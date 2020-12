Γουίτνεϊ Χιούστον: Ποια ηθοποιός θα την υποδυθεί στη νέα ταινία για τη ζωή της;

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Hollywood Reporter ετοιμάζεται μια νέα βιογραφική ταινία για την Αμερικανίδα σταρ της μουσικής και του κινηματογράφου Γουίτνεϊ Χιούστον, που έφυγε από την ζωή πριν από οχτώ χρόνια.

Η ταινία θα λέγεται «I Wanna Dance With Somebody» από το διάσημο χορευτικό χιτ της τραγουδίστριας, ενώ σκηνοθέτις θα είναι η Στέλλα Μεχί (Everything Everything, The Weekend).

Πρόκειται για την πρώτη ταινία για την ζωή της Γουίτνεϊ Χιούστον, η οποία μάλιστα έχει και την υποστήριξη της οικογένειας της, αλλά και του μέντορά της, Κλαιβ Ντέιβις. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει ανήμερα της γιορτής των Ευχαριστιών το 2022.

Ποια ηθοποιός, όμως, θα μπορέσει να μας μεταφέρει την ενέργεια και το ασύγκριτο ταλέντο της Χιούστον; Φαίνεται, ότι οι παραγωγοί της ταινίας έχουν ήδη βρει την πρωταγωνίστριά τους, και εμπιστεύτηκαν αυτόν τον δύσκολο ρόλο στην Βρετανίδα ηθοποιό Ναόμι Άκι.

Η 28χρονη ηθοποιός είναι γνωστή για τους ρόλους της στο «Star Wars: Rise of Skywalker», αλλά και στη σειρά του Netflix «The End of the F ***ing World».

«Περάσαμε το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους σε μια εξαντλητική αναζήτηση για μια ηθοποιό που θα μπορούσε να ενσαρκώσει τη Whitney Houston», δήλωσε η σκηνοθέτις. «Η Ναόμι Άκι μας εντυπωσίασε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Με συγκίνησε η ικανότητά της να μιμηθεί τη σκηνική παρουσία ενός παγκόσμιου ειδώλου δείχνοντας παράλληλα την ανθρώπινη πλευρά της τραγουδίστριας.»

«Η οντισιόν της Ακί ήταν ανατριχιαστικά υπέροχη», είπε ο Κλάιβ Ντέιβις. «Παρόλο που για τα τραγούδια θα χρησιμοποιηθούν τα ασύγκριτα φωνητικά της Γουίτνεϊ, η εξαιρετική υποκριτική ικανότητα της Ναόμι θα την καταστήσει ικανή να αναπαραστήσει άψογα τη μοναδική γοητεία και λάμψη της τραγουδίστριας και, φυσικά, τα προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Δεν μπορώ να φανταστώ μια καλύτερη επιλογή για αυτόν τον εμβληματικό ρόλο.»