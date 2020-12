Νέα ακυκλοφόρητα τραγούδια από τον David Bowie

Οι ακυκλοφόρητες εκτελέσεις του David Bowie των τραγουδιών «Mother» του John Lennon και το «Tryin to Get to Heaven» του Bob Dylan θα κυκλοφορήσουν στην επέτειο της συπλήρωσης 74 χρόνων από τη γέννηση του Bowie.

Και τα δύο κομμάτια θα περιλαμβάνονται στο βινύλιο «Birthday Single» – μόνο 8.147 αντίγραφα του οποίου θα κυκλοφορήσουν – ηχογραφημένα στο στούντιο από τον Bowie το 1997 και το 1998.

Το εξώφυλλο του «Mother», από το LP της Plastic Ono Band του 1970, ηχογραφήθηκε για ένα άλμπουμ-αφιέρωμα για τον John Lennon που σκόπευε να κυκλοφορήσει o Bowie με τη συμμετοχή των συνεργατών του Reeves Gabrels και Tony Visconti, το οποίο όμως τελικά δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

Η εκτέλεση του Bowie του «Tryin’ to Get to Heaven» ηχογραφήθηκε στο στούντιο Looking Glass της Νέας Υόρκης τον Φεβρουάριο του 1998 κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του άλμπουμ LiveAndWell.com. Η ακυκλοφόρητη εκτέλεση του Bowie ηχογραφήθηκε μόλις έξι μήνες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού από τον Dylan στο κομμάτι του «Time Out of Mind» του 1997.

Ο φίλος και μακροχρόνιος συνεργάτης του David Bowie, Mike Garson, οργανώνει ένα αφιέρωμα για τα 74α γενέθλια του David Bowie με τίτλο «Just for One Day», στο οποίο συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες όπως ο Adam Lambert, η Andra Day, οι Duran Duran, ο Yungblud κ.α. Η live συναυλία θα προβληθεί στις 8 Ιανουαρίου 2021.