τάκη Θεοδωρόπουλου «Τα πρώτα διακόσια χρόνια είναι δύσκολα. Δύο αιώνες νευρικής κρίσης». Ένα σύντομο κείμενο που συνθέτει το ψυχογράφημα των δύο πρώτων αιώνων της ιστορίας του νεοελληνικού κράτους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα προβάλλεται ζωντανά στο κανάλι Youtube και στη σελίδα Facebook του Ιανού. Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσουν ο συγγραφέας Πέτρος Μάρκαρης και ο σκηνοθέτης Βασίλης Παπαβασιλείου.

Τετάρτη 23/12 | 18:00

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Σεμινάρια

Από τις επιθυμίες μας, στο χαρτί: Διαδικτυακό εργαστήρι καλλιγραφίας από το ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει, τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου (ώρα 16:00-17:00), δωρεάν χριστουγεννιάτικο διαδικτυακό εργαστήρι καλλιγραφίας για ενήλικες. Με τη βοήθεια της καλλιγράφου Μαρίας Γενιτσαρίου, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την ιστορία των ελληνικών καλλιγραφικών γραμματοσειρών και των εργαλείων γραφής τους, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση τους με το χειρόγραφο. Θα έχουν έτσι την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους καλλιγραφημένα χειρόγραφα-γράμματα προς τον Άγιο Βασίλη με τη χρήση εργαλείων γραφής του σήμερα, αλλά διατηρώντας την παράδοση των ιστορικών χειρογράφων.

Δευτέρα 21/12 | 16:00 – 17:00

Δωρεάν | Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαδικτυακό εργαστήρι λαογραφίας και μυθοπλασίας για ενήλικες από το ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνει, την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου (ώρες 11:00-13:00), διαδικτυακό εργαστήρι, για ενήλικες, με τίτλο «Καλικάντζαροι, οι υπέρμαχοι του σκότους από τη νεοελληνική στη μεταμοντέρνα μυθολογία». Σε αυτό το εορταστικό εργαστήρι μυθοπλασίας με τον αφηγητή-ιστορητή Στέλιο Πελασγό, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ερευνήσουν την καταγωγή των καλικαντζάρων και τη σύγχρονη εξέλιξή τους αλλά και να δημιουργήσουν με λέξεις ή/και μολύβια τη φευγαλέα μορφή τους.

Τρίτη 22/12 | 11:00 – 13:00

Δωρεάν | Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εικαστικό κέντημα: Χριστουγεννιάτικες βελονιές στο ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει την Κυριακή, 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020, δύο δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια εικαστικού κεντήματος, με γιορτινή διάθεση. Σε αυτά τα δύο εργαστήρια θα κεντήσουμε δύο σχέδια εμπνευσμένα από την ελληνική παράδοση, το χριστουγεννιάτικο στεφάνι και το ελληνικό καράβι. Το εργαστήριο είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνεται σε όσους δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με το κέντημα, ενθουσιάζοντας όμως και τους πιο έμπειρους. Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αικατερίνη και Νικολέττα Χριστοπούλου/50 Stitches of Greece. *Για το εργαστήριο στις 20/12, οι προεγγραφές ανοίγουν τη Δευτέρα 14/12 στις 12.00

Κυριακή 27/12 | 12:00 μ.μ.

Ελεύθερη είσοδος | Μέσω zoom

Απαραίτητη η προεγγραφή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαλέξεις – Εκδηλώσεις

«Κάθε Πέμπτη Κύριε Νιάρχο» με την Νένα Μεντή – Θέατρο Σταθμός

Το Θέατρο Σταθμός, στο πλαίσιο του online αφιερώματος του στην ηθοποιό Νένα Μεντή, διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, την εκδήλωση «Κάθε Πέμπτη Κύριε Νιάρχο». Μια συνέντευξη της δημοφιλούς πρωταγωνίστριας, εφ’ όλης της ύλης, πάνω στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός, από τον Θανάση Νιάρχο, στις 9 Νοεμβρίου 2017. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση από την επίσημη ιστοσελίδα του Θεάτρου.

Δευτέρα 21/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο Αστεροσκοπείο

Την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, στο χειμερινό ηλιοστάσιο – την μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου – το Κέντρο Επισκεπτών Θησείου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σας καλεί σε μια διαδικτυκή βραδιά από το ιστορικό τηλεσκόπιο Δωρίδη, στον λόφο της Πνύκας. Η βραδιά μας θα ξεκινήσει με παρατήρηση της Σελήνης και θα συνεχίσει με παρατήρηση της εντυπωσιακής συνόδου των πλανητών Δία και Κρόνου στον νοτιοανατολικό ορίζοντα. Θα ακολουθήσει ομιλία – συζήτηση για την αστρονομική ερμηνεία του «αστέρα των Χριστουγέννων» και την πιθανή σύνδεση του με την σύνοδο πλανητών. Οι αστρονόμοι του Κέντρου Επισκεπτών Θησείου: Φιόρη – Αναστασία Μεταλληνού, Δημήτριος Τσιμπίδας και Αχιλλέας Στράντζαλης, μας περιμένουν με χαρά να παρατηρήσουμε τον χειμερινό ουρανό (καιρού επιτρέποντος) και να συζητήσουμε ενδιαφέροντα θέματα Παρατηρησιακής Αστρονομίας.

Δευτέρα 21/12 | 17:30

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

«Η ναζιστική κατοχή στη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκη» – Rembrandt and The Cat

Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, στις 19:00, η πολιτιστική πλατφόρμα Rembrandt and The Cat, διοργανώνει την διαδικτυακή διάλεξη «Η ναζιστική κατοχή στη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης», με εισηγητή τον φιλόλογο Μάριο Μώρο. Ο Μάριος Μώρος διατρέχει τη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης σε μια σκοτεινή περίοδο, αναζητώντας τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώθηκε στη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης το τραυματικό βίωμα της ναζιστικής κατοχής, μέσα στο έργο καταξιωμένων πεζογράφων της πόλης όπως είναι ο Νίκος Κοκάντζης, ο Νίκος Μπακόλας, ο Περικλής Σφυρίδης, η Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου, ο Τόλης Καζαντζής, ο Γιώργος Ιωάννου αλλά και ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος.

Δευτέρα 21/12 | 19:00

Εισιτήριο: 7€ | Μέσω zoom

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Προσωπικότητες στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού: Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού συνεχίζει τις διαδικτυακές μηνιαίες συναντήσεις με καταξιωμένες προσωπικότητες και παρουσιάζει, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:30 την σπουδαία Ελληνίδα βυζαντινολόγο, Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ. Η προσωπικότητα που γνώρισε τη διεθνή επιστημονική και κοινωνική καταξίωση στη Γαλλία αλλά και διεθνώς, συζητά με το δημοσιογράφο Μάκη Προβατά και τον Πρόεδρο του ΕΙΠ Νίκο Α. Κούκη και θέτουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θέματα που αφορούν στη διαχρονική πορεία του ελληνισμού, καθώς και τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Κύρια θέματα της συζήτησης θα είναι η ιστορία, ο πολιτισμός και η παιδεία με τη ματιά της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ.

Τετάρτη 23/12 | 18:30

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.