Ντέιβιντ Μπόουι: Νέα έκθεση φωτογραφίας μας ταξιδεύει στις περιοδείες των 70s

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν ο Ντέιβιντ Μπόουι είχε φτάσει σε μια δημιουργική κορύφωση και περιόδευε με τους The Spiders From Mars, ο MacCormack κλήθηκε να συμμετάσχει στα ταξίδια του μουσικού. Ο MacCormack φυσικά δεν είχε άλλη επιλογή από το να δεχτεί και πέρασε τα επόμενα τρία χρόνια σε περιοδεία, παίζοντας σε διάφορες επαναλήψεις του συγκροτήματος.

Αν και ο MacCormack δεν είχε εκπαιδευτεί στη φωτογραφία -«είναι πραγματικά σαν φωτογραφίες διακοπών», λέει στη Guardian – αποθανάτισε προσεκτικά τα τρία χρόνια με τον Μπόουι.

Οι εικόνες που προκύπτουν αποτυπώνουν στιγμές στα παρασκήνια, στιγμιότυπα από το σετ της ταινίας με τον πρωταγωνιστή του Nicolas Roeg, «The Man Who Fell to Earth», και σκηνές από τη βόλτα του Ντέιβιντ Μπόουι στο Trans-Siberian Express (ο μουσικός είχε φοβία να πετάει, και προτιμούσε αυτοκίνητα, σκάφη, λεωφορεία και τρένα καθ ‘όλη τη δεκαετία του 1970).

Για το MacCormack, οι σκηνές από το The Man Who Fell to Earth είναι το επίκεντρο. «Ήταν μία από αυτές τις ειδυλλιακές καταστάσεις και απολάμβανε να δουλεύει σε αυτήν την ταινία και ήταν σαφώς ο κατάλληλος για αυτό και όλα πήγαιναν καλά», λέει ο φωτογράφος. «Ήταν μια πολύ ωραία περίοδος.»

Η νέα έκθεση θα περιλαμβάνει 60 φωτογραφίες από τα ταξίδια του Bowie και του MacCormack σε όλο τον κόσμο. Το 2018, ο MacCormack μοιράστηκε επίσης μερικές από τις ιστορίες πίσω από τις οικείες φωτογραφίες του David Bowie με το περιοδικό Dazed, που μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Η έκθεση με τίτλο «Rock ‘n’ Roll with Me Bowie / MacCormack 1973-76» είναι διαθέσιμη για το κοινό από τις 17 Οκτωβρίου 2020 έως τις 6 Ιουνίου 2021 στο Μουσείο και την Πινακοθήκη του Μπράιτον.

Δείτε εδώ μερικές από τις φωτογραφίες: