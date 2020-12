Στο νέο τραγούδι των Twenty One Pilots τα «Χριστούγεννα σώζουν» το 2020

Το συγκρότημα Twenty One Pilots μας έκανε την καλύτερη έκπληξη και κυκλοφόρησε ένα νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, με τίτλο «Christmas Saves The Year». Το τραγούδι, που έγραψαν και ηχογράφησαν οι Τάιλερ Τζόσεφ και Τζος Νταν στο σπίτι του Τζόσεφ, κυκλοφόρησε στις 9 Δεκεμβρίου και έχει ήδη αγαπηθεί, από τους θαυμαστές του συγκροτήματος και όχι μόνο, για το αισιόδοξο μήνυμα του.

Οι Twenty One Pilots τραγουδούν για την ευτυχία που ελπίζουν ότι θα φέρουν τα Χριστούγεννα μετά από αυτή τη ταραχώδη χρονιά, ενώ μοιράζονται αγαπημένες τους αναμνήσεις από την γιορτή. «Γιατί όλοι θέλουν να φτάσουν στο σπίτι φέτος / Ακόμα κι αν ο κόσμος καταρρέει… Να είστε σίγουροι, τα Χριστούγεννα θα σώσουν τη φετινή χρονιά» τραγουδούν.

an original twenty one pilots christmas song written and recorded in tyler’s home studio. from us to you, merry christmas. https://t.co/H67OhTJSY3 pic.twitter.com/BaNUP6WtK6

— twenty one pilots (@twentyonepilots) December 9, 2020